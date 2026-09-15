Chystá se Apple na spuštění Siri AI v EU? Tohle tomu může nasvědčovat

Apple udělal před pár hodinami v tichosti zajímavý krok, který může být důležitý pro budoucnost Apple Intelligence a především Siri AI v Evropské unii. Společnost totiž spustila novou oficiální stránku věnovanou evropskému Aktu o umělé inteligenci neboli AI Act, na které začala zveřejňovat informace a dokumentaci požadovanou evropskou legislativou. A vzhledem k tomu, že se dokumentace týká také modelu AFM 3 Cloud používaného v rámci Apple Intelligence, nabízí se otázka, zda si Apple tímto krokem postupně nepřipravuje půdu pro širší zpřístupnění svých AI funkcí v EU.
Na stránce nazvané European Artificial Intelligence Act najdeme v tuto chvíli sekci věnovanou právě AFM 3 Cloud. Apple zde konkrétně zveřejnil formulář s dokumentací modelu, souhrn obsahu použitého pro jeho trénování a také speciální formulář pro stížnosti týkající se autorských práv. Držitelé práv nebo jejich zástupci se tak mohou na Apple obrátit například v souvislosti s obsahem, který mohl být použit při trénování modelu.
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Připravuje si Apple půdu pro Siri AI?
Právě AFM 3 Cloud je pak v celé věci nejzajímavější. Apple jej řadí mezi serverové modely používané funkcemi Apple Intelligence a na svých stránkách například uvádí, že používání AFM 3 Cloud v aplikaci Zkratky podléhá denním limitům stejně jako Siri AI a další funkce spoléhající na serverové modely. Složitější požadavky Apple Intelligence mohou být zpracovávány prostřednictvím Private Cloud Compute na serverech poháněných čipy Apple Silicon.
Samo o sobě to samozřejmě neznamená, že Apple nyní oznámí spuštění Siri AI na iPhone v Evropské unii. Překážkou totiž není pouze evropská regulace umělé inteligence, ale řada dalších věcí. Apple ostatně už v červnu oznámil, že Siri AI nebude v EU na iOS 27, iPadOS 27 a watchOS 27 zpočátku dostupná kvůli požadavkům vyplývajícím z Digital Markets Act. Kalifornský gigant navíc stále tvrdí, že se jí zatím nepodařilo s evropskými regulátory najít řešení, které by umožnilo otevřít funkce virtuálního asistenta třetím stranám a zároveň zachovat požadovanou úroveň soukromí a bezpečnosti.
Apple přitom navrhl vlastní řešení nazvané Trusted System Agent a plán postupného zpřístupnění Siri AI v EU, který by trval přibližně 18 měsíců. Evropská komise však podle Apple tyto návrhy odmítla a společnost proto stále nedokáže říct, kdy přesně Siri AI na evropské iPhone a iPad dorazí. Na Mac a Apple Vision Pro je situace jiná a Siri AI zde evropským uživatelům dostupná je.
Nově spuštěná stránka věnovaná AI Act tedy rozhodně není důkazem, že se evropské spuštění Siri AI blíží. Ukazuje ale, že Apple aktivně připravuje své nové AI modely na evropské regulatorní prostředí a zveřejňuje dokumentaci požadovanou EU. A právě proto bude zajímavé sledovat, zda jde pouze o splnění zákonných povinností kolem AFM 3 Cloud, nebo o jeden z dalších kroků na cestě k tomu, aby se Siri AI nakonec dostala také na iPhone a iPad evropských uživatelů.