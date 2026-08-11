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Odhalil iOS 27 brzké rozšíření funkcí Apple Intelligence v EU? Apple možná chystá velké překvapení

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple v červnu při představení iOS 27 poměrně jasně uvedl, že nová Siri AI nebude při vydání iOS 27 dostupná na iPhonech a iPadech v Evropské unii. Důvodem mají být regulační požadavky spojené s evropským Aktem o digitálních trzích. Nyní se však v páté betě iOS 27 objevily zajímavé řádky kódu, které naznačují, že Apple s evropskou dostupností některých funkcí Apple Intelligence minimálně intenzivně počítá. 

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Na zajímavý objev upozornil na sociální síti X vývojář Aaron Perris. V iOS 27 beta 5 se totiž objevily nové systémové řetězce obsahující označení EU_AI_DISCLOSURE, které se vztahují hned k několika funkcím Apple Intelligence, mezi kterými je například Image Playground, inteligentní úprava fotografií, Safari nebo překlady.


A právě to je zajímavé. V kódu se například objevuje text popisující Image Playground jako nástroj pro vytváření a úpravu obrázků prakticky v libovolném stylu. U inteligentních úprav fotografií pak Apple zmiňuje možnost fotografie čistit, rozšiřovat nebo měnit jejich kompozici. Další řetězec se týká funkcí Apple Intelligence v Safari a jiný překladů ve Zprávách, Telefonu, FaceTimu a prostřednictvím AirPodů.

Neznamená to ale automaticky, že Apple Intelligence už za měsíc v EU kompletně spustí. Apple totiž už nyní některé funkce Apple Intelligence v Evropské unii nabízí. Problém se týká především nové Siri AI, kterou Apple představil společně s iOS 27. Společnost sama uvádí, že Siri AI nebude při uvedení iOS 27 v EU na iPhonech a iPadech dostupná, zatímco na Macu a Vision Pro ano. 

Apple WWDC24 Apple Intelligence Focus Reduce Interruptions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Focus-Reduce-Interruptions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji race car driver 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-race-car-driver-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji with cucumbers 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-with-cucumbers-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence hero 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-hero-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose prompt 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-prompt-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose result 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-result-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose suggestions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-suggestions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Image Playground 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Image-Playground-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail email summary 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-email-summary-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Priority Messages 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Priority-Messages-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Smart Reply 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Smart-Reply-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Memory movie 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Memory-movie-240610
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Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 02 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-02-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages inline react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-inline-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes generate summary from recorded audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-generate-summary-from-recorded-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes record and transcribe audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-record-and-transcribe-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes Summarize 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-Summarize-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri content search 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-content-search-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT demo 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-demo-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT integration 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-integration-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT request 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-request-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri product knowledge 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-product-knowledge-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence type to Siri 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-type-to-Siri-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Writing Tools 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Writing-Tools-240610
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Nadšení střídá zmar

Nové řádky v iOS 27 tak mohou znamenat něco trochu jiného. Apple může připravovat povinná upozornění a vysvětlení týkající se AI funkcí pro evropské uživatele, aniž by tím současně potvrzoval jejich okamžité zpřístupnění. Ostatně už samotné názvy EU_AI_DISCLOSURE naznačují spíše mechanismus informování uživatele než nějaký přepínač, kterým by Apple Intelligence v EU aktivoval.

Na druhou stranu je poměrně zajímavé, že Apple tyto řetězce přidává právě nyní. iOS 27 beta 5 už je poměrně blízko finální verzi systému, který má dorazit letos na podzim. Apple tak evidentně řeší, jak budou některé AI funkce v evropském prostředí prezentovány a jaké informace o nich budou uživatelé dostávat.

Ještě důležitější je přitom situace kolem samotné Siri. Apple v červnu uvedl, že jeho návrh řešení pro EU narazil na regulátory. Společnost chtěla využít systém Trusted System Agent, který by umožnil bezpečný přístup konkurenčních asistentů k funkcím dostupným Siri AI. Evropská komise ale podle Applu navržené řešení nepřijala a Apple tehdy nedokázal říct, kdy bude Siri AI na iPhonech a iPadech v EU dostupná. 

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Pozitivní signál

Právě proto bych nový objev v iOS 27 četl spíš jako pozitivní signál než jako potvrzení blížícího se spuštění. Apple evidentně s evropskou verzí AI počítá a připravuje pro ni konkrétní systémové prvky. Z dostupných informací ale zatím nelze říct, že by Siri AI nebo kompletní Apple Intelligence měly být v EU aktivovány hned při vydání iOS 27.

Pokud se ale v dalších betách objeví například další evropské AI řetězce, konkrétní obrazovky s informacemi pro uživatele nebo přímo indikace aktivace jednotlivých funkcí, mohlo by jít o podstatně zajímavější důkaz. Zatím tedy iOS 27 spíš naznačuje, že Apple na evropské AI intenzivně pracuje, než že by prozradil její konkrétní datum spuštění.

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Zdroj
Diskuze
Apple Intelligence v EU

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