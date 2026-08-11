Odhalil iOS 27 brzké rozšíření funkcí Apple Intelligence v EU? Apple možná chystá velké překvapení

Apple v červnu při představení iOS 27 poměrně jasně uvedl, že nová Siri AI nebude při vydání iOS 27 dostupná na iPhonech a iPadech v Evropské unii. Důvodem mají být regulační požadavky spojené s evropským Aktem o digitálních trzích. Nyní se však v páté betě iOS 27 objevily zajímavé řádky kódu, které naznačují, že Apple s evropskou dostupností některých funkcí Apple Intelligence minimálně intenzivně počítá.
Na zajímavý objev upozornil na sociální síti X vývojář Aaron Perris. V iOS 27 beta 5 se totiž objevily nové systémové řetězce obsahující označení EU_AI_DISCLOSURE, které se vztahují hned k několika funkcím Apple Intelligence, mezi kterými je například Image Playground, inteligentní úprava fotografií, Safari nebo překlady.
With iOS 27 beta 5, Apple is seemingly adding the required AI disclosures in the EU for existing features. pic.twitter.com/FsNfZChmr5
— Aaron (@aaronp613) August 11, 2026
A právě to je zajímavé. V kódu se například objevuje text popisující Image Playground jako nástroj pro vytváření a úpravu obrázků prakticky v libovolném stylu. U inteligentních úprav fotografií pak Apple zmiňuje možnost fotografie čistit, rozšiřovat nebo měnit jejich kompozici. Další řetězec se týká funkcí Apple Intelligence v Safari a jiný překladů ve Zprávách, Telefonu, FaceTimu a prostřednictvím AirPodů.
Neznamená to ale automaticky, že Apple Intelligence už za měsíc v EU kompletně spustí. Apple totiž už nyní některé funkce Apple Intelligence v Evropské unii nabízí. Problém se týká především nové Siri AI, kterou Apple představil společně s iOS 27. Společnost sama uvádí, že Siri AI nebude při uvedení iOS 27 v EU na iPhonech a iPadech dostupná, zatímco na Macu a Vision Pro ano.
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Nadšení střídá zmar
Nové řádky v iOS 27 tak mohou znamenat něco trochu jiného. Apple může připravovat povinná upozornění a vysvětlení týkající se AI funkcí pro evropské uživatele, aniž by tím současně potvrzoval jejich okamžité zpřístupnění. Ostatně už samotné názvy EU_AI_DISCLOSURE naznačují spíše mechanismus informování uživatele než nějaký přepínač, kterým by Apple Intelligence v EU aktivoval.
Na druhou stranu je poměrně zajímavé, že Apple tyto řetězce přidává právě nyní. iOS 27 beta 5 už je poměrně blízko finální verzi systému, který má dorazit letos na podzim. Apple tak evidentně řeší, jak budou některé AI funkce v evropském prostředí prezentovány a jaké informace o nich budou uživatelé dostávat.
Ještě důležitější je přitom situace kolem samotné Siri. Apple v červnu uvedl, že jeho návrh řešení pro EU narazil na regulátory. Společnost chtěla využít systém Trusted System Agent, který by umožnil bezpečný přístup konkurenčních asistentů k funkcím dostupným Siri AI. Evropská komise ale podle Applu navržené řešení nepřijala a Apple tehdy nedokázal říct, kdy bude Siri AI na iPhonech a iPadech v EU dostupná.
Pozitivní signál
Právě proto bych nový objev v iOS 27 četl spíš jako pozitivní signál než jako potvrzení blížícího se spuštění. Apple evidentně s evropskou verzí AI počítá a připravuje pro ni konkrétní systémové prvky. Z dostupných informací ale zatím nelze říct, že by Siri AI nebo kompletní Apple Intelligence měly být v EU aktivovány hned při vydání iOS 27.
Pokud se ale v dalších betách objeví například další evropské AI řetězce, konkrétní obrazovky s informacemi pro uživatele nebo přímo indikace aktivace jednotlivých funkcí, mohlo by jít o podstatně zajímavější důkaz. Zatím tedy iOS 27 spíš naznačuje, že Apple na evropské AI intenzivně pracuje, než že by prozradil její konkrétní datum spuštění.