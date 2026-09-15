Apple schoval do iPhone Duo chytrou vychytávku. Vyřeší problém, který mohou způsobovat ochranné kryty

iPhone Duo je úplně novým typem zařízení v nabídce Apple asi vás proto nepřekvapí, že jeho skládací konstrukce přinutila kalifornského giganta přemýšlet i nad poměrně nečekanými problémy. Jeden z nich se týká ochranných krytů, které by mohly nadělat v kombinaci s tenkým rámečkem telefonu nechtěnou „paseku“. V nastavení displeje iPhone Duo se proto nachází speciální volba, která dokáže zvětšit černý okraj na levé straně vnější obrazovky, která potenciálním problémům zamezí.
Na novinku upozornil blogger Nicolas Lellouche, který ji objevil během krátkého testování iPhone Duo po zářijové prezentaci Apple. Funkce se nachází v nabídce Display & Brightness a nese označení „Shift Left Edge“. Po její aktivaci systém přidá na levou stranu vnějšího displeje užší černý pruh, respektive přibližně zdvojnásobí šířku černého okraje, který se zde standardně nachází. Některá robustnější pouzdra totiž mohou kvůli neobvyklé konstrukci iPhone Duo lehce zasahovat přes levý okraj vnějšího displeje, což je však problém. Právě od tohoto místa se totiž v iOS provádí gesto tažením prstu pro návrat zpět. Pokud tedy přes hranu zasahuje část krytu, může být zahájení gesta nepohodlné nebo problematické. Apple proto umožňuje celý aktivní okraj prakticky posunout o něco doprava.
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Po zapnutí Shift Left Edge vznikne širší černá oblast, díky které už uživatel nemusí začínat gesto úplně na fyzickém kraji obrazovky. Jde tedy o velmi jednoduché softwarové řešení potenciálního hardwarového problému, který mohou způsobovat především silnější ochranné kryty. Apple přitom pro iPhone Duo nabízí dvě vlastní ochranná řešení, konkrétně klasický iPhone Duo Case a Folio with Kickstand. V tuto chvíli však není jasné, zda některé z nich skutečně zasahuje přes levý okraj displeje. MacRumors považuje za nepravděpodobné, že by Apple své vlastní kryty navrhl způsobem, který by používání gesta Zpět komplikoval.
Mnohem pravděpodobnější je proto příprava na kryty výrobců třetích stran. U robustnějších ochranných pouzder může být kvůli konstrukci skládacího telefonu nutné část rámečku vést blíž k samotné obrazovce a právě zde se Shift Left Edge může hodit. Definitivně jasno ale budeme mít až ve chvíli, kdy se iPhone Duo dostane k recenzentům a začnou se objevovat první zkušenosti s různými typy krytů.
Ve výsledku jde sice o drobnost, které si většina majitelů iPhone Duo možná nikdy ani nevšimne, zároveň však tento detail pěkně ukazuje, kolik nových věcí musí Apple řešit kvůli skládací konstrukci. Dokonce i něco tak obyčejného, jako je ochranný kryt a gesto Zpět, si u prvního skládacího iPhone vyžádalo vlastní systémovou funkci. Předobjednávky iPhone Duo odstartují 16. října a samotný prodej pak 23. října a já jsem opravdu zvědavý na to, jak se bude novince dařit.