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Ve které zemi vyděláte na iPhone Duo nejrychleji?

iPhone
R. ZavřelRoman Zavřel
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Globální ceny produktů sice zaručují to, že se daný produkt prodává na celé planetě za zhruba stejnou cenu, ovšem na druhou stranu to také často znamená, že zatím co někde je produkt levný nebo cenově přijatelný, na dalším místě je jeho cena nesmírně vysoká. V následujícím přehledu se můžete podívat, jak dlouho musí člověk s průměrnou mzdou vydělávat na iPhone Duo v jednotlivých zemích. Je však důležité počítat také s tím, že v naprosté většině případů země, ve které lidé vydělávají na telefon kratší dobu zase nabízí vysoké nároky na placení ostatních věcí a lidem často peníze na podobné věci jako je iPhone Duo nezbývají, protože mají vysoké náklady spojené s bydlením, stravou a mnoha dalšími věcmi. Samozřejmě to neznamená, že by si člověk v Brazílii ve výsledku mohl koupit iPhone Duo rychleji než člověk ve Švýcarsku, ale neplatí ani to, že Švýcar zkrátka za 7 dní vydělá na iPhone a může si jej jít koupit, protože má vysoké náklady na ostatní věci. V přehledu se tedy můžete podívat, jak dlouho musí člověk s průměrnou mzdou v dané zemi vydělávat na iPhone Duo 256 GB.

Jak dlouho musíte vydělávat na iPhone Duo v následující zemi?

  • Brazílie – 171 dní
  • Filipíny – 167 dní
  • India – 151
  • Thajsko – 88 dní
  • Čína – 47 dni
  • Polsko – 33 dní
  • Japonsko – 23 dní
  • Francie – 20 dní
  • Velká Británie – 17 dní
  • Kanada – 15 dní
  • Singapur – 12 dní
  • USA – 10 dní
  • Švýcarsko – 7 dní
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iPhone Duo

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