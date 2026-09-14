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V kolik vyjde iOS 27

iPhone
J. FilipJiří Filip
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iOS 27 vyjde v 19:00 dnes, tedy 14. 9. 2025. Apple nikdy neuvádí přesný čas, kdy vyjde nový operační systém, ovšem po zkušenostech z minulých let můžeme říct se 100% jistotou, že to bude mezi 18:00 až 20:00 našeho času a s jistotou na 99,9 % by to mělo být přesně v 19:00. Berte prosím v potaz, že vaše zařízení vám nemusí aktualizaci nabídnout okamžitě a zatím co někdo bude mít již v 19:00 skutečně možnost instalace iOS 27, někdo bude muset pár minut čekat. Mějte také trpělivost s délkou stahování, protože počet uživatelů, jenž budou iOS 27 stahovat bude jako vždy enormní. Prozatím se podívejte na to jak se připravit na instalaci iOS 27, aby vše proběhlo bez problémů.

iOS 27 kompatibilita

  • iPhone Duo
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 17e
  • iPhone Air
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17
  • iPhone 16e
  • iPhone 16 a 16 Plus
  • iPhone 16 Pro a 16 Pro Max
  • iPhone 15 a 15 Plus
  • iPhone 15 Pro a 15 Pro Max
  • iPhone 14 a 14 Plus
  • iPhone 14 Pro a 14 Pro Max
  • iPhone 13 a 13 mini
  • iPhone 13 Pro a 13 Pro Max
  • iPhone 12 a 12 mini
  • iPhone 12 Pro a 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro a 11 Pro Max
  • iPhone SE (2. generace a novější)

 

iOS 27 22 iOS 27 22
iOS 27 20 iOS 27 20
iOS 27 17 iOS 27 17
iOS 27 18 iOS 27 18
iOS 27 19 iOS 27 19
iOS 27 16 iOS 27 16
iOS 27 8 iOS 27 8
iOS 27 7 iOS 27 7
iOS 27 6 iOS 27 6
iOS 27 1 iOS 27 1
iOS 27 5 iOS 27 5
iOS 27 4 iOS 27 4
iOS 27 15 iOS 27 15
iOS 27 14 iOS 27 14
iOS 27 13 iOS 27 13
iOS 27 12 iOS 27 12
iOS 27 10 iOS 27 10
iOS 27 11 iOS 27 11
iOS 27 9 iOS 27 9
iOS 27 3 iOS 27 3
iOS 27 2 iOS 27 2
iOS 27 21 iOS 27 21
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iOS 27

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