HBO Max rozšiřuje nabídku o další skvělé filmy. Nechybí Rain Man, Dvojitý zásah ani české novinky

Rain Man
Tom Cruise hraje idealistického mladého dealera, jehož život se navždy změní, když zjistí, že má dospělého bratra Raymonda.
Pohádky po babičce
Tři děti stráví noc u dědečka. Aby zaplnily prázdno po babičce, začnou si vyprávět vlastní příběhy a objeví léčivou sílu fantazie.
Dvojitý zásah
Jednovaječná dvojčata vyrůstají odděleně na různých kontinentech. Po 25 letech se spojí, aby pomstila smrt rodičů a získala dědictví zpět.
Nevděčné bytosti
Rozpadající se rodinu spojí až boj o život dospívající Kláry, jejíž zdravotní stav se po dovolené u Jadranu prudce zhorší.