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HBO Max rozšiřuje nabídku o další skvělé filmy. Nechybí Rain Man, Dvojitý zásah ani české novinky

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A. TomanováAmaya Tomanová
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Rain Man

Tom Cruise hraje idealistického mladého dealera, jehož život se navždy změní, když zjistí, že má dospělého bratra Raymonda.

 

Pohádky po babičce

Tři děti stráví noc u dědečka. Aby zaplnily prázdno po babičce, začnou si vyprávět vlastní příběhy a objeví léčivou sílu fantazie.

 

Dvojitý zásah

Jednovaječná dvojčata vyrůstají odděleně na různých kontinentech. Po 25 letech se spojí, aby pomstila smrt rodičů a získala dědictví zpět.

Nevděčné bytosti

Rozpadající se rodinu spojí až boj o život dospívající Kláry, jejíž zdravotní stav se po dovolené u Jadranu prudce zhorší.

 

Zdroj
Diskuze
HBO Max

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