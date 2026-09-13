Jak se připravit na příchod iPadOS 27

Apple už 14. září uvolní iPadOS 27 pro všechny podporované iPady. Samotná instalace bude jako obvykle jednoduchá a najdete ji v Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru. Tentokrát se však rozhodně vyplatí ještě před nedělí ověřit několik věcí. Apple totiž oproti loňskému iPadOS 26 výrazně pročistil seznam podporovaných zařízení a nového systému se několik donedávna podporovaných iPadů vůbec nedočká.
Kompatibilitu letos nepřeskakujte
iPadOS 27 vyžaduje novější hardware než jeho předchůdce. Končí například podpora iPadu 8. generace, iPadu mini 5. generace, iPadu Air 3. generace a také nejstarších modelů 11″ a 12,9″ iPadu Pro, které ještě zvládaly iPadOS 26.
iPadOS 27 nainstalujete na:
- iPad Pro s M4 a novější
- 12,9″ iPad Pro 4. generace a novější
- 11″ iPad Pro 2. generace a novější
- 13″ iPad Air s M2 a novější
- 11″ iPad Air s M2, M3 a M4
- 11″ iPad Air 4. generace a novější
- iPad s A16
- iPad 9. generace a novější
- iPad mini s A17 Pro
- iPad mini 6. generace
Pokud si nejste jistí, který model používáte, zjistíte jej v Nastavení → Obecné → Informace.
Fotogalerie
Nezapomeňte na aktuální zálohu
Velké aktualizace iPadOS jsou dnes velmi spolehlivé, přesto není důvod zbytečně riskovat fotografie, dokumenty nebo data aplikací. Nejjednodušší možností je záloha na iCloud, kterou najdete v Nastavení → vaše jméno → iCloud → Záloha na iCloudu.
Druhou možností je připojit iPad k Macu a vytvořit kompletní lokální zálohu prostřednictvím Finderu. Na Windows lze totéž provést pomocí aplikace Apple Devices. Pokud iPad používáte jako pracovní zařízení, určitě bychom aktualizaci bez čerstvé zálohy nedoporučovali.
Udělejte místo v úložišti
Samotný instalační balíček není jediným prostorem, který aktualizace potřebuje. Systém si během instalace vytváří také dočasná data, takže několik stovek megabajtů volného místa opravdu nestačí.
Podívejte se proto do Nastavení → Obecné → Úložiště iPadu. Právě tady velmi rychle odhalíte aplikace, stažená videa, hry nebo jiné soubory zabírající nejvíce prostoru. Pokud máte iPad s 64GB úložištěm, může být podobný úklid před velkou aktualizací obzvlášť důležitý.
Aktualizujte aplikace
Před přechodem na iPadOS 27 otevřete App Store, klepněte na svou profilovou fotografii a zkontrolujte dostupné aktualizace. Vývojáři v těchto dnech vydávají nové verze aplikací připravené právě pro nový systém.
Zvláštní pozornost věnujte aplikacím, na kterých jste skutečně závislí. Týká se to například grafických programů, kancelářských aplikací, profesionálních nástrojů nebo aplikací spolupracujících s externím hardwarem.
Připravte nabíječku a stabilní Wi-Fi
Před zahájením instalace iPad nabijte, případně jej rovnou připojte k napájení. Aktualizaci také nestahujte přes nespolehlivou síť někde na cestách, pokud nemusíte. Domácí Wi-Fi je pro podobný upgrade daleko lepší volbou.
A pokud iPad používáte každý den k práci, klidně s instalací den nebo dva počkejte. První hodiny po vydání často odhalí případné problémy, které se během beta testování neprojevily.
Samotný iPadOS 27 přináší řadu změn napříč systémem, výkonem i funkcemi Apple Intelligence. Ne všechny novinky ale budou dostupné na každém podporovaném zařízení a Siri AI navíc nebude v Evropské unii při vydání iPadOS 27 k dispozici. Na samotnou instalaci systému to však samozřejmě žádný vliv nemá. Se zálohou, několika gigabajty volného prostoru a aktualizovanými aplikacemi budete na příchod iPadOS 27 připraveni prakticky dokonale.
Twl připravovat se na aktualizaci. To je třeba vzít volno v práci a v 19:00 refreshovat aktualizaci.