Recenze AirPods Pro 3 po roce: Nadchly, či zklamaly?

Sluchátka AirPods jsou pro mě osobně jednou z věcí, kterou mám v ruce, respektive pak v uších, doslova každý den. Jednak proto, že jsem si přes ně zvykl volat, abych měl při hovorech volné ruce, ale taktéž proto, že je používám při běhání, poslechu podcastů na procházce nebo třeba prostě jen ve chvíli, kdy se potřebuji soustředit a zavřít do vlastního vnitřního světa. Když proto Apple loni na podzim přišel s AirPods Pro 3 a mě dorazily na otestování, stal se tento model nepřekvapivě tím hlavním, který používám. A to platí i po roce, protože AirPods Pro 3 prostě nejde nemilovat.
Tedy, jak se to vezme. Abyste si je zamilovali, je samozřejmě naprosto klíčové, aby vám dobře držely v uších a abyste vůbec byli schopni špuntová sluchátka používat, protože ne každý má špunty rád. Pokud vám špunty nevadí, pak vězte, že si ze čtveřice velikostí špuntů svého favorita, který vám zajistí pohodlné a hlavně pevné uchycení do ucha vyberete.
Co se týče zvukové stránky AirPods Pro 3, sluchátka mě v tomto směru velmi bavila už před rokem a baví mě doposud. Jejich zvukový projev je totiž opravdu super a to říkám jako člověk, který v posledních měsících kvůli recenzím vyzkoušel spoustu jiných levnějších či dražších modelů. Zvuk AirPods Pro 3 je ale za mě „naladěn“ tak nějak nejpřirozeněji a nejpříjemněji a to snad u všech žánrů, takže poslech hudby, ale klidně i mluveného slova při podcastech je prostě skvělý.
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Jestli je pak něco, čím AirPods Pro 3 zcela vybočují z řady, pak je to za mě rozhodně kvalita ANC, protože to, jak skvěle dokáží odfiltrovat vnější zvuky, se jen tak nevidí, respektive neslyší. Ostatně, sám Apple při jejich představení sliboval mezigeneračně výrazně lepší ANC, ale upřímně to, co dokázal v tomto směru vytvořit, nechápu moc doteď. Ať už totiž cestujete MHD, jdete rušnějšími městem či prostě jen jste v prostoru, který není úplně tichý, ANC u AirPods Pro 3 je schopno valnou většinu ruchu kolem vás odfiltrovat a to jen o něco málo hůř než AirPods Max 2. Takhle dobře zde ANC funguje.
Jasně, je třeba počítat s tím, že hlasité výrazné zvuky se vám do zvukovodu dostanou, avšak i tak jsou přes ANC dost utlumeny a tedy vás minimálně nevyruší tak moc, jak by vás vyrušily bez sluchátek. Já používám tuto funkci jak ve vlaku, když se potřebuji soustředit na práci, tak občas i doma kvůli malé dcerce, jenž nezavře občas pusu, a musím říci, že to, jak svět kolem vás dokáží utišit, mě baví i po roce.
Zatímco zvuk a s ním spojené funkce jsou tedy za mě osobně naprosto nekompromisní argument ke koupi, třeba takový monitoring srdeční aktivity skrze senzory ve sluchátkách mi přijde trochu zbytečný skrz to, že kdo si chce měřit aktivitu přes Apple produkty, má prakticky 100% k dispozici Apple Watch, jenž jsou schopné tepovovou frekvenci taktéž snímat. A protože se Apple Watch s AirPods nedoplňují, ale vždy může měřit jen jedno ze zařízení, nedává mi úplně tato funkce smysl.
Co mi ale naopak smysl dává a hodnotím velmi kladně, je výdrž baterie, která je velmi dobrá. I s ANC vám totiž vydrží sluchátka hrát až 8 hodin, což je hodnota, které dříve nedosahovaly ani klasické AirPods. Když k tomuhle všemu navíc přičtu třeba i snadné ovládání skrze tlakovou nožku nebo třeba vylepšené přesné hledání, které má delší dosah a tedy je snáze najdete přes iPhone, dostáváme sluchátka, která prostě chcete. Jejich koupi tedy po roce všemi deseti doporučuji.