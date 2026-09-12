Srovnání Apple Watch Ultra 4 vs. Apple Watch Ultra 3: Jaké jsou rozdíly?

Apple Watch Ultra 4 jsou na první pohled hodně podobné Ultra 3. Pořád tedy nepřekvapivě jde o velké 49mm hodinky z titanu, které mají extrémně jasný displej, cílí na sport, outdoor, potápění a lidi, kteří chtějí od Apple Watch maximum. Rozdíly mezi oběma generacemi však nejsou úplně malé. Největší posun je u výdrže, čipu a zdravotních funkcí a je proto docela dobře možné, že mnozí z vás právě přemýšlí nad upgradem, případně nad tím, zda pořídit levnější Ultra 3, nebo rovnou sáhnout po Ultra 4. V následujících řádcích se vám na to proto pokusíme odpovědět.
Design: téměř beze změny
Jak už zaznělo výše, z hlediska designu Apple nic nevymýšlel a nasadil u obou modelů stejné tělo. Apple Watch Ultra 4 i Ultra 3 tedy mají 49mm titanové pouzdro, plochý safírový displej, akční tlačítko a stejnou outdoorovou DNA. Rozměry obou modelů, respektive jejich těla, jsou pak nepřekvapivě též shodné – konkrétně 49 x 44 x 12 mm. Jediný rozdíl je tak v hmotnosti a i ten je naprosto kosmetický Ultra 4 váží 63,0 g v přírodním titanu a 63,1 g v černém titanu. Ultra 3 jsou o něco lehčí, mají 61,6 g, respektive 61,8 g. V praxi to tedy rozhodně nebude rozdíl, který by člověk řešil každý den, ale papírově Ultra 4 lehce přibraly. Co se pak týče barev, stále se vsází na černý titan a přírodní titan.
Displej: pořád špička
Displej je u Ultra 4 a Ultra 3 též naprosto stejný (tedy alespoň papírově). Oba modely mají stále zapnutý Retina displej, LTPO3 OLED panel se širokým pozorovacím úhlem a jas až 3 000 nitů. Minimální jas je 1 nit.
Rozlišení je také stejné, konkrétně 422 × 514 pixelů, a plocha displeje 1 245 mm². Jinými slovy, pokud máte Ultra 3, displej sám o sobě není důvod k upgradu. Proti původním Apple Watch Ultra je to ale pořád velký rozdíl, protože první Ultra měly LTPO2 OLED, jas až 2 000 nitů a menší zobrazovací plochu.
Výkon: Ultra 4 mají novější čip S11
Apple Watch Ultra 4 přecházejí na čip S11, zatímco Ultra 3 mají S10 a původní Ultra čip S8. Všechny mají 64bitový dvoujádrový procesor, W3 bezdrátový čip a 4jádrový Neural Engine, ale Ultra 4 jsou generačně nejnovější. S11 by měl být logicky oproti S10 rychlejší a to třeba i proto, že vychází z 2nm čipu A20 Pro z iPhone 18 Pro. Nicméně nějaký zásadní rychlostní skok zde očekávat nelze. Apple jej totiž nasadil pravděpodobně primárně kvůli AI funkcím, jenž Ultra 4 model přináší. Ty jsou ale vázané z velké části na Siri AI, takže si je v Evropské unii zatím neužijeme. Obecně se pak dá říci, že novější čip znamená hlavně delší softwarovou perspektivu, rychlejší reakce v systému a lepší rezervu do budoucna. Pokud ale čekáte úplně nový typ hodinek, tady se revoluce nekoná.
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Zdraví: Ultra 4 přidávají důležitější novinky
Pokud si rádi monitorujete své zdraví, zde už jsou rozdíly citelnější a nejspíš vás přimějí k tomu, abyste si pořídili nejnovější generaci. Apple Watch Ultra 4 totiž mají nový systém sledování zdraví, druhou generaci elektrického snímače srdeční činnosti a stále zapnutý optický snímač srdeční činnosti. Ultra 3 i původní Ultra používají třetí generaci optického snímače srdeční činnosti a klasický elektrický snímač.
Ultra 4 také přidávají aplikaci Připravenost a HRV při regeneraci. Ultra 3 sice samozřejmě zaznamenávají HRV, ale ne v této rozšířené podobě. Další rozdíl je vysokofrekvenční snímání tepové frekvence na pozadí, které má jen Ultra 4.
Oba novější modely, tedy Ultra 4 a Ultra 3, podporují oznámení o hypertenzi, EKG, saturaci kyslíkem, upozornění na spánkovou apnoi, spánkové skóre, sledování teploty zápěstí a aplikaci Životní funkce. Původní Apple Watch Ultra nemají oznámení o hypertenzi ani upozornění na spánkovou apnoi.
Právě nové zdravotní funkce u Apple Watch Ultra 4 by vás tedy měly s vaším tělem seznámit nejlépe, co kdy byly Apple Watch schopny, což je rozhodně zajímavý argument k upgradu.
Připojení: 5G zůstává u novějších Ultra
Ultra 4 i Ultra 3 podporují 5G a LTE u modelů GPS + Cellular. Původní Apple Watch Ultra umí LTE a UMTS, ale ne 5G. Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, přesná dvoufrekvenční GPS L1 a L5, offline mapy i Apple Pay jsou u všech tří modelů. V outdooru tedy pořád platí, že i původní Ultra jsou velmi schopné hodinky. Novější generace ale mají modernější mobilní připojení.
Výdrž: Ultra 4 jasným králem
Největší praktický rozdíl je výdrž baterie, na kterou ostatně při představení nejvíce lákal i samotný Apple. Apple Watch Ultra 4 zvládnou až 50 hodin běžného používání, což je podstatně víc než předešlé generace. Vždyť Ultra 3 zvládají „jen“ 42 hodin a původní Ultra dokonce „jen“ 36 hodin běžného používání. V režimu nízké spotřeby zvládnou Ultra 4 až 84 hodin, Ultra 3 i původní Ultra zvládnou až 72 hodin. Ultra 4 mají navíc vydržet až 18 hodin cvičení venku, což je přesně ten údaj, který bude zajímat lidi na dlouhých výletech, závodech nebo vícedenních akcích.
Co se týče rychlonabíjení, to se mezigeneračně neměnilo. Ultra 4 i Ultra 3 se tak shodně dostanou z 0 na 80 % zhruba za 45 minut. Původní Ultra potřebují zhruba hodinu. Ultra 4 ale z 15 minut nabíjení dostanou až 18 hodin běžného používání, zatímco Ultra 3 až 12 hodin. V tomhle směru je tedy posun značný.
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Odolnost a sport: základ zůstává stejný
Protože jsou Apple Watch Ultra od svého zrodu synonymem odolnosti, Apple na tomto poli nepřekvapivě nic moc nového nevymýšlí, protože už první generací nastavil laťku opravdu vysoko. To jinými slovy znamená, že voděodolnost do 100 metrů, hloubkoměr do 40 metrů, snímač teploty vody, certifikace EN13319, odolnost proti prachu IP6X a testování podle MIL-STD 810H mají všechny tři modely.
Vyplatí se přejít na Apple Watch Ultra 4?
Pokud se tedy ptáte, zda se vám přechod na Apple Watch Ultra 4 vyplatí, odpověď je docela složitá. Pokud máte Apple Watch Ultra 3, získáte s Ultra 4 hlavně delší výdrž, novější čip S11, pokročilejší sledování tepu a lepší rychlonabíjení v krátkých intervalech, což jsou podle mě docela fajn změny. Na druhou stranu ale asi nejde vyloženě o věci, bez kterých se nedá fungovat.
Upgrade proto dává smysl hlavně v případě, že řešíte výdrž baterie opravdu často, kdy třeba sportujete dlouhé hodiny venku, chodíte vícedenní treky, cestujete, nebo prostě nechcete hodinky nabíjet tak často.
Pokud byste pak chtěli přejít z Apple Watch Ultra 1 či 2 na 4, zde už bude rozhodování podstatně příjemnější. Proti původním Ultra dostanete jasnější a větší displej, 5G, novější čip, dvojnásobné úložiště, přesnější hledání iPhonu, novější zdravotní funkce, upozornění na hypertenzi, upozornění na spánkovou apnoi a hlavně mnohem lepší výdrž. Navíc si troufám říci, že pokud chcete přecházet, mají toho vaše staré hodinky už za sebou docela dost s přihlédnutím na jejich věk, takže vás možná začíná limitovat baterka a tak podobně. Právě s přihlédnutím na tyto další neduhy tak dává upgrade smysl.
Na doplnenie : Apple Watch Ultra 4 nepodporujú GLONASS , čo ale je skôr výhoda , nakolko tento systém je už dlhšie bez údržby a jeho prijímanie je komplikovanejšie a má väčší dopad na spotrebu.