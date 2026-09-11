Apple Watch 12 a Ultra 4 dostaly větší RAM, jejich cena se přitom ani nehla

Prakticky ze všech stran se na nás valí informace o brutálním zdražování paměťových čipů, které se následně odráží na ceně elektroniky. Ostatně, Apple právě kvůli zvyšujícím se cenám čipů nedávno zdražil Mac a iPad, aby následně přišla řada i na iPhone. O to paradoxněji proto působí situace kolem nových generací Apple Watch ve formě Series 12 a Ultra 2. V obou případech se totiž pamětí rozhodně nešetřilo a přesto se cena těchto zařízení ani nehla. Oba nové modely dostaly konkrétně 2GB RAM paměti namísto původních 1GB RAM, přičemž interní úložiště zůstává na 64GB, což je však pro zařízení tohoto typu naprosto dostačující hodnota.
Apple nepřekvapivě neprozradil, proč přesně bylo potřeba operační paměť zdvojnásobit, letošní novinky ale dávají poměrně jasnou nápovědu. Series 12 a Ultra 4 totiž přinášejí novou sadu funkcí Audio Intelligence, mezi které patří například Siri Recap, Live Rewind nebo Sound Recognition. Nový S11 navíc obsahuje Secure Exclave, ve kterém lze citlivá zvuková data zpracovávat přímo na zařízení bez nutnosti ukládání samotných nahrávek.
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Hodinky dostaly také výrazně přepracované sledování zdraví. Srdeční tep nyní měří každých pět sekund, tedy 60x častěji než dříve, HRV vzorkují až 24× častěji a nová funkce Readiness kombinuje informace o aktivitě, spánku a zdravotních hodnotách do jednoduchého skóre připravenosti organismu. Právě rostoucí množství dat a funkcí běžících na pozadí proto může být dalším důvodem, proč Apple letos sáhl po větší operační paměti.
Samotné zvýšení RAM samozřejmě neznamená, že budou nové Apple Watch při běžném používání dvakrát rychlejší. O výkon se stará především nový S11 a důležitou roli hraje také optimalizace watchOS 27. Větší paměť ale umožňuje systému držet více dat a procesů současně a může vytvořit potřebnou rezervu pro náročnější funkce, které Apple přidá v dalších letech. Zda ale člověk navýšení RAM pocítí nějakým způsobem na vlastní kůži je samozřejmě velkou otázkou a já coby člověk, který za poslední roky testoval každý model Apple Watch a tedy jejich svižnost dobře znám, jsem na realitu dost zvědavý.