Apple právě představil Apple Watch Series 12!

Apple dnes představil nové Apple Watch Series 12. Co nabízí nejnovější generace chytrých hodinek od Applu? Apple dlouhodobě dostává od svých zákazníků pozitivní zpětnou vazbu ohledně toho, jak jim Apple Watch zlepšují kvalitu života, a snaží se své hodinky v tomto směru ještě více vylepšovat.
Apple Watch Series 12 jsou osazeny novým čipem S11 a nabídnou kompletně přepracovaný systém zdravotních senzorů, který má zpřesnit měření tepové frekvence i EKG. Apple zároveň přidává funkci Readiness, přepracovanou aplikaci Zdraví a překvapivě rozsáhlou sadu funkcí pracujících se zvukem a Apple Intelligence.
Snímaní srdečního tepu probíhá u Apple Watch Series 12 každých 5 sekund, což je 60x více než u předchozích modelů. Samozřejmostí bude také neustálé snímání variability srdečního tepu pro lepší detekci stresu, zátěže a dalších faktorů.
Nový zdravotní systém využívá větší plochu elektrod pro lepší kontakt s pokožkou při EKG, fotodiody uspořádané do kruhu a větší, energeticky úspornější zelené LED diody pro sledování srdečního tepu. Apple tvrdí, že výsledkem je nejpřesnější měření tepové frekvence mezi nositelnou elektronikou. Data se mají navíc získávat častěji a zobrazovat v přepracované aplikaci Srdeční tep i prostřednictvím nových komplikací ciferníků.
Velkou novinkou je Readiness. Hodinky každé ráno vyhodnotí nedávnou aktivitu, zdravotní ukazatele a spánek a nabídnou skóre naznačující, zda je vhodnější odpočívat, ubrat tempo, nebo se naopak pustit do náročnější aktivity.
Funkce Health Age porovná údaje z Apple Watch, například VO2 max a spánek, s laboratorními biomarkery a nabídne odhad takzvaného zdravotního věku. Sekce Longevity pak spojí informace o pohybu, spánku, srdci a dalších oblastech do jednoho přehledu. Laboratorní výsledky půjde zadat ručně nebo načíst ze zdravotní dokumentace.
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Apple Watch Series 12 nabídnout také nové funkce zpřístupnění, díky kterým budou ještě užitečnější pro uživatele s nejrůznějšími handicapy, ale nejen pro něj. Mezi tyto funkce patří například živý přepis mluveného slova. Hodinky začnou také výrazně více „poslouchat“ okolí. Audio Intelligence dokáže rozpoznat například zvonek, alarm nebo pláč dítěte, což může být velmi užitečné především pro neslyšící a nedoslýchavé. Live Rewind zase zobrazí přepis posledních 15 sekund konverzace.
Ještě zajímavější je Siri Recap, která dokáže z každodenních rozhovorů vytvářet názvy, souhrny a hlavní body. Apple zdůrazňuje, že hodinky kvůli tomu nevytvářejí ani neukládají zvukové nahrávky. Funkce odstartuje později letos v betaverzi a nejprve pouze v angličtině, takže s okamžitou plnohodnotnou dostupností v Česku ani dalších neanglicky mluvících zemích počítat nelze.
Nutno podotknout, že funkcí, které souvisí s Apple Intelligence, se v našich končinách nemusíme vzhledem k regulacím EU vůbec dočkat.
Apple Watch Series 12 se budou prodávat v hliníkovém provedení Space Gray, Black, Light Gold a Dark Bronze, přičemž jejich displej nově chrání Ceramic Shield, který má být o 60 % odolnější. Vrací se také prémiovější varianty z leštěného titanu a dokonce keramické modely.