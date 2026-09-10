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iPhone Duo: mám pocit, že Apple představil další Vision Pro

iPhone
R. ZavřelRoman Zavřel
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Celosvětově tvoří ohebné telefony jen 2,2 % z celého trhu prodaných telefonů na světě. To znamená, že jen 1 telefon z 50 je ohebný, a to je jedno zda jako kniha nebo jako véčko. Apple tedy včera vstoupil na trh, který prakticky negeneruje žádné peníze. Přesto se rozhodl, že do něj vstoupí, prakticky jako poslední výrobce na světě. Když už jste poslední, měli byste přinést něco, čím změníte svět, něco, co donutí ty kteří už mají konkurenční produkt koupit si ten váš a ty kteří mají klasický iPhone 17 Pro, přejít na iPhone Duo.

Bohužel z mého osobního pohledu Apple přesně tohle nedokázal. Vsadil na geniální propojení software a hardware, což bylo vždy to v čem hrál Apple prim. Vizuální stránka iOS na ohybném iPhone je fantastická. Konečně plně chápeme, proč Apple přinesl Liquid Glass a dokáže jej naplno využít. Ovšem tím vše tak nějak končí. Hardware nepřináší nic nového, nic revolučního, kromě preciznosti zpracování. Ano Apple A20 Pro je extrémně výkonný čip s extrémně důmyslným chlazením, ovšem to je asi tak všechno, co iPhone Duo přináší revolučního.

Apple iPhone Duo colors 260909

Před pár lety nám Apple tvrdil, že Face ID je mnohem bezpečnější, jednodušší a praktičtější než Touch ID, ale u svého nejlepšího, nejdražšího a nejnovějšího telefonu přesto použil Touch ID. Proč, když Samsung používá otevírání rozpoznáním tváře u svého Fold8 a funguje naprosto perfektně. U nejdražšího telefonu, co kdy Apple představil musel šetřit na tom, že kameru skryl pod displej jen v případě vnitřního displeje, ale v případě vnějšího displeje nechal díru v displeji.

Telefon, který je o 800$ dražší než iPhone 18 Pro má horší fotoaparát a jeden mu chybí úplně. Takže fotograf, který by využil pro práci v terénu obrovský a jistě skvělý displej musí mít další iPhone, aby fotil tím nejlepším, co Apple dnes umí. Ano samozřejmě, profesionální fotograf má zřejmě něco jiného než iPhone, ale v poslední době už to ani není tak moc pravda a řada ikonických fotografií vzniká právě na telefony.

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Mám tedy pocit, že Apple představil něco, co se na první pohled líbí, protože je to hezky udělané, hezky zpracované, a hlavně to má krásný software. Ovšem když se nad tím zamyslíte trošku víc, tak představil něco, co je plné kompromisů a cílí to na trh, který prakticky neexistuje. Navíc použil technologie, které mohl použít už pár let zpátky. Proč tedy zrovna včera 9. 9. 2026 vstoupil na trh ohebných telefonů, proč to neudělal rok před tím anebo to neudělal rok potom, aby třeba dokázal během roku uvést telefon který bude od prvního dne fungovat s Apple Pencil, protože za 10 let vývoje nestihli přidat podporu pro Apple Pencil a tak na ni budeme muset ještě pár měsíců čekat, jak sám Apple uvedl.

Zkrátka mám pocit, že jsem tohle všechno už jednou zažil a všichni víme, jak to v případě Vision Pro dopadlo. Možná se mi většina lidí nyní vysměje a jsou skálopevně odhodláni vyrazit si iPhone Duo koupit, ale já mám pocit, že jej čeká přesně takový osud, jako Vision Pro. Dokonce i samotná prezentace působila spíše dojmem, představujeme něco, co jste všichni čekali a my to zkrátka udělali, než dojmem tohle je nový produkt, který sakra změní svět! A pokud se ptáte co měl Apple podle mě dělat a jak by měl vypadat lepší telefon, tak říkám že nic. Myslím si, že vstupovat do trhu, který je tak malý, že je nezajímavý jak pro uživatele tak akcionáře a to ještě tak pozdě, jak to udělal Apple, je zkrátka zbytečnost a nemusel to dělat vůbec.

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