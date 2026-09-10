Apple překonal vlastní rekord! iPhone 18 Pro Max má nejlepší výdrž v historii a zvládne až 45 hodin

Apple včera večer představil iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max a kromě nového fotoaparátu, A20 Pro nebo menšího Dynamic Island se můžeme těšit také na výrazně lepší výdrž. Především větší iPhone 18 Pro Max se v tomto směru posunul opravdu citelně a Apple jej označuje za iPhone s nejdelší výdrží baterie ve své historii. Na jedno nabití totiž zvládne až 45 hodin přehrávání videa.
Pro srovnání, loňský iPhone 17 Pro Max zvládal podle údajů Apple až 39 hodin přehrávání videa. Novinka tedy přidává rovnou šest hodin, což je na poměry iPhone skutečně velmi slušný mezigenerační skok. Při streamování videa se pak výdrž zvýšila z 35 na 40 hodin.
Dobře si vede také menší iPhone 18 Pro. Ten nabízí až 36 hodin přehrávání videa a 33 hodin streamovaného videa. iPhone 17 Pro přitom končil na 33, respektive 30 hodinách. Menší model si tedy v obou disciplínách polepšil o tři hodiny.
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Pro Max dostal největší baterii v historii
Za výrazně lepší výdrží nestojí pouze úspornější 2nm A20 Pro. iPhone 18 Pro Max dostal také vůbec největší baterii, jakou kdy Apple do iPhone použil. Už dřívější regulatorní dokumenty ukazovaly u americké eSIM varianty kapacitu 5567 mAh, zatímco iPhone 17 Pro Max měl 5088 mAh. To je téměř o 500 mAh více. Apple k tomu přidal efektivnější čip a další optimalizace, takže výsledkem je právě rekordní výdrž.
Apple letos navíc začal uvádět také nový údaj „typického používání“, který má lépe odpovídat tomu, co s telefonem skutečně během dne děláme. Zahrnuje například zprávy, fotografování, hudbu, sociální sítě, streamování, hraní, prohlížení webu nebo navigaci. Podle tohoto měření zvládne iPhone 18 Pro až 24 hodin a iPhone 18 Pro Max dokonce 30 hodin běžného používání.
A aby toho nebylo málo, výrazně se zrychlilo také nabíjení. Oba nové Pro modely se dokážou s kompatibilním 60W nebo výkonnějším adaptérem dostat z nuly na 50 % přibližně za 15 minut. iPhone 18 Pro Max navíc podle Apple získá už za pět minut nabíjení energii přibližně na sedm hodin přehrávání videa. Bezdrátově pak novinky podporují MagSafe a Qi2.2 s výkonem až 25 W.
Právě baterie tak může být jedním z největších praktických vylepšení letošního iPhone 18 Pro Max. Šest hodin videa navíc možná na papíře nezní tak efektně jako nový fotoaparát nebo A20 Pro, ale v každodenním používání může jít o změnu, kterou majitelé poznají prakticky okamžitě. A pokud někdo hledá iPhone, u kterého bude nabíječku řešit co nejméně, nový Pro Max je nyní jasným rekordmanem.