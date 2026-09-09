iPhone 18 Pro Max oficiálně představen: Má rekordní výdrž a unikátní fotoaparát

Apple právě představil iPhone 18 Pro Max, který směr loňského modelu přivádí k úplné dokonalosti. Zatímco loňský model představoval určitou revoluci (především ve vzhledu), novinka přináší opravdu vydařenou evoluci.
Úvod prezentace věnoval Apple možnostem umělé inteligence a pokročilejší Siri, která zvládá chápat kontext napříč všemi aplikacemi. Šlo v podstatě o zopakování informací z konference WWDC a pro nás přetrvávajícím problémem. Tím je stále dostupnost Apple Intelligence (novou Siri v EU neuvidíme) a také jazykové omezení (podporováno je přesně 16 jazyků).
Po stránce vzhledu se toho příliš nezměnilo, což dává smysl. Design zavedený u iPhonu 17 Pro/17 Pro Max působí pořád nově a svěže. Z nabídky však zmizela výrazná kosmicky oranžová verze. Nahrazuje ji čtveřice odstínů: temně rudá (Burgundy), světle modrá (Glacier), stříbrná a temně černá. Konstrukce zůstává z unibody hliníku se skleněnými zády, které lépe ladí se zbytkem těla a zajišťují fungování bezdrátového nabíjení. Nápadný modul fotoaparátů zůstal rovněž bez změn.
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Úhlopříčka obrazovky má nadále 6,9 palce. Jedná se o Super Retina XDR panel s technologií ProMotion, ochranným sklem Ceramic Shield 2 a antireflexní úpravou, kterou disponovala již předchozí generace. Hlavní novinkou je však zmenšený Dynamic Island, který dokáže současně obsloužit až tři běžící aplikace. Apple ale na Keynote přesně nezmínil, o kolik jej zmenšil. Vedle barevných variant představuje menší Dynamic Island nejzásadnější vizuální úpravu iPhonu 18 Pro Max (pokud opomineme nové barvy).
A20 Pro je nový pohon pro vrcholné iPhony
Čip A20 Pro nabízí 6 procesorových jader (2 výkonnostní a 4 úsporná) a 7jádrové GPU (oproti čipu A19 Pro má o jedno jádro navíc). Přechod na 2nm výrobní proces přináší oproti předchůdci přibližně 20% nárůst celkového výkonu, přičemž u grafiky jde až o 40 %. Neural Engine nyní obsahuje 32 jader namísto původních šestnácti. Apple rovněž zapracoval na chlazení zařízení pro lepší odvod tepla. Odpařovací komora se chlubí trojnásobně větším povrchem než u minulého modelu.
K obrovskému posunu došlo v oblasti výdrže baterie. iPhone 18 Pro Max totiž dosahuje 45 hodin přehrávání videa. Při typickém používání vydrží iPhone 18 Pro Max až 30 hodin na jedno nabití. Zrychlení se dočkalo i samotné nabíjení – na 50 % kapacity se dostanete již za 15 minut, zatímco pouhých 5 minut na nabíječce zajistí dostatek energie pro 6 hodin sledování videa.
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Variabilní clona jako zásadní upgrade fotoaparátu
Co se týče fotovýbavy, již minulý rok jsme se dočkali sestavy tří 48MPx snímačů. Tento parametr zůstává zachován, neznamená to však absenci novinek. Hlavní senzor totiž nově disponuje variabilní clonou. Její plynulou regulaci zajišťuje 6 lamel vyrobených z polymerního kompozitu. Z pohledu běžného uživatele je výhodou, že přizpůsobení clony probíhá plně automaticky podle okolní scény. V šeru či tmě se clona více otevře a propustí dovnitř zhruba o 50 % více světla než při standardně osvětlených podmínkách.
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Funkce však nebudou spoléhat výhradně na automatiku, aplikace Fotoaparát totiž dostala Pro nastavení. Uživatel si tak může manuálně upravit nejen clonu, ale i vyvážení bílé nebo si nechat zobrazit histogram. Apple představil také automatické sledování objektů během natáčení videa. Pozornost byla znovu věnována i fotografickým stylům, které se tentokrát zaměřují především na úpravu textury pleti. Dále přibyla funkce Apple Reference Image, při níž fotoaparát iPhonu 18 Pro podepisuje data na úrovni jednotlivých pixelů hned při pořízení snímku. V praxi to funguje podobně jako digitální negativ.
Cena iPhonu 18 Pro Max ve 256GB verzi začíná na 1299 USD. Příjem předobjednávek startuje 12. září a oficiální prodej bude zahájen 18. září.