Apple představil iPhone 18 Pro: Má menší Dynamic Island a variabilní clonu fotoaparátu

Když si v hlavně promítnu všechny generace iPhonů s přídomkem Pro, tak loňská generace byla unikátní nejen ve svém zásadním redesignu ale i technologickém pokroku. A Apple právě teď představil iPhone 18 Pro, který tento koncept dotahuje k dokonalosti. Pokud to loni byla určitá revoluce (ve vzhledu určitě), je to teď skutečně skvělá evoluce.
Apple začal představení telefonu možnostmi AI a chytřejší Siri, která rozumí kontextu napříč aplikacemi. Šlo o takové opakování z WWDC. Problém samozřejmě zůstává v dostupnosti Apple Intelligence (v EU nová Siri nebude) a jazykovém omezením (konkrétně jich je podporováno 16).
Po vizuální stránce se toho totiž příliš nezměnilo a je to logické. Design, který zavedl iPhone 17 Pro, je pořád mladý a pořád neokoukaný. Pryč je ale efektní kosmicky oranžová barva. Místo ní nastupuje trio barev v podobě temně rudé (Burgundy), světle modré (Glacier), stříbrné a temně černé, provedení těla je stále unibody hliník se skleněnou plochou na zadní straně kvůli prostupu bezdrátového nabíjení. Výrazný fotomodul se také nijak nezměnil.
Velikost displeje zůstává na hodnotě 6,3“, kdy jde o Super Retina XDR displej s technologií ProMotion a odolností Ceramic Shield 2 a antireflexem, který už měly loňské generace. Co je ale nového, je o zmenšený Dynamic Island, který nově umí pracovat až se třemi aplikacemi zároveň. Vyjma barev je menší Dynamic Island vlastně největší vizuální změnou nové generace iPhonu 18 Pro (samozřejmě pokud tedy nepočítám barvy).
Fotogalerie
2nm čip A20 Pro
Má 6 jader CPU se 2 výkonnostními a 4 úspornými jádry a 7jádrové GPU (je tu tak o jedno jádro více jak u čipu A19 Pro). Samotný 2nm proces přináší proti předchozí generaci zhruba 20% zvýšení výkonu u GPU to je o 40 %. Neural Engine má nově 32 jader místo šestnácti. Apple vylepšil i termální design, aby se zařízení lépe chladilo. Výparníková komora má 3x větší povrch jak ta v předchozí generaci.
Apple udělal obrovský skok ve výdrží baterie. iPhone 18 Pro totiž zvládne to, co iPhone 17 Pro Max. Zrychluje i nabíjení, protože jen 15 minut stačí na 50% nabití baterie, 5 minut nabíjení vám postačí na 6 hodin přehrávání videa. iPhone 18 Pro se tak díky efektivitě procesoru A20 Pro stává dalším obrovským krokem vpřed. Při typickém používání vydrží iPhone 18 Pro až 24 hodin na jedno nabití.
Fotogalerie #2
Je tu variabilní clona
Co se kamer týče, už loni jsme dostali trio fotoaparátů, kdy každý měl 48MPx. To se letos nijak nemění, což ale neznamená, že by vše zůstalo při starém. Hlavní snímač totiž má variabilní clonu. O její proměnné nastavení se stará 6 lamel z polymerního kompozitu. Pro laiky je dobré to, že se clona nastavuje automaticky na základě scény. Když se nacházíte v tmavším prostředí, clona se sama otevře a vpustí dovnitř přibližně o 50 % více světla než při běžně dobře prosvětlené scéně.
Fotogalerie #3
Nebude to ale jen na automatice, protože Fotoaparát se naučil Pro nastavení. Ručně si tak budete moci změnit nejen clonu, ale také vyvážení bílé nebo si zobrazíte histogram. Apple ukázal i automatické sledování objektů u videa. Společnost se opět věnovala i fotografickým stylům, které se nově točí především kolem úprav textury pleti. Apple Reference Image je pak nová funkce, ve které fotoaparát iPhonu 18 Pro podepisuje data na úrovni pixelů v okamžiku pořízení snímku. Ve zkratce to je jako mít digitální negativ.
Svou evolucí v modelech iPhonů 17 prošla i přední kamera. Ta se tak letos nikam neposouvá a zůstává 18MPx s funkcí Centrování záběru. Apple se o ní prakticky vůbec nezmínil. Cena 256GB iPhone 18 Pro verze začíná na 1199 USD. Předobjednávky startují 12. září, do prodeje jde telefon 18. září.