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Apple představil jednu z nejlepších funkcí iOS 27! V Česku si ji ale zatím vůbec neužijeme

Jen pro ČR
J. FilipJiří Filip
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Apple včera večer při představení nových produktů prozradil také další podrobnosti o funkci iPhone Handoff, která patří mezi nejzajímavější novinky iOS 27. Umožní totiž používat stejné telefonní číslo na dvou iPhone a prakticky okamžitě mezi nimi přepínat. Má to však jeden poměrně zásadní háček – při spuštění bude funkce podporována pouze dvěma operátory na světě a asi vás nepřekvapí, že ten český mezi nimi není.

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Apple konkrétně potvrdil, že iPhone Handoff bude při vydání iOS 27 fungovat pouze u T-Mobile ve Spojených státech a Deutsche Telekom v Německu, což jinými slovy znamená, že čeští uživatelé mají minimálně zpočátku smůlu. Podpora operátora je totiž pro fungování celé novinky nezbytná a samotná instalace iOS 27 tedy stačit nebude. Osobně si však myslím, že vzhledem k tomu, že v Německu zajistí podporu právě Deutsche Telekom, existuje solidní šance na to, že si funkci užijeme v dohledné době i u nás díky českému T-Mobile. Ten totiž v minulosti ukázal, že je relativně pružný a nebojí se nové technologie nasazovat. Ostatně, vzpomeňme třeba na podporu eSIM u iPhone XS coby u prvního iPhone s podporou. Česko tehdy patřilo mezi první země, které podporu nabídly, a to právě díky T-Mobile.  

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Jedno číslo, dva iPhone

Princip nové funkce iPhone Handoff je přitom velmi zajímavý a věřím, že pokud ze u nás dočkáme, půjde o docela oblíbenou záležitost. Uživatel si totiž díky novince jednoduše zvolí hlavní a sekundární iPhone, přičemž oba budou sdílet stejné telefonní číslo (aktivní ale může být vždy pouze jeden z nich). Jakmile sekundární iPhone odemknete, telefonní číslo se na něj automaticky přepne a systém zobrazí oznámení „Switched to this iPhone“. Stejným způsobem se lze následně vrátit zpět na hlavní zařízení. 

Pokud se pak ptáte, k čemu je daná funkce vlastně dobrá, odpověď ve výsledku leží taktéž zčásti ve včerejší Keynote. Apple totiž podle mě funkci představil především v souvislosti s novým iPhone Duo, který je sice technicky super, nicméně existují rozhodně i situace, kdy se vám jeho rozměry nebo konstrukce nehodí. V takovém případě proto dává smysl vzít klasický iPhone a během okamžiku na něj přesunout své číslo. Stejně dobře ale může dávat smysl kombinace velkého Pro Max s menším starším iPhone na sport nebo cestování. Mě by se pak docela líbila kombinace elegantního iPhone Air s nekompromisním iPhonem Pro s tím, že by si člověk prostě bral do ruky vždy to zařízení, které mu v dané chvíli dává větší smysl. 

Abych však jen nechválil, je důležité dodat, že má tato funkce i své limity. Například Apple Watch se společně s telefonním číslem mezi zařízeními nepřepnou a některé služby operátora, například přesměrování hovorů nebo správa účtu, budou dostupné pouze na hlavním iPhone. Platební karty a klíče od auta ve Wallet pak mohou fungovat na obou telefonech, zatímco například doklady, zaměstnanecké karty nebo jízdenky mohou zůstat aktivní jen na jednom. Podporována bude dokonce Dual SIM, pokud oba tarify pocházejí od kompatibilních operátorů. 

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iPhone Handoff tak podle mě patří mezi funkce iOS 27, které mají rozhodně potenciál zlepšit životy jablíčkářů, byť je samozřejmě jasné, že se nejedná vyloženě o záležitost pro masy. Škoda jen, že podobně jako u některých jiných Apple novinek budeme v Česku zatím pouze čekat, až se potřebná podpora dostane i k nám. Tuzemskému zastoupení T-Mobile jsme se už nicméně s dotazem ozvali a doufáme, že se dočkáme pozitivní reakce.

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Zdroj
Diskuze
iOS 27

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