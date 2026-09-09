iPhone 18 Pro Max česká cena nepotěší, zdražovalo se citelně

Zatímco v případě iPhone 18 Pro zdražil Apple v Česku mezigeneračně „jen“ o 2000 Kč, u jeho většího sourozence se zdražovalo o něco víc. iPhone 18 Pro Max totiž loni začínal na 34 990 Kč, zatímco letos si za něj Apple v základu účtuje rovných 37 990 Kč, takže se bavíme o zdražení 3000 Kč. Všechny ceny pak vypadají následovně:
- 256GB varianta – 37 990 Kč
- 512GB varianta – 43 990 Kč
- 1TB varianta – 55 990 Kč
- 2TB varianta – 73 990 Kč
Za vyšší ceny může prakticky 100% nynější paměťová krize, která zásadním způsobem zvyšuje ceny paměťových čipů napříč celým technologickým světem. Zdražení v podání Apple je pak ještě relativně střídmé a obecně se předpokládá, že část vyšší ceny absorboval Apple skrze svou marži, která bude kvůli tomu pravděpodobně nižší než byl zvyklý.