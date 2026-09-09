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iPhone 18 Pro Max česká cena nepotěší, zdražovalo se citelně

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Zatímco v případě iPhone 18 Pro zdražil Apple v Česku mezigeneračně „jen“ o 2000 Kč, u jeho většího sourozence se zdražovalo o něco víc. iPhone 18 Pro Max totiž loni začínal na 34 990 Kč, zatímco letos si za něj Apple v základu účtuje rovných 37 990 Kč, takže se bavíme o zdražení 3000 Kč. Všechny ceny pak vypadají následovně:

  • 256GB varianta – 37 990 Kč
  • 512GB varianta – 43 990 Kč
  • 1TB varianta – 55 990 Kč
  • 2TB varianta – 73 990 Kč

Za vyšší ceny může prakticky 100% nynější paměťová krize, která zásadním způsobem zvyšuje ceny paměťových čipů napříč celým technologickým světem. Zdražení v podání Apple je pak ještě relativně střídmé a obecně se předpokládá, že část vyšší ceny absorboval Apple skrze svou marži, která bude kvůli tomu pravděpodobně nižší než byl zvyklý. 

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iPhone 18 Pro max iPhone 18 Pro max
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iPhone 18 Pro Max

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