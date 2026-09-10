Zavřít reklamu

Apple odhalil revoluční chlazení pro iPhone 18 Pro. Nová odpařovací komora zvyšuje stálý výkon o 40 %

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
0

Apple včera představil kompletně přepracovaný systém chlazení pro své nejnovější vlajkové modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Celé chlazení je postaveno na odpařovací komoře (vapor chamber) nové generace, jejíž povrchová plocha je ve srovnání s loňským iPhonem 17 Pro rovnou trojnásobná.

Mohlo by vás zajímat

Nová komora neustále cyklí deionizovanou vodu napříč celým vnitřním systémem, což zaručuje výrazně efektivnější odvod tepla. Výkonný čip A20 Pro si tak dokáže udržet vysoké frekvence a stabilní výkon i při dlouhodobé a extrémní zátěži, například při hraní graficky náročných AAA titulů.

Apple navíc zásadním způsobem upravil samotné uspořádání součástek. Po vzoru procesorů řady M totiž zvolil uspořádání, kdy čip a operační paměť neumístil na sebe, ale přímo vedle sebe. Tímto chytrým krokem odstranil paměť z přímé tepelné cesty a umožnil, aby byl procesor A20 Pro přímo spojen s odpařovací komorou.

iPhone 18 Pro max iPhone 18 Pro max
apple iphone 18 pro blue apple iphone 18 pro blue
iphone 18 pro display z boku iphone 18 pro display
iphone 18 pro camera iphone 18 pro camera
iphone 18 pro new color iphone 18 pro new color
photo made by iphone 18 pro photo made by iphone 18 pro
iphone 18 pro new color iphone 18 pro new color
iphone 18 pro new color iphone 18 pro new color
iPhone 18 Pro max iPhone 18 Pro max
iPhone 18 Pro max iPhone 18 Pro max
Apple iPhone 18 pro Apple iPhone 18 pro
apple iphone 18 pro apple iphone 18 pro
iPhone 18 Pro max iPhone 18 Pro max
Vstoupit do galerie

Kombinace nového uspořádání komponent, pokročilých teplovodivých materiálů a obří komory přináší až o 40 procent vyšší dlouhodobě udržitelný výkon oproti předchozí generaci. Apple tento posun označuje za vůbec nejstabilnější výkon, jaký kdy jakýkoliv iPhone nabídl. I to se mohlo podepsat na zvýšení hmotnosti. iPhone 18 Pro „přibral“ 5 gramů. iPhone 18 Pro Max dokonce o 16 gramů. Pokud ale toto navýšení hmotnosti povede k vyššímu výkonu a lepšímu odvodu tepla, věřím, že se nikdo zlobit nebude.

Elektroniku v čele s Apple (nejen) v super slevách seženete na Alze

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
iPhone 18 Pro

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.