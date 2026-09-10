Apple láká na iPhone 18 Pro dalším bonusem. K nákupu přidá Apple One na tři měsíce zdarma

Apple si pro zájemce o nové iPhony 18 Pro a 18 Pro Max připravil poměrně příjemný bonus. Při koupi jednoho z těchto telefonů totiž mohou noví a vybraní vracející se předplatitelé získat Apple One zdarma, a to hned na tři měsíce. Nabídka odstartuje 17. září a nebude se týkat pouze iPhonů – Apple počítá také s dalšími vybranými novými iPady a Macy.
Apple One je přitom zajímavý balíček hlavně pro uživatele, kteří už využívají více služeb Applu současně. V jednom předplatném totiž kombinuje Apple Music, Apple TV, Apple Arcade a úložiště iCloud+. Ve vybraných zemích lze sáhnout také po nejvyšším tarifu Premier, který přidává Apple Fitness+ a Apple News+. Dostupnost jednotlivých variant se ale liší podle regionu.
V případě rodinného tarifu lze předplatné sdílet prostřednictvím Rodinného sdílení až s pěti dalšími lidmi, takže tři bezplatné měsíce nemusí využít pouze majitel nového zařízení. To už může představovat docela zajímavou úsporu, zvlášť pokud domácnost běžně platí několik služeb Applu samostatně.
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Má to samozřejmě několik háčků. Nabídka je určena především novým nebo způsobilým vracejícím se předplatitelům a bezplatné období se vztahuje jen na služby, které už uživatel nemá aktivní v rámci jiného předplatného či zkušební nabídky. Po skončení tří měsíců se navíc Apple One automaticky změní na placené předplatné zvoleného tarifu, pokud jej uživatel předem nezruší.
Apple zatím přesný seznam všech podporovaných zařízení nezveřejnil. Jisté jsou tedy především nové iPhony 18 Pro a 18 Pro Max, přičemž další způsobilé iPhony, iPady a Macy má společnost upřesnit. Jde každopádně o příjemný způsob, jak nové majitele hardwaru dostat hlouběji do ekosystému služeb Applu – a tři měsíce jsou už dost dlouhá doba na to, aby si na ně člověk velmi snadno zvykl.