Na tohle jsme čekali roky! iOS 26.4 přinese vymodlenou novinku do rodinného sdílení

Apple v připravovaném systému iOS 26.4 upravuje jedno z dlouhodobých omezení funkce Rodinné sdílení. Nově totiž umožní, aby si každý dospělý člen rodiny nastavil vlastní platební metodu pro nákupy v App Storu a dalších službách Applu.
Doposud to fungovalo poměrně striktně. Pokud měl organizátor rodiny zapnuté sdílení nákupů, veškeré aplikace, filmy, hudba nebo další digitální obsah se sice mezi členy skupiny sdílely, ale všechny platby šly přes jednu společnou platební metodu. V praxi to znamenalo, že nákupy ostatních členů rodiny se automaticky strhávaly z karty organizátora. Tento systém se s příchodem iOS 26.4 změní.
Dospělí členové rodinné skupiny si mohou přidat vlastní platební metodu a nákupy tak hradit sami. Sdílení obsahu přitom zůstává zachováno, takže aplikace, hudba nebo filmy zůstávají dostupné všem členům rodiny stejně jako doposud. Apple změnu potvrdil jak v poznámkách k aktualizaci, tak i v upravené dokumentaci k funkci Rodinného sdílení. Nově se v ní uvádí, že organizátor rodiny platí za nákupy ostatních pouze v případě, že mají zapnuté sdílení nákupů a nepoužívají vlastní platební metodu.
V praxi to znamená mnohem flexibilnější fungování celé funkce. Rodinné sdílení tak bude možné využívat i ve skupinách, kde se lidé nechtějí dělit o jednu kartu. Typickým příkladem mohou být sourozenci, širší rodina nebo třeba přátelé, kteří chtějí sdílet předplatné služeb jako Apple TV+, Apple Music nebo aplikace z App Storu, ale zároveň si chtějí své nákupy platit sami. Dříve existovalo jen částečné řešení v podobě dobíjení kreditu, kdy si člen rodiny mohl předem nabít zůstatek a nákupy se pak strhávaly z něj místo z karty organizátora. To ale vyžadovalo pravidelné dobíjení a kontrolu zůstatku, takže šlo spíše o nouzovou variantu než o pohodlné řešení.
Nová možnost přidat vlastní platební metodu je proto výrazně praktičtější. Jedinou výjimkou zůstávají dětské účty – ty budou i nadále používat platební metodu organizátora rodiny, což je logické kvůli rodičovské kontrole nákupů. iOS 26.4 by měl být podle všeho uvolněn veřejnosti už během příštího týdne. Aktualizace sice nepřináší žádné velké viditelné novinky, ale právě podobné drobné změny v každodenních funkcích často dokážou používání systému zpříjemnit víc než velké redesigny.