Česká cena iPhone 18 Pro je tu. Není tak zlá, jak se čekalo

Pokud jste se kvůli spoustě dřívějších úniků o šílené ceně báli toho, že iPhone 18 Pro spolu s ostatními nově představenými modely iPhone zdraží naprosto zásadním způsobem, máme pro vás super zprávu. Cena iPhone 18 Pro v ČR totiž naštěstí nějak zásadně nevyskočila, byť se samozřejmě mezigeneračně zvedla. Konkrétně si v základu s 256GB úložištěm připlatíte 2000 Kč, což jinými slovy znamená, že:
- 256GB varianta – 34 990 Kč
- 512GB varianta– 40 990 Kč
- 1TB varianta – 52 990 Kč
- 2TB varianta – 70 990 Kč
Stejně jako v případě iPhone Duo pak platí to, že ačkoliv se může zdát maximální cena naprosto šílená, faktem je, že Apple letos vůbec poprvé nasadil 2TB úložiště, což se logicky na nejvyšší možné ceně podepsalo. Zbylé ceny jsou ale v rámci předešlých let relativně přijatelné, byť jak píšu výše, mezigeneračně vyšší.
Zadny WOW se letos u 18ctek nekona…