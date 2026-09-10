Apple Watch dostaly obří zdravotní upgrade! Tep měří 60× častěji a přesněji sledují i regeneraci

Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4 na první pohled určitě nepůsobí jako nějaká zásadní revoluce, v jejich těle a potažmo i softwaru se toho ale změnilo poměrně hodně. Apple totiž u obou novinek představil kompletně přepracovaný Health Sensing System, který má výrazně zvýšit množství i přesnost zdravotních dat získávaných během celého dne. Například srdeční tep nyní hodinky měří každých pět sekund, tedy až 60x častěji než předchozí generace.
Samotný systém senzorů byl podle slov Apple přepracován hned na několika místech. Kalifornský gigant například zvětšil plochu elektrod, aby měly při měření EKG lepší kontakt s pokožkou, fotodiody nově uspořádal do kruhu pro efektivnější zachytávání světla a použil také větší a úspornější zelené LED. Ty mají pomoci především s přesností měření srdečního tepu při pohybu.
Právě tep nyní Apple Watch sledují prakticky nepřetržitě v pětisekundových intervalech. Výrazně častěji se ale měří také variabilita srdečního tepu neboli HRV, u které Apple hovoří až o 24x vyšší frekvenci vzorkování. V aplikaci Srdeční tep se navíc nově zobrazují oddělené hodnoty HRV související s regenerací a celkové HRV.
Aby bylo sledování dat, které můžete přes nové Apple Watch získat, co možná nejjednodušší, nepřekvapivě přichází i nová aplikace Readiness. Ta každé ráno analyzuje předchozí aktivitu, spánek a naměřené zdravotní hodnoty s tím, že výsledkem má být jednoduché skóre ukazující, zda je vaše tělo připravené na větší zátěž, nebo byste měli naopak trochu ubrat. Je sice pravda, že v tomto případě nejde o žádnou revoluci, protože podobnými funkcemi disponuje už řada jiných zařízení pro monitoring vašeho zdraví, přesto je ale rozhodně fajn, že Apple něco takového na hodinky přináší.
Fotogalerie
Vylepšení se dočkala také funkce Vitals, která doposud sbírala data primárně ze spánku, respektive byl důležitý pro shromáždění dat pro analýzu. Uživatel však nyní může nově přepínat mezi hodnotami naměřenými během spánku a během dne, což má pomoci zachytit změny dříve, než se projeví v klasických nočních statistikách. Přibyl rovněž nový test VO2 Max, při kterém iPhone sleduje uživatele při sérii cviků a výsledky následně kombinuje s daty z Apple Watch.
Sympatické je pak určitě i to, že Apple zapracoval i na zdánlivě obyčejném počítání kroků. Nový model krokoměru podle dostupných informací využívá strojové učení, díky čemuž má přesněji počítat nejen celodenní počet kroků, ale také vzdálenost při tréninku uvnitř budov. Díky čipu S11 navíc přibyla komplikace, která dokáže počet kroků zobrazovat na ciferníku v reálném čase, což je docela fajn vychytávka, pokud jste stejně jako já zvyklí na to, mít v ciferníku aktivních vícero komplikací.
Sportovce pak potěší výdrž při záznamu aktivity. Apple Watch Series 12 zvládnou venkovní trénink sledovat až 10 hodin, což představuje zlepšení o 25 %. Patnáct minut na nabíječce navíc dodá energii až na dalších 12 hodin používání. Pokud by vám pak tyto hodnoty nestačily, což bych se upřímně jakožto člověk monitorující si poslední dobou snad všechen pohyb docela divil, Apple Watch Ultra 4 jdou ještě dál. Ty totiž běžně vydrží až 50 hodin, v úsporném režimu 84 hodin a nový režim Max Extended Workout umožňuje zaznamenávat venkovní aktivitu až 45 hodin.
Ač tedy nové Apple Watch ani mě zprvu úplně neoslnily, takto s několikahodinovým odstupem musím uznat, že stojí v mnoha ohledech za to a že se opravdu těším, až si je vyzkouším. Lepší monitoring vašeho těla v kombinaci s přesnějším měřením vaší aktivity či ukazatelem stavu vašeho těla po výkonu je totiž něco, co může v tréninku skutečně pomoci. Z Apple Watch se tak s příchodem nové generace stává zase o něco komplexnější záležitost.
Apple Watch 12 lze předobjednat zde