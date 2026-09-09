Apple představil Apple Watch Ultra 4 se skvělou výdrží baterie

Na dnešní Apple Keynote samozřejmě nechyběla ani premiéra Apple Watch Ultra 4, které se však oproti předešlé generaci nějak zásadně nezměnily. Apple spojil jejich představení zčásti s Apple Watch 12 s tím, že stejně jako loni jde do značné míry spíš o menší evoluci, nežli revoluci. Ostatně, jinak ani upgrady níže brát nelze.
Apple Watch Ultra 4 nabídnou vylepšený senzor pro monitoring vašeho tepu, který by měl fungovat prakticky nepřetržitě. Ještě zajímavější je pak nová aplikace Readiness, která by vám měla lépe prozradit stav vašeho těla ve smyslu únavy, díky čemuž si tak bude možné lépe naplánovat váš sportovní trénink. Právě tato novinka by tak měla dle Applu zásadním způsobem pomoci ve zlepšování kondice, na což se obecně letošní generace Apple Watch zaměřuje poměrně zásadně v mnoha směrech.
Hodinky vám totiž nově zobrazí třeba i věk vašeho těla podle jeho „opotřebení“, kondice a tak podobně, což je opět funkce, která skvěle poslouží k pochopení vašeho zdravotního stavu a tedy případně k úpravě vašeho stylu života. Ano, nejedná se ve výsledku o nic vyloženě nového, protože podobnými funkcemi disponují i konkurenční zařízení v čele s chytrými prsteny a tak podobně, i tak ale jde o fajn novinku.
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Opravdu zajímavou novinkou je AI funkce Audio Intelligence, která by měla na základě zvuků kolem vás analyzovat vaše okolí a například vás upozornit na zvonící zvonek, sirénu a tak podobně. To však není ani zdaleka vše. Funkce Live Rewind totiž poslouchá přesně to, co vy, a následně vám je schopna zobrazit přepis třeba z rozhovoru s někým z vašeho okolí.
Další AI novinkou je pak Siri Recap, která by měla fungovat v kombinaci s iPhone jednoduše tak, že vaše hodinky něco zaznamenají s tím, že daná věc je následně zanalyzovaná přes Siri na iPhone, která z ní sepíše například poznámky a tak podobně. Jedná se tedy o obdobu dnešních AI záznamníků, které fungují na podobném principu – tedy dokáží vytvořit třeba různé myšlenkové mapy a tak podobně. Zde se nicméně sluší dodat, že v případě všech AI funkcí je vyžadována Siri AI, která není v Evropské Unii k dispozici, takže si můžeme nechat zajít chuť.
O co nás však Apple naštěstí neochudí, je nový čip S11, který zrychlil jak na poli CPU, tak i GPU a Neural Engine. Asi vás tak nepřekvapí, že se jedná o nejvýkonnější čip, který se kdy v Apple Watch objevil a který nepřekvapivě vychází z A20 Pro. Co se týče výdrže baterie, ta se prodloužila na úctyhodných 45 hodin. Bohužel, barevné varianty zůstaly zachovány,takže jsou k dispozici i nadále „jen“ v černé a přírodní variantě.
Hodinky začínají na 799 dolarech s tím, že k předobjednání budou ode dneška a do prodeje zamíří příští pátek.