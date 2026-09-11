Vyzkoušejte si efekt přechodu mezi displeji z iPhone Duo na svém iPhone přímo v prohlížeči!

iPhone Duo má jednu zásadní přednost, která jej odlišuje od všech ostatních skládacích telefonů na trhu a to je dokonalé sladění software s hardwarem. Apple zkrátka naplno ukázal k čemu byl přechod na Liquid Glass dobrý a jaké efekty s ním dokáže dělat na displeji iPhone Duo. Tím nejzajímavějším efektem je samozřejmě samotné otevírání a zavírání telefonu, kdy v momentě, kdy telefon zavíráte začne se displej rozmazávat a vnější displej se naopak začne zaostřovat tak, že se obraz v podstatě přenese z vnitřní do vější strany displeje. Tento efekt zatím nikdo nepoužíval a i když se nejedná z pohledu programování o nic zásadního, je to to nejefektivnější, co iPhone Duo na první pohled nabízí v rámci svého software.
Toho si samozřejmě všimli i vývojáři a tak si již nyní můžete na svém iPhone tento efekt vyzkoušet. Samozřejmě jen v rámci jednoho displeje a akcelometru ve vašem telefonu, případně dokonce macbooku. Pokud si chcete efekt z iPhone Duo vyzkoušet na svém iPhone nebo MacBooku, stačí si otevřít na daném zařízení web solo.aauburn.com a tam si můžete užít efekt přechodu displejů z iPhone Duo.