Svět čekal od iPhone Duo téměř neviditelný ohyb v displeji, realita je ale trochu jiná

Jednou z nejpropíranějších vlastností iPhone Duo byl už dlouhé měsíce před jeho představením (ne)viditelná ohyb uprostřed jeho skládacího displeje. Apple měl totiž podle celé řady úniků investovat obrovské množství času a peněz do toho, aby jej dokázal zcela skrýt a vyřešit tak jednu z největších slabin současných skládaček. Jak se však zdá, zcela dokonale se mu tento plán splnit nepovedl, byť je ohyb skryt velmi pěkně.
Sám Apple si je své malé prohry vědom a veřejně přiznává, byť dost okrajově. Na produktové stránce iPhone Duo má totiž například FAQ s otázkou, zda je na vnitřním displeji vidět přehyb v místě skládání. Člověk by tedy očekával jednoduché ano, nebo ne. Apple místo toho vysvětluje, že vnitřní displej je velmi plochý a hladký a používá speciální nano-texturovanou povrchovou úpravu omezující odlesky. O tom, zda přehyb skutečně vidět je, se ale přímo nezmiňuje.
První zkušenosti novinářů a influencerů, kteří si mohli iPhone Duo po Keynote vyzkoušet, nicméně potvrzují, že ohyb je viditelný a samozřejmě i nahmatatelný prstem, především při pohledu z určitých úhlů a za specifického osvětlení. Zatím se však zdá, že jej Apple dokázal vizuálně i na dotek potlačit lépe než Samsung u Galaxy Z Fold8, což je jistě pozitivní.
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Velkou neznámou nicméně zůstává dlouhodobá odolnost. U skládacích telefonů se totiž může ohyb postupným otevíráním a zavíráním časem zvýrazňovat, čehož jsme mohli být svědky třeba i u výše zmíněnoho Z Fold8. Ten totiž zprvu také působil, jako by ohybem prakticky nedisponoval, ale jakmile začali uživatelé telefon běžně používat, ohyb se začal čím dál tím víc zvýrazňovat.
Apple navíc zatím poměrně překvapivě nikde neuvádí, na kolik cyklů skládání je iPhone Duo testovaný nebo certifikovaný, což je přitom jedna z věcí, kterou se konkurenci u svých ohebných telefonů ohání velmi často. Apple však pouze tvrdí, že pant nabízí vyvážený odpor a je navržený pro dlouhodobou spolehlivost. Samotný mechanismus se přitom skládá z více než stovky komponentů a displej podpírají výztuhy společně s titanovou deskou.
Přitom například Samsung Galaxy Z Fold8 má výrobcem udávanou odolnost až 500 000 složení, díky čemuž si lze přeci jen o odolnosti zařízení udělat obrázek o něco lepší. Teprve dlouhodobé testy iPhone Duo tak ukážou, zda se podaří současný velmi nenápadný přehyb zachovat i po měsících nebo letech každodenního používání. Snad tedy nebudeme svědky velkého jablečného průšvihu, ale naopak malé výhry.