Odolnost iPhone Duo bere dech. Konkurenci strká hluboko do kapsy

Apple včera večer představil svůj historicky první skládací iPhone Duo a přestože na trh se skládačkami vstupuje výrazně později než Samsung nebo Google, v jedné důležité oblasti dokázal svého největšího konkurenta okamžitě překonat. Novinka totiž získala certifikaci IP68, díky které nabízí stejnou úroveň odolnosti proti vodě a prachu jako klasické iPhone. Právě prach je přitom u skládacích telefonů kvůli jejich komplikované konstrukci a pohyblivému pantu poměrně zásadním nepřítelem, se kterým zvládá Apple evidentně bojovat.
Označení IP68 se skládá ze dvou částí, kdy „6“ znamená nejvyšší úroveň ochrany proti vniknutí prachu, takže je iPhone Duo podle této certifikace prachotěsný. Číslo „8“ pak označuje vysokou odolnost proti vodě. Apple konkrétně uvádí, že iPhone Duo zvládne ponoření do maximální hloubky šesti metrů po dobu až 30 minut. Stejnou certifikaci nabízí také ostatní současné iPhone.
Velmi zajímavé zjištění pak přichází při porovnání s konkurencí, jelikož například Samsung Galaxy Z Fold8 nabízí certifikaci IP48. Z pohledu vody je tedy chráněný velmi dobře, první číslice ale znamená pouze ochranu proti pevným částicím větším než jeden milimetr. Jemný prach tak může představovat problém. iPhone Duo je proti němu naproti tomu podle IP6X kompletně utěsněný. Google Pixel 11 Pro Fold už IP68 nabízí také, takže Apple v tomto ohledu Samsung překonal, ale prvenství na trhu si nepřipsal.
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U běžného telefonu nemusí rozdíl působit nijak dramaticky, u skládačky je ale ochrana proti prachu podstatně důležitější. Uvnitř se nachází komplikovaný pant s množstvím pohyblivých součástek a případné nečistoty mohou časem způsobovat problémy s jeho fungováním. Apple přitom svůj vlastní pant složil z více než stovky drobných přesných komponentů.
Na odolnosti si ostatně dal záležet i u zbytku konstrukce. iPhone Duo používá titanový rám i titanový kryt pantu a jeho skládací displej tvoří celkem deset ultratenkých vrstev. Součástí konstrukce je mimo jiné vysokopevnostní sklo, titanová deska a speciální lepidla umožňující jednotlivým vrstvám při skládání nepatrně klouzat vůči sobě, čímž se má snižovat jejich mechanické namáhání. Vnější displej pak chrání Ceramic Shield 2.
Samozřejmě ani IP68 neznamená, že je telefon nezničitelný. Apple stejně jako u ostatních iPhone upozorňuje, že odolnost proti vodě a prachu není trvalá a běžným opotřebením se může postupně snižovat. Teprve dlouhodobé používání a rozborky ukážou, jak dobře se podařilo Apple komplikovanou konstrukci skutečně utěsnit. Na první generaci skládacího iPhone je ale IP68 rozhodně působivý výsledek. Apple sice nechal konkurenci několik let náskok, očividně však tento čas využil i k vyřešení některých slabin skládaček a minimálně v ochraně proti jemnému prachu má nyní iPhone Duo nad Galaxy Z Fold8 jasně navrch. O to víc jsem zvědavý na to, jak na tom bude iPhone Duo ve srovnání se Z Fold8 i v dalších směrech.