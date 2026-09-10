Samsung si rýpnul do skládacího iPhone Duo. Žhavou Apple novinku nazval ohříváním zbytků

Samsung si nenechal ujít příležitost a během včerejšího představení vůbec prvního skládacího iPhonu Duo se do Applu ostře opřel na sociálních sítích. Ačkoliv jablečnou společnost ve svých statusech přímo nejmenoval, v sérii sarkastických příspěvků opatřených hashtagem #ItsTimeToSwitch Je čas na změnu si rozhodně nebral servítky.
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Sarkasmus a sebevědomá cenovka
„Dejte nám vědět, až skončíte s ohříváním našich zbytků,“ rýpl si Samsung do několikaletého zpoždění Applu na trhu ohebných telefonů. Další posměšný příspěvek na adresu dlouho očekávané keynote pak suše dodal: „Bylo to vzrušující? Ne. Stalo se to? Ano.“
Nový iPhone Duo oficiálně vstoupí na trh v pátek 23. října, kdy se stane přímým konkurentem zavedeného modelu Galaxy Z Fold8 od Samsungu. Předobjednávky Apple spustí už v pátek 16. října. Jihokorejská skládačka aktuálně startuje na částce 1 899 dolarů, jablečná novinka v základní 256GB verzi vyjde americké zákazníky dráž. Její cena začíná na sebevědomých 1 999 dolarech (54 990 korun u nás). Že si Samsung rýpne se dalo očekávat. Teď je otázka, kdo se bude smát naposled. Někteří analytici totiž tvrdí, že se do roka stane Apple na trhu skládaček číslem 1. Možná je tedy skutečně platí #ItsTimeToSwitch.