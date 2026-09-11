Alza už má v nabídce iPhone 18 Pro (Max). Takto si jej můžete zajistit mezi prvními

Brousíte si zuby na nový iPhone 18 Pro či 18 Pro Max, ale máte strach, že si jej například zapomenete předobjednat, potažmo třeba až bude skladem, někdo vám jej vyfoukne? Není důvod k obavám. Alza už má totiž před zítřejším startem předobjednávek svůj e-shop připravený, nové modely iPhone zařazené v nabídce a navrch u nich nabízí možnost nastavení si Hlídacího psa, který vám dá vědět o všem důležitém v souvislosti s dostupností. Pokud máte tedy nákup v plánu a počítáte s koupí novinky na Alze, nastavení si hlídacího psa přes tlačítko „Hlídat“ dává určitě smysl.
iPhone 18 Pro na Alze naleznete zde