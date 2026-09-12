Recenze iOS 27: Skvěle odladěný systém, kterému však v EU chybí to hlavní

Jako správný Apple fanoušek testuji iOS 27 prakticky od prvního dne jeho vydání, tedy od večerních hodin po letošní úvodní keynote WWDC, přičemž celou dobu ji mám na iPhonu nasazenou jako svůj hlavní systém. Myslím si proto, že nyní, tedy jen pár hodin před vydáním první veřejné verze, je ideální čas na její finální zhodnocení de facto po čtvrt roce testování. Pokud vás tedy zajímá, jaký tento systém vlastně je, následující řádky vám prozradí vše podstatné.
Hned na úvod musím říci, že se letos iOS Applu povedl a to dokonce velmi. Nebojím se totiž říci, že iOS 27 je za mě jeden z nejpříjemnějších systémů, které kalifornský gigant za poslední roky vydal, byť zároveň platí, že evropské uživatele nejspíš nijak neposadí na zadek množstvím novinek. Jeho síla totiž neleží v tom, že by po instalaci působil jako úplně nový iPhone, ale v tom, že funguje rychle, spolehlivě a bez otravných chyb, které člověk u velkých systémových aktualizací často tak trochu očekává.
Už první beta mě překvapila tím, jak dobře se používala. Ano, bezprostředně po instalaci se telefon zahřál, systém chvíli indexoval a první minuty nebyly úplně ideální. Jakmile si ale vše sedlo, začal iOS 27 působit až nečekaně svižně, přičemž tento dojem mi vydržel prakticky celé testování. Animace jsou rychlejší, aplikace se otevírají ochotněji, prostředí reaguje živěji a iPhone jako celek působí lehčím dojmem než na iOS 26. Připravte se tedy jak na prvotní zahřátí, tak i na příjemné zrychlení poté, co „přerod“ vašeho iPhonu na novější systém odezní.
Nejde přitom jen o pocit z prvního dne, kdy člověk novince podvědomě odpouští víc. Po několika měsících používání mám z iOS 27 pořád dojem, že Apple letos opravdu zapracoval hlavně na rychlosti a stabilitě a i když to nezní tak atraktivně jako velké designové změny nebo desítky nových funkcí, v praxi je to přesně ten typ upgradu, který člověk ocení každý den.
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Velmi příjemná je i stabilita. Během testování jsem nenarazil na nic, co by mi zásadně komplikovalo používání telefonu. Jasně, v betách se sem tam objevila nějaká drobnost, například zvláštně doskočená klávesnice ve Zprávách nebo dočasný problém se screenshoty, jenže šlo o sporadické maličkosti, ne o chyby, kvůli kterým bych měl chuť systém odinstalovat. V běžném provozu fungoval iOS 27 spolehlivě a ke konci testování už na mě působil spíš jako hotová veřejná verze než jako beta software. Mimochodem, pocit hotového systému jsem z něj měl už minimálně poslední tři bety, což je opravdu dlouhá doba – na poměry beta testování dokonce nezvykle dlouhá.
Pochválit musím i AirDrop, který Apple u iOS 27 viditelně zrychlil, a to nejen při samotném přenosu souborů, ale i při vyhledávání zařízení a navazování spojení. Zajímavé je, že rozdíl jsem cítil i při posílání souborů na zařízení, která sama iOS 27 nebo nový macOS neměla. Ano, není to úplně funkce, o které by se dlouze mluvilo na keynote, ale v každodenním používání je takové zrychlení znát okamžitě.
Co se týče vzhledu, iOS 27 nepřináší žádnou revoluci, ale spíš doladění toho, na co si zvykáme od loňského roku. Liquid Glass design z iOS 26 tak zůstává hlavním vizuálním směrem s tím, že jej Apple letos spíš dolaďuje možnostmi přizpůsobení. Při prvním spuštění tak například systém nabídne možnost upravit míru průhlednosti, což je fajn hlavně pro ty, kterým byl loňský vzhled příliš výrazný. Upřímně ale nečekejte, že posunutí průhlednosti na maximum z telefonu udělá něco úplně jiného. Mnohem výraznější je opačný směr, kdy lze průhlednost potlačit a prostředí vrátit blíž k matnějšímu vzhledu, na který byli uživatelé dříve zvyklí.
Nejzajímavější novinky se podle mě odehrávají ve Fotkách. Apple letos přidal nové AI nástroje pro úpravu snímků a právě ty patří k věcem, které mě na iOS 27 bavily nejvíc. Funkce Vyčistit, která umí odstraňovat nežádoucí objekty, je oproti dřívějšku lepší. Jasně, ne vždy je výsledek dokonalý, ale systém si častěji poradí i se složitějším pozadím a umí po odstraněném objektu vytvořit věrohodnější náhradu.
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Ještě zajímavější jsou ale novinky Rozšířit a Přerámovat. Rozšířit funguje přesně tak, jak by člověk čekal – tedy vezme existující fotku a pomocí AI dopočítá okolí za jejím původním okrajem. V praxi se to hodí ve chvíli, kdy máte snímek moc natěsno, chcete jej použít jako tapetu nebo potřebujete trochu upravit kompozici bez toho, abyste museli fotku ořezávat ještě víc. Výsledky mě upřímně velmi pozitivně překvapily. Neříkám, že vždy obstojí při opravdu detailním zkoumání, ale pro běžné použití, sociální sítě nebo tapetu jsou často víc než dost dobré a to je vlastně hlavní.
Přerámovat je za mě ještě větší paráda. iPhone si fotku analyzuje, zjednodušeně řečeno si ji převede do prostorového vnímání a dovolí vám lehce změnit úhel pohledu. Samozřejmě nejde o zázrak, díky kterému byste se podívali za roh objektu, který na fotce není. Pro drobné korekce perspektivy ale funkce funguje překvapivě dobře a z „nudných“ fotek dokáže udělat snímky podstatně zábavnější. Občas se při náhledu objeví deformace v pozadí, ale po potvrzení úpravy se výsledek často vyčistí do podoby, která působí velmi přirozeně.
S AI úpravami souvisí i jedna méně nápadná, ale hodně efektní vychytávka, kterou je skrytý generátor tapet. Název zní možná honosněji, než jak funkce reálně funguje, protože iPhone nevytváří tapetu úplně od nuly na základě textového zadání. Využívá ale vaše vlastní fotky a při nastavování tapety umí pomocí AI dopočítat chybějící části záběru tak, aby snímek lépe seděl na displej. Stačí fotku při nastavování pozadí oddálit a systém se pokusí doplnit okraje. A když se trefí, výsledek dokáže být opravdu působivý.
Právě tyto fotografické novinky jsou za mě největším důvodem, proč si iOS 27 užít. Jenže tím se zároveň dostávám k hlavní slabině celého systému z pohledu Evropské unie. iOS 27 má být ve světě Applu hlavně o umělé inteligenci, chytřejší Siri a hlubším zapojení Apple Intelligence do systému, jenže řada zásadních AI novinek v Evropské unii při startu dostupná nebude, což je problém, protože bez nich je iOS 27 pro evropského uživatele výrazně menší aktualizací, než jak může působit z prezentace Applu.
Ve výsledku tak dostávám systém, který je technicky výborný, ale obsahově trochu dietní. Mám díky němu sice k dispozici rychlejší prostředí, stabilnější chod, lepší AirDrop, povedené AI úpravy fotek, zajímavé možnosti pro tapety, pár úprav Liquid Glass designu, drobnosti v Počasí, přehlednější nastavení AirPods nebo nové možnosti v rodičovské kontrole, ale pokud jste čekali velký AI skok, v Evropě jej zatím úplně nedostanete.
Abych byl fér, ani to podle mě nedělá z iOS 27 špatnou aktualizaci, ba právě naopak. Po skoro třech měsících používání mám z tohoto systému velmi dobrý pocit. Jen je potřeba vědět, co od něj čekat. Pokud chcete systém, který váš iPhone zrychlí, zpříjemní, stabilizuje a přidá několik opravdu povedených nástrojů hlavně pro práci s fotkami, budete spokojení. Pokud ale čekáte aktualizaci, která vám každý den ukáže deset nových AI triků, budete jako Evropané nejspíš zklamaní.
Za sebe tedy iOS 27 hodnotím velmi pozitivně a to nikoliv proto, že by šlo o revoluci, ale proto, že jde o mimořádně dobře odladěnou evoluci. Apple letos očividně nehonil novinky za každou cenu a místo toho postavil systém, který funguje tak, jak bych od iPhonu čekal – tedy rychle, spolehlivě a bez zbytečných problémů. Škoda jen, že nám v Evropě kvůli omezené dostupnosti AI funkcí zůstává z velké části hlavně ten technický základ. Ten je ale nutno říct opravdu skvělý.