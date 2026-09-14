Apple vydal iOS 27 pro veřejnost. Přehled novinek, kompatibilních iPhone a všeho ostatního

Měsíce beta testování jsou u konce. Apple totiž před pár sekundami oficiálně uvolnil první veřejnou verzi operačního systému iOS 27, kterou odhalil coby jednu z hlavních hvězd na červnové vývojářské konferenci WWDC. Pokud jste tedy v předešlých měsících odolali a nepustili jste se do vývojářského či veřejného beta testování, měli byste již nyní na iPhone v Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru vidět tento update připravený ke stažení. A že se nejedná o žádného drobečka. Vždyť v případě iPhone 17 Pro zabírá necelých 10 GB.
Jak uvádím výše, aktualizaci provedete zcela standardní cestou přes aplikaci Nastavení. Počítejte nicméně s tím, že minimálně v prvních hodinách bude stahování nejspíš docela pomalé vzhledem k tomu, že je systém zpřístupněn celému světu naráz a tedy se jej v jednu chvíli snaží ze serverů Apple stahovat pravděpodobně desítky milionů lidí. Postupem času se ale stahování zrychlí.
Fotogalerie
iOS 27 kompatiblita
- iPhone Duo
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE 2. generace a novější
Právě zachování podpory pro iPhone 11 je příjemným překvapením. Jde totiž o telefony představené před sedmi lety, které tak stále dostanou nejnovější hlavní verzi systému. Samozřejmě ale nelze očekávat, že budou na všech podporovaných modelech dostupné úplně stejné funkce – některé novinky mohou být kvůli hardwarovým požadavkům omezené na novější iPhony.
iOS 27 kompletní souhrn novinek
Níže naleznete kompletní seznam novinek z iOS 27. Upozorňujeme, že seznam zahrnuje veškeré novinky, které systém přináší. Ne všechny jsou ale k dispozici v každé jedné zemi na světě.
Siri AI (všechny modely iPhone 16 a novější, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)
- Uživatelům se postupně zpřístupňuje schopnější a přirozeněji konverzační verze Siri. Pomáhá vám najít, co potřebujete, a zvládnout více úkolů díky funkcím, jako je porozumění osobnímu kontextu, akce v aplikacích, vnímání obsahu na obrazovce a přístup k širokým znalostem o světě
- Nový hlasový zážitek nabízí výraznější a přirozeněji znějící hlasy a umožňuje přizpůsobit míru expresivity i tempo, aby vám Siri připadala osobnější. Na modelech iPhone Air a iPhone 17 Pro a novějších k tomu využívá výkonné modely běžící přímo v zařízení
- Samostatná aplikace Siri poskytuje snadný způsob, jak se vrátit k existující konverzaci nebo zahájit novou, a soukromě synchronizuje konverzace napříč vašimi produkty Apple pomocí iCloudu
- Režim Siri ve Fotoaparátu integruje Visual Intelligence do aplikace Fotoaparát, takže se můžete ptát a provádět akce podle toho, co máte před sebou, například rozdělit účet nebo vyhledat nutriční informace k jídlu na talíři
- Psaní se Siri vám umožní vytvořit návrh textu od začátku, upravit už napsaný text nebo získat zpětnou vazbu od Siri prakticky kdekoli, kde píšete. Ve Zprávách a Mailu Siri přizpůsobuje styl psaní vašim vztahům a používá specifické fráze a interpunkci, které jste už dříve používali v konverzacích s danými lidmi
Apple Intelligence napříč aplikacemi (všechny modely iPhone 16 a novější, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)
- Fotky
- Prostorové přeformátování umožňuje upravit kompozici fotografie po jejím pořízení tím, že virtuálně změní polohu fotoaparátu
- Nástroj Rozšířit inteligentně zvětšuje obrázky za jejich původní okraje pomocí realistického doplnění, takže můžete narovnat horizont, změnit poměr stran nebo přidat více prostoru kolem objektu
- Vyčištění podporuje odstraňování i větších objektů s realističtějšími a kvalitnějšími výsledky. Můžete si vybrat Rychlý režim pro drobné nedokonalosti nebo Vysokou kvalitu pro složitější úpravy
- Safari
- Uspořádání podle tématu využívá Apple Intelligence k třídění panelů, analyzuje webové stránky a automaticky seskupuje podobné panely dohromady
- Upozornit mě může pravidelně kontrolovat webovou stránku kvůli aktualizacím, například změnám cen nebo dostupnosti zboží
- Popsat rozšíření vám umožní vytvořit vlastní rozšíření pomocí přirozeného jazyka a upravit zobrazení obsahu nebo formátování webové stránky
- Zcela nový Image Playground využívá nový generativní model k vytváření vysoce kvalitních obrázků prakticky v jakémkoli stylu, včetně fotorealistického. Umožňuje upravovat obrázky dotykem i přirozeným jazykem a vytvářet tapety zamykací obrazovky a kontaktní plakáty s personalizovanými návrhy
- Popsat zkratku vám umožní pomocí přirozeného jazyka vytvořit zkratku nebo upravit existující
- Domácnost
- Souhrnná oznámení o aktivitě spojují související upozornění z příslušenství do jednoho oznámení
- Popisy videí pro záznamy Zabezpečeného videa HomeKitu shrnují, co se v klipu děje, pro oprávněné předplatitele iCloud+
- Vyhledávání v záznamech z kamer umožňuje najít konkrétní okamžiky z kamer Zabezpečeného videa HomeKitu pomocí vyhledávání v aplikaci Domácnost nebo ve Spotlightu, pokud máte oprávněný tarif iCloud+
- Popsat událost v Kalendáři vám umožní pomocí přirozeného jazyka vytvořit událost. Podrobnosti, jako je čas, místo, pozvaní účastníci a název události, doplní Apple Intelligence
- Návrhy v Mailu vám pomáhají provádět akce podle kontextu e-mailů, například získat trasu do restaurace, kterou jste si rezervovali
- Kontext hovoru v aplikaci Telefon rozpozná, když mluvíte s určitými firmami, a proaktivně zobrazí relevantní informace z vašich aplikací, například potvrzovací kód nebo číslo rezervace
- Zpřístupnění
- Vylepšení VoiceOveru zahrnují podrobnější a kontextové porozumění obrázkům u fotek, grafů a snímků obrazovky, konverzační prostředí umožňující ptát se na obrazovku nebo okolí a nový způsob rychlého získání odpovědí díky integraci s tlačítkem Akce
- Vylepšená Lupa nabízí konverzační vizuální asistenci pro uživatele se slabším zrakem, s vysoce kontrastním rozhraním a ovládáním přiblížení i dalších funkcí Lupy pomocí přirozeného jazyka
- Chytřejší Čtečka zpřístupnění využívá inteligenci k lepšímu čištění a formátování textu, práci s obrázky a tabulkami, souhrnům na vyžádání a překladu
- Flexibilní vstupy Hlasového ovládání vám pomáhají ovládat zařízení pouze hlasem tím, že prvky na obrazovce popíšete vlastními slovy, například „klepni na ozubené kolečko“ nebo „klepni na tlačítko vpravo nahoře“
- A další novinky, včetně dalších způsobů tvorby a úprav Genmoji, automatické korektury a přesnějšího diktování pomocí modelu běžícího přímo v zařízení na modelech iPhone Air a iPhone 17 Pro a novějších
Bezpečnost dětí
- Vylepšené nastavení nových dětských účtů umožňuje rodičům přesně vybrat aplikace, ke kterým budou mít děti při nastavení iPhonu přístup
- Požádat o procházení dává rodičům možnost schválit každý nový web ještě předtím, než si ho dítě může zobrazit
- Rozšířená ochrana v rámci Bezpečnosti komunikace pomáhá zasáhnout dříve, než děti uvidí krvavý nebo násilný obsah ve sdílených obrázcích a videích
- Časové limity pomáhají rodičům nastavit hranice pro to, jak dlouho mohou děti používat aplikace z kategorií Zábava, Hry a Sociální sítě, s doporučeními založenými na odborném výzkumu a přizpůsobenými věku dítěte
- Rozvrhy umožňují rodičům vybrat, ke kterým aplikacím budou mít děti přístup v různých částech dne a zvlášť ve všední dny a o víkendech
- Přepracovaná nastavení Času u obrazovky poskytují rodičům rychlý přehled o tom, jak děti používají svá zařízení, a umožňují upravit přístup několika klepnutími
Vylepšení systému
- Úpravy Liquid Glass zlepšují celkovou čitelnost a nový posuvník v Nastavení umožňuje přizpůsobit vzhled od mimořádně průhledného až po plně tónovaný
- Vyšší výkon napříč systémem, včetně spouštění aplikací, načítání nových fotek v knihovně Fotek a přenosů přes AirDrop
- Vylepšené vyhledávání přináší relevantnější a komplexnější výsledky ve Spotlightu, Fotkách a Mailu
- Asistent připojení umožňuje plynulejší přechody mezi Wi-Fi a mobilními sítěmi
- A další vylepšení napříč aplikacemi a funkcemi, včetně vylepšení sdílených alb na iCloudu ve Fotkách, vlastního ekvalizéru pro AirPods, podpory perimenopauzy a menopauzy ve Sledování cyklu v aplikaci Zdraví a samostatného nastavení hlasitosti pro budíky a časovače
- Informace o bezpečnostním obsahu aktualizací softwaru Apple najdete na: https://support.apple.com/100100
- Některé funkce nemusí být dostupné ve všech oblastech nebo na všech modelech iPhonu. Další informace najdete na: https://www.apple.com/ios/feature-availability/
- Na některé funkce Apple Intelligence se mohou vztahovat limity používání. Další informace najdete na: https://www.apple.com/apple-intelligence
- Aktualizace softwaru, jako je tato, přidávají nové funkce a vylepšení, které mohou ovlivnit výkon a/nebo výdrž baterie. Další informace najdete na: https://support.apple.com/125039
Přetížené. Kolečko se točí. Nejede to.
Na Iphone 14 to má 5,2Gb. A je potřeba aktualizovat nejprve na 26.7
Sjedeš dolů a dáš hned ios27. Nemusíš prvně dávat 26.7.
Ale to jsem samozřejmě udělal.
Přehodí to na 26.7
Tak to je evidentně chyba Apple. Takhle to být nemá.
mne sa objavila 19:04 asi. boli tam dve aktualizácie. vyššie 26.7. a nižšie 27. klikol som správne na 27. napriek tomu sa mi začala sťahovať 26.7…. už to nechám dôjsť……snáď to pôjde potom v poriadku
Proto kdo má RC a instaluje hned ios27 tak to stáhne rychle. Protože Apple má chybu? a nejde hned nainstalovat z 26.6.2 na ios27. Ale musíš přejít na 26.7 a pak na ios27. A to nikdy tak nebývalo.
Už podruhe stahuju 26.7 mamce a tatkovi a pořád dokola, pak že Apple nemá chyby, jsem rád že jsem odešel od Apple ke google pixel
Jo, je to chyba. Dáš hned instalovat ios27, ale nefunguje to. To je zas trapas.