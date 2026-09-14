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Jak přejít z beta iOS 27 na veřejnou verzi

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Jak přejít z beta iOS 27 na veřejnou verzi by mohlo zajímat všechny uživatele, kteří to před několika měsíci nevydrželi a nainstalovali si s předstihem právě beta verzi iOS 27. Již dnes večer totiž vydá Apple první veřejnou verzi svého nového systému, čímž prvotní beta testování de facto uzavře a najede v něm na režim, na který jsme u veřejných systémů zvyklí – tedy na beta testování „jen“ jeho dalších verzí. Jak se ale z bety iOS 27 na veřejnou verzi dostat?

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Jak přejít z beta iOS 27 na veřejnou verzi

Přechod z beta iOS 27 na veřejnou verzi je letos díky změnám, které Apple učinil v rámci beta testování extrémně jednoduchý. Stačí totiž:

  1. Otevřít NastaveníObecnéAktualizace softwaru
  2. Otevřít podsekci Aktualizace beta verzí – nastavit Vypnuto
  3. Jakmile takto učiníte, je hotovo a váš telefon začne vyhledávat už jen veřejné verze systému
iphone settings general iphone settings general
iphone software update iphone software update
iOS 27 beta2 iOS 27 beta2
iOS 27 beta3 iOS 27 beta3
iOS 27 beta1 iOS 27 beta1
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Pokud byste se z beta testování neodhlásili, tak by vám klasicky i nadále chodily další vývojářské beta iOS 27. Je každopádně nutné zmínit, že tento postup musíte provést před instalací tzv. Release Candidate (RC) verze. Pokud tak neučiníte či jste tak neučinili a tuto finální beta verzi iOS nainstalujete, budete si muset pravděpodobně počkat na vydání další veřejné verze iOS, tedy pravděpodobně iOS 27.0.1, abyste mohli na veřejnou verzi přejít. Není totiž možné se z beta verze iOS dostat na stejnou či starší veřejnou verzi systému. Nicméně jelikož je RC verze stejná jako veřejná verze, není ve výsledku třeba tuto věc jakkoliv řešit.

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Diskuze
iOS 27

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