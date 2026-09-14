Apple chce dostat Face ID do iPhone Duo. Pomoci mu s tím má Apple Intelligence

První generace iPhone Duo přinesla jeden poměrně překvapivý návrat do minulosti, který však mnoha Apple fanouškům není příliš po chuti. Kalifornský gigant totiž u svého nejdražšího iPhone úplně vynechal Face ID a místo něj vsadil na Touch ID integrované do bočního Power tlačítka, jelikož to jediné mu dle všeho umožnila velmi tenká konstrukce tohoto zařízení. Apple se ale podle nových informací rozhodně chce k rozpoznávání obličeje u budoucích generací iPhone Duo vrátit, přičemž klíčem k tomu může být překvapivě Apple Intelligence. Tvrdí to alespoň zdroje reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg.
Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že Apple již nyní intenzivně pracuje na tom, aby bylo možné Face ID do budoucích generací iPhone Duo navrátit, což ve výsledku mimo jiné potvrzuje, že se na tento telefon v žádném případě nenahlíží jen jako na experiment, ale naopak jako na začátek nové produktové řady, která tu s námi budem noho let. Současná technologie je však příliš prostorově náročná, kvůli čemuž se do první generace iPhone Duo nedostala. Řešením však nemusí být překvapivě „jen“ další miniaturizace současného Face ID, ale také změna způsobu, jakým celý systém funguje.
Apple mohl v budoucnu zapojit Apple Intelligence nejen pro výpočetní fotografii, ale obecněji pro zpracování obrazu, díky čemuž by teoreticky nebylo nutné používat tak sofistikovaný systém kamer a senzorů pro snímání hloubky, jaký vyžaduje dnešní Face ID. Jednodušší hardware by tedy mohl získaná data předat pokročilejšímu AI zpracování, které by část jeho současné práce převzalo. Výsledkem by mohl být výrazně menší systém potřebný pro bezpečné rozpoznávání obličeje.
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Právě podobné řešení se takto laicky jeví pro iPhone Duo jako velmi vhodné, protože se u tohoto zařízení počítá doslova každý milimetr víc než kdekoliv jinde. Zatím jde nicméně pouze o možný směr vývoje, nikoliv potvrzené technické řešení. Na Face ID v iPhone Duo si navíc podle současných informací ještě poměrně dlouho počkáme. Zpráva očekává jeho nasazení až u třetí generace iPhone Duo, protože je celý projekt pravděpodobně ještě na úplném začátku.
Třetí iPhone Duo má přitom přinést ještě jednu výraznou hardwarovou změnu. Podle stejné zprávy se u něj očekává také přidání teleobjektivu, který současnému iPhone Duo chybí. Pokud by se tedy obě informace potvrdily, Apple by tak během několika generací mohl postupně odstranit dva z nejviditelnějších hardwarových kompromisů svého prvního skládacího telefonu.
Celá myšlenka je zajímavá především tím, jak by Apple mohl využít svou kontrolu nad hardwarem i softwarem. Namísto toho, aby se snažil pouze fyzicky zmenšovat současný systém Face ID, může část jeho úloh přesunout do výkonnějšího zpracování pomocí AI a díky tomu zjednodušit samotné senzory. Zda přesně touto cestou Apple skutečně půjde, je zatím příliš brzy říci. Osobně ale doufám, že se tyto předpovědi potvrdí a to v obou případech, protože právě absence Face ID a teleobjektivu jsou věci, kvůli kterým pro mě osobně iPhone Duo není tak lákavým telefonem, jak bych si sám přál. V případě Face ID poháněného umělou inteligencí mě nicméně trochu děsí to, zda by podobné řešení nemohlo být chybovější než nynější verze, která je založena na „starém dobrém hardware“. Apple však v minulosti už mnohokrát ukázal, že je na poli propojení software a hardware schopen zázraků.