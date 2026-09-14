Tohle trvalo skoro 20 let! iOS 27 konečně umožní nastavit hlasitost budíku nezávisle na vyzvánění

Jsou funkce, u kterých člověka po jejich představení napadne především jedna věc – proč tohle nebylo možné už dávno? Přesně do této kategorie patří jedna z nenápadných, ale velmi praktických novinek iOS 27. Apple totiž konečně umožňuje nastavit hlasitost klasických budíků a časovačů nezávisle na hlasitosti vyzvánění iPhonu.
Dosud byly obě hodnoty propojené. Pokud jste tedy například večer stáhli hlasitost vyzvánění, aby vás telefon zbytečně nerušil, současně jste tím ztišili také budík. A vzhledem k tomu, že právě budík patří mezi funkce, u kterých člověk rozhodně nechce ráno zjistit, že je předchozí večer omylem téměř vypnul, nebylo toto řešení zrovna ideální. V iOS 27 se situace konečně mění. V Nastavení přibyla samostatná sekce pro budíky a časovače, ve které lze jejich hlasitost od vyzvánění jednoduše oddělit.
Jak nastavit vlastní hlasitost budíku
Stačí otevřít Nastavení – Zvuky a haptika a najít novou sekci Budíky a časovače. Zde vypněte možnost Match Ringtone Volume, tedy přizpůsobování hlasitosti vyzvánění. Ihned poté se objeví samostatný posuvník, kterým nastavíte požadovanou hlasitost budíků a časovačů.
Od této chvíle můžete hlasitost vyzvánění stáhnout klidně úplně dolů, aniž by to ovlivnilo nastavenou hlasitost budíku. Stejně tak lze zvolit opačnou kombinaci a používat hlasité vyzvánění, ale podstatně tišší budíky.
Určitou výjimkou zůstávají budíky, které již mají vlastní nastavení hlasitosti. Týká se to například budíku pro probuzení nastaveného prostřednictvím spánkového plánu. U něj zůstává zachována individuálně zvolená úroveň hlasitosti.
Pokud by vám naopak původní způsob fungování vyhovoval, Apple jej samozřejmě neruší. Stačí volbu Match Ringtone Volume znovu aktivovat, samostatný posuvník zmizí a budíky se opět budou řídit hlasitostí vyzvánění.
Fotogalerie
Apple oddělil také systémové zvuky
A u jednoho nového přepínače Apple neskončil. Přímo pod nastavením budíků se nachází další samostatná volba Match Ringtone Volume, tentokrát určená pro upozornění a systémové zvuky. Ovlivňuje například zvuky příchozích zpráv nebo klikání klávesnice.
Po jejím vypnutí získáte další nezávislý posuvník hlasitosti. Můžete tak například ponechat hlasité vyzvánění, abyste nepřeslechli příchozí hovor, ale současně výrazně ztišit zvuky systému a klávesnice.
Ve výsledku nejde o žádnou převratnou funkci, která by změnila způsob používání iPhonu. Právě podobné drobnosti ale dokážou při každodenním používání potěšit možná víc než některé mnohem efektnější novinky. Zvlášť když na možnost oddělit hlasitost budíku od vyzvánění čekali uživatelé prakticky od počátků iPhonu. iOS 27 je nyní dostupný ve veřejné betaverzi a jeho finální vydání se očekává v průběhu září.