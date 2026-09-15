Takto vypadá 1$ mince na které je Steve Jobs

Steve Jobs dostal jak za svého života tak i po něm mnoho ocenění. Většinu z nich si však odnesl pouze Steve a běžní smrtelníci z nich příliš neměli. To se však změnilo, když Kalifornie začala razit 1$ mince oslavující takzvané American Innovation. Mezi nimi se totiž nachází i Steve Jobs a od letošního roku tak můžete zaplatit pomocí Steva Jobse, respektive jeho mince. Ta vznikla v rámci již zmíněné kampaně American Innovation, kdy národní mincovna USA vytvořila pro každý stát USA jednu minci s osobností, která tento stát zastupuje a Steve Jobs v ni zastupuje inovátora z Kalifornie. Mince jsou ražené v mincovně USA (United States Mint) ve Filadelfii. Mince si můžete koupit buď v klasické rolce, kde jich je 10 nebo v pytlíku, kde jich je rovnou 100.
Zatím co na jedné straně mince je socha svobody a typické heslo IN GOD WE TRUST, tak na druhé se nachází mladý Steve Jobs sedící v tureckém sedu na pláních v Kalifornii a okolo něj je pak nápis Make Something Wonderful. Steve Jobs California. United States of America. Mince jsou raženy v takzvané oběhové kvlaitě, což odpovídá jednak tomu, že s nimi můžete platit v běžném obchodě, ale hlavně tomu, že jsou již z výroby poškrábané a ne naprosto dokonalé, zrkátka jsou to klasické mince a to i přes to, že je můžete koupit v rámci sběratelského programu mincovny. Pokud tedy budete mít opravdu velké štěstí, můžete minci získat klasicky tím, že vám ji někdo vrátí protože pár jich rozhodně v oběhu bude. Já zatím to štěstí neměl a tak jsme si ty své koupil na eBay, kde se prodává i jeden kus za cenu okolo 4$ za kus.