Blíží se velké přejmenování iPhone? Vše tomu pomalu začíná nasvědčovat

Jestli jsme na něco v souvislosti s iPhone dlouhé roky zvyklí, pak to, že Apple své modely každý rok označuje novou číslovkou, ke které dodával v minulosti ob rok písmeno „S“ coby symboliku vylepšení předešlé generace. Právě s touto strategií označování bychom se však měli v budoucnu rozloučit. Vyplývá to jak z řady tvrzení nejrůznějších leakerů, kteří právě změnu označování iPhone hlásají dlouhodobě, tak i z posledních kroků Apple.
Když se nyní podíváte na produktovou nabídku Apple, nelze si nevšimnout, že se systém označování iPhone liší od zbytku jeho portfolia. Zatímco tak iPady rozděluje jednoduše na základní bez dodatku, mini, Air či Pro a u Maců je situace podobná, iPhone si stále drží své číslování. Přitom historie ukazuje, že pochopit nabídku iPadů či Maců není ve výsledku o nic složitější než tomu je v případě číslovaných iPhonů. Apple totiž iPady a Macy rozlišuje zpravidla buď označením čipu, který v nich tepe, nebo dodáním roku, ve kterém vyšly.
A právě podobná strategie je pravděpodobně výhledově v plánu i pro iPhone. Apple si totiž začal pomyslnou půdu pro tuto změnu chystat již loni příchodem iPhone Air, který je v nabídce prodáván bez jakéhokoliv čísla v názvu. Letos pak přišel se stejnou strategií u iPhone Duo a co víc, v souvislosti se základními modely pro příští rok se spekuluje o tom, že základní iPhone z nabídky „vypadne“, nahradí jej nový iPhone Air a iPhone 18e se tak de facto stane low-endem, který ponese nově označení „iPhone“. To by ve výsledku znamenalo, že by měl Apple ve své nabídce už jen jeden nový iPhone s číslovkou v názvu – konkrétně pak iPhone 18. Po jarním odhalení novinek by totiž nabídka mohla vypadat následovně:
- iPhone (coby iPhone 18e s novým jménem)
- iPhone Air (coby náhrada za základní iPhone 18, tedy nástupce iPhone 17)
- iPhone 18 Pro (Max)
- iPhone Duo
A protože se příští rok počítá na podzim s velkým redesignem iPhone řady Pro, který by měl definovat to, jakým směrem se bude Apple na poli „klasických“ modelů iPhone ubírat do budoucna, jde o naprosto geniální příležitost k tomu, aby celé přejmenování své modelové řady završil. Druhým scénářem pak může být, že naopak iPhone 20, o kterém se mluví jakožto o výročním iPhone pro příští rok, naopak nový styl označování započne a vše výše se tedy posune o rok.
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Že má Apple dost možná přesně takovou věc v plánu nenaznačuje přitom jen zbytek jeho portfolia či úniky informací, ale třeba i jeho anglicky psaná tisková zpráva upozorňující na start předobjednávek nové generace iPhone. V té se totiž hned v první větě dočtete „It’s almost iPhone Pro time.“, tedy zde Apple číslo nepoužívá. Jasně, v dalších řádcích už se označení „18“ běžně používá a zároveň úvodní slogan dává smysl i bez číslovky, avšak když už se Apple nebojí takto veřejně označit svůj Pro model bez čísla, v redakci bychom se vůbec nedivili tomu, kdyby šlo skutečně o předzvěst něčeho většího. Zda tomu tak je ale v tuto chvíli ví jen a pouze Apple.