iPhone 20 má být největší změnou za roky. Co víme o výročním modelu?

Apple v roce 2027 oslaví 20 let od uvedení původního iPhonu. A stejně jako při desátém výročí, kdy klasickou řadu doplnil radikálně odlišný iPhone X, se očekává, že dvacáté narozeniny svého nejdůležitějšího produktu nenechá bez povšimnutí. Právě zařízení, kterému se zatím neoficiálně říká iPhone 20, má podle dosavadních informací přinést jednu z největších designových změn iPhonu za poslední roky. Hovoří se o displeji bez viditelných výřezů, Face ID ukrytém pod obrazovkou a konstrukci, ve které má displej opticky přecházet přes všechny čtyři hrany telefonu. Do očekávaného představení ale stále zbývá dlouhá doba. Apple navíc existenci iPhonu 20 oficiálně nepotvrdil. V tomto článku proto oddělujeme důvěryhodné informace a reporty od spekulací a budeme jej průběžně aktualizovat, jakmile se objeví nové podrobnosti.
iPhone 20: co zatím víme
|Informace
|Aktuální stav
|Výroční generace iPhonu
|Očekává se pro rok 2027
|Název iPhone 20
|Nepotvrzený
|Zásadní redesign
|Opakovaně uváděný důvěryhodnými zdroji
|Displej přes čtyři hrany
|Report / očekávání
|Face ID pod displejem
|Očekáváno
|Bez Dynamic Islandu
|Možné, ale nepotvrzené
|Fotoaparát pod displejem
|Spekulace / dlouhodobý cíl
|Datum vydání
|Očekává se rok 2027
|Cena
|Neznámá
Proč se mu říká iPhone 20?
Začněme názvem, protože právě zde vzniká první časté nedorozumění. Apple zatím žádný iPhone 20 neoznámil a nepotvrdil ani jeho název. Označení vychází především z očekávání, že Apple při dvacátém výročí iPhonu může zopakovat strategii z roku 2017. Tehdy společnost po iPhonu 7 nepředstavila iPhone 9. Vedle iPhonu 8 uvedla iPhone X, přičemž římská číslice X odkazovala právě na desetileté výročí původního iPhonu z roku 2007. V roce 2027 uplyne od jeho představení přesně dvacet let. Proto se pro očekávaný výroční model v médiích používá označení iPhone 20. Apple ale může zvolit úplně jiné jméno.
iPhone 20 má být podobným milníkem jako iPhone X. Apple údajně nechce dvacáté výročí oslavit pouze rychlejším procesorem a lepším fotoaparátem. Výroční iPhone má být příležitostí k výraznější změně samotného vzhledu telefonu. Podobnou roli měl v roce 2017 iPhone X. Odstranil tlačítko plochy, přinesl Face ID, OLED displej a změnil způsob ovládání iOS. Designový základ, který tehdy vznikl, Apple v různých podobách používá dodnes. Pokud se současné informace potvrdí, iPhone 20 by mohl představovat další podobný předěl.
Nejčastěji zmiňovanou změnou je konstrukce displeje. Podle dosavadních reportů Apple pracuje na telefonu, jehož obrazovka se má vizuálně rozprostírat až k okrajům zařízení a zakřivovat se kolem všech čtyř hra. Cílem má být vytvoření dojmu téměř jednolitého kusu skla bez klasických viditelných rámečků kolem obrazovky. Neznamená to nutně návrat k výrazně zahnutým displejům, které známe ze starších Android telefonů. Apple může využít zakřivení především k vytvoření vizuálně bezrámečkového efektu. Finální podobu zařízení ale zatím neznáme.
Druhým krokem k celoplošnému displeji je odstranění prvků, které jej dnes narušují. Apple začal v roce 2017 výřezem, později přešel na Dynamic Island a dlouhodobým cílem je pravděpodobně displej bez jakéhokoli viditelného otvoru. Právě výroční generace může být jedním z největších kroků tímto směrem. Pod obrazovku je ale potřeba schovat několik technologií, především komponenty systému Face ID.
Technologie Face ID potřebuje pro své fungování několik senzorů a infračervených komponent. Jejich přesunutí pod aktivní pixely displeje je výrazně komplikovanější než ukrytí jednoduchého světelného senzoru. Apple na této technologii podle různých zdrojů pracuje již několik let. Právě kolem výročního iPhonu se očekává, že by část nebo celý systém Face ID mohl být ukrytý pod obrazovkou. Pokud by se to podařilo, Apple by mohl výrazně zmenšit nebo úplně odstranit Dynamic Island. Zatím ale není jisté, zda budou pod displejem skutečně všechny potřebné komponenty už u první výroční generace.
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Zmizí Dynamic Island úplně?
To zatím nevíme. Pokud Apple schová Face ID pod displej, stále zbývá přední fotoaparát. Ten může zůstat v malém kruhovém otvoru, případně se jej Apple může pokusit ukrýt rovněž pod obrazovku. Druhá možnost by vytvořila skutečně nepřerušovaný displej, ale technologie fotoaparátů pod displejem má stále zásadní problém s kvalitou obrazu. Displej totiž musí zároveň zobrazovat obraz a propouštět dostatek světla k fotografickému snímači. Proto bychom dnes rozhodně netvrdili, že iPhone 20 bude mít kompletně neviditelnou selfie kameru.
Skutečný „all-screen“ iPhone je ale dlouhodobým cílem
Směr vývoje je poměrně jasný. Apple postupně odstraňuje jednotlivé překážky mezi uživatelem a displejem. Tlačítko Home zmizelo s iPhonem X, velký notch postupně nahradil Dynamic Island a rámečky kolem obrazovky se s dalšími generacemi zmenšují. Logickým vyústěním je telefon, jehož přední stranu tvoří prakticky pouze displej. Otázkou není ani tak to, zda Apple podobný iPhone chce vytvořit, ale kdy budou potřebné technologie dostatečně kvalitní pro masovou výrobu.
Proč je výroba takového iPhone 20 složitá?
Bezrámečkový telefon není pouze otázkou nakreslení hezčího designu. Displej potřebuje elektroniku a fyzické propojení, konstrukce musí přežít pády, zařízení musí odvádět teplo a zároveň potřebuje prostor pro antény, fotoaparáty, baterii a další komponenty. Pokud se obrazovka skutečně rozšíří až přes všechny čtyři hrany, Apple bude muset vyřešit také odolnost těchto částí. Právě kombinace designu, výrobní výtěžnosti a odolnosti může být jedním z důvodů, proč se podobná konstrukce objevuje až u vzdálenější generace.
Další komplikací je měnící se struktura samotné nabídky Applu. Podle dosavadních informací Apple připravuje také svůj první skládací iPhone. Portfolio iPhonů se tak může během následujících let výrazně změnit. Výroční model proto nemusí jednoduše nahradit dnešní iPhone Pro. Apple může v roce 2027 nabízet několik technologicky velmi odlišných prémiových zařízení současně – klasický Pro, skládací model a případně speciální výroční variantu. V tuto chvíli ale není jasné, jak přesně Apple jednotlivé produkty pojmenuje ani zařadí.
Kdy vyjde iPhone 20?
Pokud Apple skutečně spojí speciální model s dvacátým výročím původního iPhonu, klíčovým rokem bude 2027. Původní iPhone představil Steve Jobs 9. ledna 2007 a do prodeje se ve Spojených státech dostal 29. června stejného roku. Výroční generace se proto očekává v roce 2027. To ale ještě neznamená, že bude představena přesně v lednu nebo červnu. Apple už mnoho let představuje hlavní iPhony typicky na podzim a harmonogram může zachovat i u výročního modelu.
Kolik bude iPhone 20 stát?
V tuto chvíli to neví nikdo mimo Apple. Jakékoli konkrétní ceny dva roky před očekávaným uvedením bychom považovali za spekulaci. Pokud ale výroční zařízení skutečně přinese nové zobrazovací technologie a komplikovanější konstrukci, není důvod očekávat, že půjde o levný model. Stačí si vzpomenout na iPhone X. V roce 2017 začínal v USA na 999 dolarech a výrazně tím posunul cenový strop iPhonů. Zda podobnou roli sehraje také výroční model, zatím nelze spolehlivě předpovědět.
Co je o iPhonu 20 skutečně potvrzené?
Prakticky nic. A to je u produktu očekávaného až v roce 2027 naprosto normální. Apple existenci zařízení označovaného jako iPhone 20 oficiálně nepotvrdil. Nepotvrdil jeho design, displej, fotoaparáty, cenu ani název. Máme ale několik reportů od zdrojů s historií relativně přesných informací o připravovaných produktech Applu, které ukazují stejným směrem: Apple připravuje k dvacátému výročí iPhonu výraznější designovou změnu. Proto je potřeba rozlišovat mezi tím, co je pravděpodobný směr vývoje, a konkrétními parametry telefonu.
iPhone 20: potvrzeno vs. očekáváno vs. spekulace
|Tvrzení
|Hodnocení
|iPhone oslaví v roce 2027 dvacet let
|POTVRZENO
|Apple připravuje výrazně přepracovaný výroční iPhone
|DŮVĚRYHODNÉ REPORTY
|Bude se jmenovat iPhone 20
|OČEKÁVÁNÍ
|Displej bude sahat přes všechny čtyři hrany
|DŮVĚRYHODNÉ REPORTY
|Face ID bude pod displejem
|OČEKÁVÁNÍ / REPORTY
|Dynamic Island úplně zmizí
|SPEKULACE
|Přední kamera bude kompletně pod displejem
|SPEKULACE
|Telefon vyjde v roce 2027
|OČEKÁVÁNÍ
|Konkrétní cena
|NEZNÁMÁ
Bude iPhone 20 skutečně revoluční?
To je zatím největší otázka. Slovo „revoluční“ se v souvislosti s připravovanými telefony používá až příliš často. Pokud ale Apple skutečně vytvoří zařízení s obrazovkou sahající přes všechny čtyři hrany, skryje Face ID pod displej a výrazně omezí viditelné výřezy, půjde minimálně z designového hlediska o jeden z největších posunů od iPhonu X. Na druhou stranu není rozumné očekávat, že výroční model kompletně změní způsob, jakým používáme smartphone. iPhone X byl důležitý nejen vzhledem, ale také odstraněním tlačítka Home a zavedením gest, která dnes považujeme za samozřejmost. U iPhonu 20 zatím podobnou zásadní změnu způsobu ovládání neznáme.
Má kvůli iPhonu 20 smysl čekat s koupí telefonu? Ne. Pokud potřebujete nový iPhone v roce 2026, nedává smysl čekat rok nebo déle jen kvůli produktu, který Apple ještě ani neoznámil. Do jeho případného představení se může změnit design, technologie, harmonogram i samotný název. Výroční iPhone je dnes zajímavý především jako pohled na to, kam se Apple snaží svou nejdůležitější produktovou řadu posunout.
Verdikt: iPhone 20 může změnit vzhled iPhonu na další roky
Na iPhone 20 je zatím příliš brzy na klasický seznam specifikací. Právě proto jsou ale současné informace zajímavé. Nejde totiž primárně o rychlejší čip nebo další megapixely. Dosavadní reporty naznačují, že Apple připravuje k dvacátému výročí především zásadní změnu samotného designu iPhonu. Nejdůležitější zprávy hovoří o displeji sahajícím až přes všechny čtyři hrany zařízení a postupném ukrývání komponent Face ID pod obrazovku. Výsledkem by mohl být iPhone, jehož přední stranu tvoří téměř výhradně displej. Zda se zařízení skutečně bude jmenovat iPhone 20, zda úplně zmizí Dynamic Island a zda Apple dokáže ukrýt také přední kameru pod displej, zatím nevíme.
Jisté je pouze jedno: v roce 2027 uplyne dvacet let od chvíle, kdy Steve Jobs ukázal první iPhone. A pokud Apple zopakuje přístup z desátého výročí, může právě tato generace určit vzhled iPhonu na mnoho dalších let. Tento článek budeme průběžně aktualizovat podle nových důvěryhodných informací a oficiálních oznámení Applu.