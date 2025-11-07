iPhone 18 Pro ukáže budoucnost Apple displejů! Chystá se nejmenší otvor pro foťák v historii či změna tvaru

Zatímco v letošním roce Apple zásadně proměnil zadní stranu iPhonů Pro, na příští rok má v plánu změnit předek. Tvrdí to alespoň zdroje spolehlivého leakera Digital Chat Station, podle který se iPhone 18 Pro dočká menšího otvoru pro přední kameru, což by mělo přinést buď zmenšení Dynamic Islandu, nebo jeho úplné přepracování.
Podle leakerových informací už Apple testuje technologii HIAA (Hole-in-Active-Area), kterou původně vyvinul Samsung. Jde o výrobní proces, kdy je otvor pro kameru precizně vyvrtán laserem přímo do aktivní části OLED panelu, díky čemuž zabírá výrazně méně místa než současná řešení. Výsledkem má být ultramalý otvor integrovaný přímo do displeje, který by měl být sotva viditelný.
Zdroje leakera navíc tvrdí, že využití nové technologie by mohlo změnit tvar displeje i způsob, jakým bude kamera na přední straně zasazena. Není ale zatím jasné, zda Apple zmenší samotný Dynamic Island, nebo ho nahradí minimalistickým „průstřelem“ podobně jako u některých telefonů s Androidem. Co se pak týče Face ID pod displejem, o tom se bohužel zdroje leakera zatím nezmiňují, byť dřívější úniky hovoří o tom, že se se zmenšením počítá.
Pamatujete, s jakou slávou byl vítán Dynamic Island?
Zdroje nicméně potvrzují, že iPhone 18 Pro má nabídnout i další zajímavé novinky v čele se zadním fotoaparátem s proměnlivou clonou, či průhledným keramickým povrch v oblasti MagSafe nabíjení. U nejvyššího modelu iPhone 18 Pro Max se pak mluví o nové konstrukci baterie z nerezové oceli, která má zlepšit chlazení i dlouhodobou výdrž.
Pokud se informace potvrdí, bude rok 2026 pro Apple mimořádně nabitý. Společně s dvojicí iPhone 18 Pro a Pro Max by se měl objevit i nový iPhone Air a dokonce skládací iPhone, zatímco základní modely iPhone 18 a 18e by měly dorazit až na jaře 2027 v rámci nové dvoufázové strategie uvedení. Vypadá to tedy , že Apple má s iPhonem 18 Pro velké plány a pokud se mu podaří zmenšit výřez v displeji, může jít o další krok směrem k vysněnému „all-screen“ telefonu bez jakýchkoli rušivých prvků.