Applu unikla hlavní novinka foťáku z chystaného iPhone 18 Pro (Max)!

Apple chystá na příští rok další zásadní vylepšení foťáku iPhonů. Podle nových informací z jihokorejského serveru ETNews totiž připravuje pro své příští iPhony 18 Pro a 18 Pro Max zcela nový hlavní fotoaparát s variabilní clonou, což je technologie, kterou jsme dosud znali hlavně z klasických zrcadlovek a která může zásadně změnit způsob, jakým fotíme na iPhonu. Ačkoliv se to může zdát jako drobná úprava, ve skutečnosti půjde o jeden z největších posunů v mobilní fotografii za poslední roky. V Applu totiž měli vsadit na kombinaci optické preciznosti a výkonu čipů, která by měla přinést výsledky, na jaké zatím žádný smartphone nedosáhl.
Dnešní iPhony používají pevnou clonu (z Pro modelů je to v posledních letech v případě širokoúhlého fotoaparátu f/1.78), která zůstává stále otevřená. To znamená, že senzor přijímá stejné množství světla bez ohledu na to, zda fotíte uprostřed dne nebo při svíčkách. Variabilní clona ale dokáže reagovat na prostředí a měnit svůj průměr v reálném čase. Ve tmě se tak dokáže otevřít a pustit do snímače více světla, aby fotky zůstaly jasné a čisté, zatímco při ostrém denním světle se naopak stáhne a zabrání přepáleným fotografiím. Díky tomu má být výsledná kvalita snímků výrazně lepší, s přirozenějším kontrastem, větší ostrostí a realističtější hloubkou ostrosti. V praxi to znamená, že uživatelé budou mít možnost ovlivnit rozmazání pozadí či hloubku pole ještě před stiskem spouště, nikoliv až po vyfocení. A právě to je krok, kterým se Apple přibližuje profesionálním fotoaparátům.
Fotogalerie
Na novém systému clony se podle zpráv podílejí hned čtyři známí partneři Applu. LG Innotech a Foxconn mají na starosti samotný modul fotoaparátu, zatímco miniaturní mechanizmy, které budou clonou pohybovat, dodají Luxshare ICT a Sunny Optical. Apple má mít celý projekt pod kontrolou už od fáze návrhu a údajně ladí i softwarové algoritmy, které budou chování clony automaticky řídit podle scény.
Zajímavé je, že s podobnou technologií už dříve experimentoval Samsung, konkrétně u modelů Galaxy S9 a S10. Tehdy ale narazil na problém s tloušťkou zařízení a vysokými náklady, takže od konceptu nakonec upustil. Apple by však měl využívat modernější a úspornější řešení, které dovolí zachovat tenké tělo iPhonu bez kompromisů.
Pokud se všechny informace potvrdí, bude iPhone 18 Pro vůbec prvním iPhonem, který nabídne možnost fyzicky měnit clonu objektivu. A i když půjde o funkci, která bude zpočátku patrně vyhrazena jen modelům Pro, dá se čekat, že Apple ji v dalších letech rozšíří i do dostupnějších zařízení. Fotografie by díky tomu měly být ostřejší, přirozenější a realističtější, bez nutnosti složitých softwarových zásahů. Apple tak zřejmě míří k cíli, který už roky zmiňuje – aby jeho fotoaparát „zmizel z cesty“ a nechal vyniknout samotný moment.