iPhone 17 Pro vás nezaujal? Počkejte na iPhone 18 Pro, tyto skvělé novinky a vylepšení by měl přinést!

I když je iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max stále ještě rok vzdálený, už nyní se objevují první spekulace, které naznačují, co můžeme čekat. Přestože jde jen o neoficiální informace, často se ukáže, že právě tyto rané úniky mají značnou přesnost.
Menší Dynamic Island
Podle účtu Instant Digital na Weibu mají všechny modely řady iPhone 18 dostat menší Dynamic Island. Face ID pod displejem se ale čeká nejdříve až u iPhonu 19 Pro. Zmenšení výřezu by mohlo být dalším krokem směrem k plánovanému výročnímu modelu bez rámečků a s celoskleněným tělem.
Designové úpravy a průhledná zóna MagSafe
Podle dalšího leakera, Digital Chat Station, si iPhone 18 Pro zachová stejný design fotoaparátů jako iPhone 17 Pro, tedy trojici čoček uspořádanou do trojúhelníku. Displeje zůstanou ve velikostech 6,3 a 6,9 palce. Novinkou by ale měla být „lehce průhledná“ zóna MagSafe na zadní straně v oblasti Ceramic Shieldu, která dostane pravděpodobně matnější vzhled.
Variabilní clona fotoaparátu
Podle analytika Ming-Chi Kua má hlavní 48Mpx Fusion fotoaparát dostat variabilní clonu. To uživatelům umožní manuálně nastavit množství světla, které projde objektivem na snímač. Doposud iPhony Pro nabízely pevnou clonu ƒ/1.78. Variabilní clona by tak poskytla větší kontrolu nad hloubkou ostrosti a možnostmi kreativní fotografie.
Fotogalerie
I když není jasné, do jaké míry se tato změna projeví vzhledem k menším snímačům v iPhonech, jde o jednu z nejvýraznějších chystaných inovací. Celkově se tedy zdá, že iPhone 18 Pro nabídne spíše evoluční, ale důležité vylepšení designu i fotografických možností.