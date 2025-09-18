iPhone 18 Pro poodkrývá první velký únik!

Ačkoliv se svět teprve chystá na zítřejší oficiální start prodeje iPhonů 17 a zcela nového iPhonu Air, v kuloárech už se začíná řešit, co přijde dál. Před pár hodinami totiž přišel spolehlivý leaker Digital Chat Station, který má na kontě řadu přesných úniků, s náloží prvních konkrétnějších informací o novinkách. Tvrdí například to, že se design chystaných iPhonů 18 Pro nebude radikálně měnit, přesto ale můžeme čekat několik zajímavých novinek.
Základní linie designu zůstane stejná jako u současné sedmnáctkové generace, což jinými slovy znamená trojici fotoaparátů v typickém trojúhelníkovém uspořádání na vystouplém zadním fotomodulu a displeje o velikostech 6,3“ a 6,9“, které Apple drží už od šestnácté řady. Nejzajímavější detail se má však týkat zadního panelu. Podle úniku by totiž skleněná oblast okolo MagSafe kroužku mohla dostat lehce průsvitný vzhled, což by byl po letech první viditelnější zásah do designového jazyka Pro modelů.
iPhone 18 Pro má vypadat víceméně stejně jako 17 Pro
Druhou zajímavostí je zmínka o chladicím systému ve formě parní komory z nerezové oceli. Apple už s touto technologií pracuje u iPhonů 17 Pro, kde je komora laserově navařena do hliníkového unibody, ale právě použití nerezové oceli by mohlo naznačovat ještě vyšší efektivitu chlazení. Zda se Apple tímto směrem skutečně vydá ale samozřejmě ukáže až čas, přičemž je možné, že v průběhu testování nakonec z podobné vize sejde.
Další poměrně zásadní novinkou má být čip A20 Pro, který vznikne 2nm výrobním procesem TSMC. Ačkoliv jeho přesné detaily samozřejmě zatím neznáme, měl by nabídnout další posun ve výkonu a energetické efektivitě. K tomu se přidá také nový Apple C2 modem, jenž nahradí dosavadní řešení od Qualcommu. Mimochodem, právě přechod Pro iPhonů z 5G modemů Qualcommu na vlastní řešení od Applu se prorokují už dlouhé roky, což úniku přidává na věrohodnosti.
Samozřejmě platí, že jsme od představení iPhonů 18 Pro stále zhruba rok daleko a úniky o novinkách jsou v této fázi často hodně proměnlivé. Objevují se například i spekulace o menším Dynamic Islandu, nicméně Face ID pod displejem podle všeho stále v plánech není. Pokud se ale aspoň část dnešních informací potvrdí, můžeme se těšit na to, že iPhone 18 Pro posune designový jazyk Applu o krok dál a jak se hlavně zdá, dost zajímavým směrem.