První recenze iPhone 17 Pro chválí výdrž, foťák i lepší odvod tepla

První recenze iPhonu 17 Pro a Pro Max už jsou venku a přinášejí poměrně jasný obrázek o tom, kam Apple letos posunul své nejdražší modely. Designově jde o největší změnu za poslední roky – nový hliníkový unibody rám působí pevněji a elegantněji, zatímco zadní strana se proměnila v plnohodnotné „fotografické plato“, které podtrhuje, že iPhony Pro jsou především o fotoaparátech. Do nabídky se navíc dostaly i nové barvy v čele s výraznou Cosmic Orange, která působí naživo mnohem odvážněji než na renderovaných obrázcích.
Recenzenti se shodují, že jedním z hlavních lákadel je zcela nový teleobjektiv. Ten poprvé nabízí 4× a 8× optický zoom, což je v praxi obrovský rozdíl oproti předchozím generacím i oproti iPhonu Air. Fotky pořízené při dobrém světle jsou ostré, detailní a překvapivě srovnatelné s hlavním objektivem. Při horších podmínkách už 8× snímky vykazují více šumu a menší ostrost, ale stále jde o schopnosti, které základní ani „Air“ modely nabídnout nemohou.
Druhou klíčovou novinkou je výdrž baterie. Tom’s Guide v testu dosáhl času přes 15 a půl hodiny, což je znatelný posun oproti loňskému iPhonu 16 Pro. V praxi to znamená, že i při náročném používání – hry, streamování, focení – vydrží telefon spolehlivě celý den a ještě večer zbývá kolem 20 % baterie. Ve srovnání s iPhonem Air je rozdíl ještě větší a právě delší výdrž patří mezi hlavní argumenty, proč dát přednost dražšímu modelu.
Apple se tentokrát zaměřil i na výkon a chlazení. Nový čip A19 Pro s Neural Acceleratory je výrazně rychlejší v AI úlohách, což potvrzuje například Engadget, který si všiml okamžitých reakcí v nástrojích jako Image Playground nebo Genmoji. Hráči pak ocení i odlišné chování při zahřívání. WIRED uvádí, že iPhone 17 Pro se při hraní náročných titulů sice zahřeje, ale díky nové vapor-chamber technologii se teplo rozprostře po celém těle a telefon se lépe drží než dříve.
Zlepšení se dočkala i přední kamera, která nyní využívá čtvercový 18Mpx snímač. Díky tomu funguje automatické otáčení a funkce Center Stage stejně jako na iPadu. Na displeji pak recenzenti oceňují vyšší jas a nové antireflexní vrstvy, které usnadňují čitelnost venku. Samozřejmostí je také odolnější Ceramic Shield 2.
Celkově tedy platí, že iPhone 17 Pro letos není jen mírně vylepšená verze loňského modelu, ale přináší hned několik zásadních novinek. Hlavními trumfy jsou delší výdrž baterie a špičkový teleobjektiv, které jasně vymezují rozdíl proti iPhonu Air. Pro ty, kteří chtějí to nejlepší od Applu a jsou ochotni si připlatit, jde o jasnou volbu.
