iPhone 17 přináší největší upgrade selfie kamery za posledních 6 let

Apple je známý tím, že fotoaparáty iPhonů posouvá každým rokem o kus dál, přičemž největší inovace se obvykle soustředí na modely Pro. Časem se ale novinky dostanou i do základních modelů. Přesto existovala jedna oblast, kterou Apple dlouhodobě zanedbával. A sice přední kamera. Ta se naposledy zásadně změnila před šesti lety u iPhonu 11. Nový iPhone 17 přináší 18MP Center Stage selfie kameru, která se na první pohled může zdát jen jako zvýšení rozlišení. Ve skutečnosti jde ale o mnohem významnější změnu. Apple použil čtvercový multi-aspektový snímač, který se dokáže přizpůsobit různým formátům (4:3, 16:9) bez nutnosti otáčet telefon. Výsledné fotografie tak působí přirozeněji a pojmou více osob i scén.
Apple oficiálně uvádí 18 MP, ale podle dostupných informací je snímač ještě větší, pravděpodobně blíže 24 MP. Část pixelů se nevyužívá najednou, aby byla zachována flexibilita při ořezu. Výsledkem jsou ostřejší a jasnější snímky s menším šumem než kdy dříve. Zatímco ultraširokoúhlý objektiv se hodí jen v určitých situacích, přední kamera hraje roli každý den. Selfie, videohovory přes FaceTime, pracovní meetingy nebo natáčení videí pro sociální sítě. Všude uživatelé pocítí okamžitý rozdíl.
Apple navíc přidal stabilizaci z režimu Action Mode, díky které je možné natáčet vlogy či příspěvky na TikTok i při pohybu bez roztřeseného obrazu. Pro tvůrce obsahu je tu i funkce Dual Capture, jež umožňuje nahrávat současně přední a zadní kamerou. Ačkoli výstup zatím ukládá pouze do jedné stopy, pro většinu uživatelů to bude vítané zjednodušení. Teleobjektiv či ProRes video cílí na nadšence a profesionály. Ale selfie kamera je určena opravdu každému. A právě proto je tento upgrade možná nejdůležitější novinkou celé řady iPhone 17. Potěší navíc i fakt, že Apple tuto kameru nasadil napříč všemi modely, včetně iPhonu Air.