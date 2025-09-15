Základní iPhone 17 je zatím nečekaným prodejním hitem!

Když Apple představil letošní řadu iPhonů, většinu pozornosti na sebe strhl ultratenký iPhone Air a samozřejmě modely Pro. Jenže minimálně podle aktuálních zpráv z Číny se zdá, že skutečným černým koněm je základní iPhone 17. A to přesto, že na první pohled vypadá téměř stejně jako loňský iPhone 16.
Na čínském e-shopu JD.com se právě základní iPhone 17 ve verzi s 256GB úložištěm stal nejpředobjednávanějším modelem ze všech novinek. Je sice pravda, že iPhone Air má v Číně kvůli problémům s eSIM odložený start, což hraje klasickému iPhonu do karet, ale i tak je to jasný signál, že Apple trefil správnou kombinaci parametrů a ceny.
A právě na hodnotě celá věc stojí. iPhone 17 totiž začíná na stejných 22 990 Kč (resp. 5 999 jüanech), jako loni šestnáctka, jenže tentokrát nabízí hned několik zásadních vylepšení. Základní model se konečně dočkal většího 6,3“ displeje s tenčími rámečky, navíc s podporou ProMotion a obnovovací frekvencí až 120 Hz. K tomu Apple zdvojnásobil základní úložiště na 256 GB, takže uživatelé mají v základu dvojnásobek prostoru na fotky, aplikace či videa.
Fotogalerie
Právě displej je tím, co letos dělá zásadní rozdíl. Poprvé v historii se totiž běžný iPhone výrazně přiblížil kvalitě obrazovky z modelů Pro, a to bez jakýchkoliv příplatků. Připočítejte k tomu stabilní výkon, solidní fotoaparát a výdrž baterie a rázem tu máme model, který sice nevypadá tak dobře jako Air, ale za danou cenu dává pro běžného uživatele největší smysl.
iPhone 17 sice není nejtenčí, nemá titanové tělo ani exkluzivní nové barvy, ale díky skvělému poměru ceny a výkonu se může stát tím „rozumným“ hrdinou letošní generace. A soudě podle prvních čísel z předobjednávek v Číně to Apple moc dobře ví. Extrémně zajímavé je přitom to, že v minulosti se v Číně dařilo primárně obřím modelům, tedy iPhonům Plus a potažmo Pro Max. Jak ale ukazuje iPhone 17, vytvoří-li Apple model se skvělým poměrem cena – výkon, jsou čínští uživatelé ochotní zkousnout i menší tělo.