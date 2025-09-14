7 drobností z iPhone Air, které vám mohly uniknout

Apple představil zcela nový iPhone Air, který zaujal především svou rekordně tenkou konstrukcí. Na keynote zazněly hlavní novinky, ale několik detailů zůstalo skrytých v technických specifikacích. Přinášíme vám sedm zajímavostí, které byste neměli přehlédnout.
Okleštěný A19 Pro čip
I když iPhone Air dostal A19 Pro čip, není totožný s tím v iPhonu 17 Pro. Nabízí 6jádrové CPU a 5jádrové GPU, zatímco Pro model má GPU s 6 jádry. Přesto má Air výhodu v 12 GB paměti RAM, oproti 8 GB u základního iPhonu 17.
Slabší konektivita a nabíjení
USB-C port u iPhonu Air podporuje jen USB 2 rychlosti, podobně jako základní modely. Navíc není úplně vycentrovaný kvůli omezenému prostoru. Také nabíjení je pomalejší – 50 % dosáhnete za 30 minut s 20W adaptérem, zatímco iPhone 17 a Pro zvládnou stejný výsledek za 20 minut s 40W adaptérem.
Fotogalerie
Designové a multimediální kompromisy
Dynamic Island je na iPhonu Air o něco hlubší, protože Apple musel do horní části vměstnat více komponent. Telefon má pouze mono reproduktor v horním sluchátku, spodní mřížky slouží jen jako mikrofony. Stereo zvuk tak získáte jen přes AirPods nebo externí reproduktory.
Fotoaparát a připojení
Air má jen jediný zadní fotoaparát. To znamená absenci funkcí jako Filmový režim, Prostorové video či Makro. Oproti Pro modelům také chybí ProRAW, ProRes a Log záznam. Na druhou stranu telefon využívá nový modem C1X a čip N1, který podporuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.
Celkově je iPhone Air zajímavým kompromisem mezi cenou, designem a výkonem. Ultra-tenká konstrukce z titanu však přináší určité oběti v oblasti multimédií a rychlosti.