7 drobností z iPhone Air, které vám mohly uniknout

iPhone
Martin Hradecký
0

Apple představil zcela nový iPhone Air, který zaujal především svou rekordně tenkou konstrukcí. Na keynote zazněly hlavní novinky, ale několik detailů zůstalo skrytých v technických specifikacích. Přinášíme vám sedm zajímavostí, které byste neměli přehlédnout.

Okleštěný A19 Pro čip

I když iPhone Air dostal A19 Pro čip, není totožný s tím v iPhonu 17 Pro. Nabízí 6jádrové CPU a 5jádrové GPU, zatímco Pro model má GPU s 6 jádry. Přesto má Air výhodu v 12 GB paměti RAM, oproti 8 GB u základního iPhonu 17.

Slabší konektivita a nabíjení

USB-C port u iPhonu Air podporuje jen USB 2 rychlosti, podobně jako základní modely. Navíc není úplně vycentrovaný kvůli omezenému prostoru. Také nabíjení je pomalejší – 50 % dosáhnete za 30 minut s 20W adaptérem, zatímco iPhone 17 a Pro zvládnou stejný výsledek za 20 minut s 40W adaptérem.

Designové a multimediální kompromisy

Dynamic Island je na iPhonu Air o něco hlubší, protože Apple musel do horní části vměstnat více komponent. Telefon má pouze mono reproduktor v horním sluchátku, spodní mřížky slouží jen jako mikrofony. Stereo zvuk tak získáte jen přes AirPods nebo externí reproduktory.

Fotoaparát a připojení

Air má jen jediný zadní fotoaparát. To znamená absenci funkcí jako Filmový režim, Prostorové video či Makro. Oproti Pro modelům také chybí ProRAW, ProRes a Log záznam. Na druhou stranu telefon využívá nový modem C1X a čip N1, který podporuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.

Celkově je iPhone Air zajímavým kompromisem mezi cenou, designem a výkonem. Ultra-tenká konstrukce z titanu však přináší určité oběti v oblasti multimédií a rychlosti.

