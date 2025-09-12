Nejen iPhone Air! Nová Apple MagSafe powerbanka vám nabije i další zařízení

Apple při uvedení nového iPhonu Air představil také originální MagSafe Battery Pack, který je určen výhradně pro tento model. Přesto ale nabízí funkci, která může potěšit i uživatele dalších zařízení z ekosystému Apple. Díky USB-C portu na baterii je totiž možné dobíjet menší příslušenství – a to nejen od Applu.
Podle informací, které upozornil redaktor 9to5Mac Zac Hall, přímo na produktové stránce najdeme zmínku o možnosti nabíjení menších zařízení za pomoci USB-C. Apple tak dává jasně najevo, že kapacitu MagSafe baterie můžete využít nejen pro iPhone Air, ale i například pro AirPods, Apple Watch nebo jiné menší zařízení podporující standard USB Power Delivery. Maximální výkon dosahuje 4,5 W, což sice není hodnota vhodná pro telefony, ale pro drobná příslušenství je naprosto dostačující.
Praktické využití je jednoduché – jakmile má MagSafe Battery dostatek energie, stačí k jejímu USB-C portu připojit kabel a začít nabíjet vybrané zařízení. Teoreticky tak lze kromě produktů Apple připojit i další drobné USB gadgety, jako jsou malé ventilátory nebo světla. Zajímavé je, že původní MagSafe Battery Pack s Lightning konektorem tuto možnost nenabízel. Jediným účelem tehdy bylo bezdrátové dobíjení iPhonů s MagSafe. Novinka tak ukazuje, jak Apple postupně rozšiřuje praktické funkce svých doplňků i díky přechodu na univerzálnější USB-C konektor.
