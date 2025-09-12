8 novinek a vylepšení, které přináší AirPods Pro 3

Apple na své letošní podzimní Keynote představil mimo jiné také třetí generaci svých oblíbených sluchátek AirPods Pro 3, která přináší dosud největší posun oproti předchozí verzi. Novinka láká nejen na lepší zvuk, ale také na výrazně vyšší odolnost, delší výdrž a funkce, které uživatelé dosud znali spíše z Apple Watch. Sluchátka jsou dostupná k předobjednání a do prodeje vstoupí v pátek 19. září.
Dvakrát účinnější potlačení hluku
AirPods Pro 3 se mohou pochlubit až dvojnásobně lepší aktivní redukcí šumu ve srovnání s AirPods Pro 2, a dokonce čtyřnásobně oproti původní první generaci. Apple tvrdí, že jde o nejlepší ANC mezi všemi in-ear bezdrátovými sluchátky. Pro uživatele to znamená ještě tišší prostředí během cestování, práce v kanceláři či sportu.
Nová akustická architektura a kvalitnější zvuk
Sluchátka dostala také přepracovanou akustickou architekturu a novou generaci Adaptive EQ, která má zásadně vylepšit zvukový projev. Výsledkem je hlubší a přesnější basová odezva, širší zvuková scéna umožňující slyšet každý nástroj a čistější výšky i vokály. Změny ocení posluchači hudby, fanoušci seriálů i ti, kdo často telefonují.
Delší výdrž na baterii
Zlepšení se dočkala i výdrž. AirPods Pro 3 zvládnou až 8 hodin poslechu se zapnutým potlačením hluku, což je o dvě hodiny více než předchozí generace. Paradoxně se ale mírně snížila celková výdrž včetně nabíjecího pouzdra – z 30 na 24 hodin. Přesto jde o vítané prodloužení samostatné výdrže sluchátek, která tak vydrží pohodlně celý pracovní den.
Sledování srdečního tepu i bez Apple Watch
Jedním z největších překvapení je integrace senzoru srdečního tepu. AirPods Pro 3 využívají infračervené světlo k měření průtoku krve, podobně jako sportovní sluchátka Powerbeats Pro 2. Uživatelé tak mohou sledovat tepovou frekvenci, spálené kalorie a plnit cvičební cíle v aplikaci Fitness na iPhonu – a to i bez Apple Watch.
Lepší ergonomie a stabilita v uchu
Apple označuje AirPods Pro 3 za nejlépe padnoucí sluchátka, jaká kdy vyrobil. Samotné tělo je o něco menší a konstrukce nástavců byla vyrovnána tak, aby lépe seděla přímo v ose ucha. Díky tomu drží jistěji i při intenzivním pohybu.
Vyšší odolnost vůči vodě a potu
Novinka má certifikaci IP57, což je posun oproti IP54 u AirPods Pro 2. Sluchátka tak lépe odolají potu, dešti či krátkodobému ponoření do vody do hloubky jednoho metru. Apple ovšem v praxi slibuje hlavně spolehlivé fungování při sportu a při náhlém kontaktu s vodou.
Nový U2 čip v pouzdru
Nabíjecí pouzdro je vybaveno druhou generací Ultra Wideband čipu (U2), který zlepšuje přesnost a dosah lokalizace v aplikaci Najít. Hledání ztracených sluchátek nebo pouzdra tak bude jednodušší a spolehlivější.
Nové velikosti a pěnové nástavce
Apple rozšířil nabídku silikonových nástavců o velikost XXS, která doplňuje dosavadní XS, S, M a L. Nové tipy jsou navíc napuštěné pěnou, což zvyšuje pasivní izolaci hluku a pohodlí při delším nošení. Díky širší nabídce velikostí si tak vhodný tvar najde prakticky každý.