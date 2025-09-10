AirPods Pro 3 padnou do ucha každému. Nově nabídnou hned pět velikostí ušních nástavců

Představení třetí generace AirPods Pro přineslo řadu očekávaných novinek v oblasti výkonu i zvukových technologií. Přesto se mezi nejzajímavějšími oznámeními objevily i dvě změny, které se netýkají přímo výkonu, ale pohodlí a přizpůsobitelnosti. Apple totiž poprvé rozšiřuje nabídku nástavců do uší na pět různých velikostí a přidává i zcela novou konstrukci špuntů.
Uživatelé AirPods Pro si už roky pomáhají pěnovými nástavci, aby získali lepší izolaci a komfort. Apple nyní konečně reaguje a představuje nové špunty s pěnovou výplní, které kombinují tenkou vrstvu jemné pěny se silikonovým pláštěm. Díky tomu slibují nejen pohodlnější nošení, ale také vyšší účinnost aktivního potlačení hluku (ANC), které má být oproti předchozí generaci až dvojnásobně účinné. Samotná konstrukce se liší od běžně dostupných pěnových nástavců, takže až praxe ukáže, zda nabídnou výrazně lepší akustický zážitek.
Pět velikostí místo tří
Zásadní novinkou je rozšíření velikostí. Zatímco první generace AirPods Pro nabízela tři velikosti (S, M, L), nové AirPods Pro 3 přicházejí s pěticí:
- XXS
- XS
- S
- M
- L
Tato variabilita má zajistit, že si správně padnoucí nástavce najde opravdu každý uživatel – od těch s velmi úzkým ušním kanálkem až po ty, kteří potřebují větší rozměr.
Fotogalerie
Ačkoliv se nejvíce pozornosti tradičně soustředí na zvukové technologie a funkce, Apple tentokrát ukázal, že i zdánlivé detaily, jako jsou špunty do uší, mohou znamenat velký rozdíl. Vyšší pohodlí při dlouhém nošení, lepší izolace a širší nabídka velikostí dokazují, že AirPods Pro 3 jsou navrženy nejen pro špičkový poslech, ale i pro co nejpříjemnější uživatelský zážitek.