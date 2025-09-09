AirPods Pro 3. generace jsou tu!

AirPods Pro 3. generace jsou nejnovějším přírustkem, který Apple přidal mezi svá sluchátka. Tim Cook řekl, že si myslí, že jsou opravdu neuvěřitelné a pak už předal slovo přímo do San Francisca, kde se AirPods Pro testovala. Přenesli jsme se do prodejny Appel Store v San Franciscu, kde Kate Bergeron uvedla AirPods Pro 3. Sluchátka mají nově speciální průduchy, které jim umožňují procházení vzduchu tak jak nikdy předtím, díky čemuž vynikne každý jeden nástroj, který ve skladbě najdete. Oproti předchozí generaci se 2x zlepšil Noise Canceling, tedy poklačování okolního šumu a to pouze to klasické, které vzniká jen tím, jak drží sluchátka v uších. Aktivní potlačování šumu je 4x lepší než u AirPods Pro 2. generace. AirPods Pro 3. generace mají podle Applu nejlepší ANC na světě. Sluchátka díky novému software umí automaticky překládat text, což však budou umět i předchozí generace a to díky iOS 26. Překlad překládá celé věty a zní jako by člověk se který mse bavíte mluvil vašim rodným jazykem. Apple detailně ukázal, že dochází k jistému zpoždění při živém překladu, které je podobné jako při simultálním překladu od profesionálního překladatele.
Fotogalerie
Apple vytvořil přes 10 000 skenů různých uší aby dokázal vytvořit nejdokonalejší AirPods, tak aby držely v uchu každému. V balení pak najdete čtveřici různých gumových nástavců, díky kterým padnou do ucha. Součástí AirPods Pro 3 je také senzor měření srdečního tepu, ten je ukrytý pod povrchem sluchátek a spoléhá na akcelometr. Díky němu je možné nejen sledovat srdeční tep, ale také spálené kalorie a to díky speciálnímu algoritmu, který Appel testoval na 250 000 uživatelích. AirPods Pro jsou tak součástí aplikace zdraví ve vašem iPhone a umé zaznamenat vaši aktivitu, včetně spálených kalorií nebo srdečního tepu a to při jakékoli aktivitě, při které je budete používat. AirPods vás navíc motivují pokyny, které vám zazní když dosáhnete nějakého limitu a překonáte jej. Sluchátka dokáží přehrávat hudbu 8 hodin na jedno nabití při aktivním ANC a 10 hodin bez něho. Cena se nijak nezměnila a objednávat je můžete od dnešního dne s tím, že dostupná budou 19. 9. 2025.