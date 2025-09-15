Zavřít reklamu

iOS 26 a iPadOS 26 pro veřejnost je oficiálně venku! Na co jej nainstalujete a co vše nové přináší?

iPhone
Jiří Filip
7

iOS 26 a iPadOS 26 pro veřejnost je po několika měsících intenzivního testování konečně uvolněn pro veřejnost! Pokud jste se tedy v předešlých týdnech a měsících nezapojili do jeho vývojářského či veřejného beta testování, máte nyní konečně možnost si jej na váš iPhone či iPad nainstalovat. Jen mějte na paměti, že se nyní o stažení pokouší nepřeberné množství uživatelů a tedy rychlost stahování může být nižší než na jakou jste zvyklí. Aktualizaci provedete standardně přes NastaveníObecnéAktualizace softwaru.

iOS 26 kompatibilita

iOS 26 budete moci nainstalovat na tyto modely:

  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16e
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE 2
iPadOS 26 kompatibilita

iPadOS 26 budete moci nainstalovat na tyto modely:

  • iPad Pro (M4), iPad Pro 12.9″ (3. generace a novější), iPad Pro 11″ (1. generace a novější)
  • iPad Air (M2 novější), iPad Air (3. generace a novější)
  • iPad (A16), iPad (8. generace a novější)
  • iPad mini (A17 Pro) a iPad mini (5. generace a novější)
iOS a iPadOS 26 novinky

Vzhled

  • Liquid Glass zpříjemňuje interakce v systému iOS, láme a odráží obsah v reálném čase a ještě více upoutává pozornost na to, co právě sledujete na obrazovce.
  • Adaptivní čas na uzamčené obrazovce se plynule přizpůsobuje dostupnému prostoru na uzamčené obrazovce, doplňuje motivy vašich fotografií a přizpůsobuje se zobrazení oznámení a živých aktivit.
  • Prostorové scény vám umožňují přidat nový 3D efekt k vašim fotografickým tapetám, které ožívají, když pohybujete iPhonem.
  • Ikony aplikací získávají díky Liquid Glass nový vzhled a existuje více způsobů, jak je přizpůsobit pomocí aktualizovaného světlého nebo tmavého vzhledu, nových barevných ikon a nového čistého vzhledu.
  • Animované obaly alb činí přehrávání hudby ještě působivějším díky animacím na celou obrazovku navrženým umělci u podporovaných alb.

Apple Intelligence

Vizuální inteligence

  • Získejte více informací o obsahu v jakékoli aplikaci stisknutím stejných tlačítek, která používáte k pořízení snímku obrazovky.
  • Zvýrazněte a vyhledejte něco konkrétního na obrazovce.
  • Přejděte do výsledků vyhledávání Google na základě obsahu na obrazovce, najděte související položky z nejčastěji používaných aplikací třetích stran nebo se zeptejte ChatGPT na to, co právě prohlížíte.

Živý překlad

  • V aplikaci Zprávy automaticky překládejte příchozí texty, včetně skupinových zpráv, a odesílejte odpovědi ve svém preferovaném jazyce – při doručení budou přeloženy.
  • V aplikaci FaceTime se během hovoru na obrazovce zobrazují živě překládané titulky.
  • V aplikaci Telefon je zvuk překládán a přehráván v reálném čase a při hovoru přes reproduktor můžete sledovat přepis.
  • S AirPods můžete poslouchat překlad bez použití rukou, když s vámi někdo v okolí mluví v jiném jazyce.

Zkratky

  • Díky inteligentním akcím můžete ve svých zkratkách využívat nástroje pro psaní, Image Playground a další funkce Apple Intelligence.
  • „Použít model“ je nová akce, která vám umožňuje přímo využívat modely Apple Intelligence a získávat odpovědi, které se promítnou do zbytku vaší zkratky, nebo použít ChatGPT, pokud chcete využít jeho rozsáhlé znalosti a odborné znalosti.

Genmoji a Image Playground

  • Vytvořte Genmoji smícháním dvou emodži nebo kombinací emodži s popisem, abyste vytvořili to, co máte na mysli.
  • Vyberte výrazy pro své Genmoji lidí, aby postavy vypadaly šťastně, šokovaně a podobně.
  • Osobní atributy, jako je účes a vousy, lze u Genmoji inspirovaných lidmi z vaší knihovny Fotografie upravit.
  • Více stylů s ChatGPT vám umožňuje prozkoumat další styly, jako je olejomalba a anime, nebo můžete klepnout na Any Style (Libovolný styl) a popsat obrázek a styl, který chcete.

Fotoaparát

  • Díky zjednodušenému designu je přístup k režimům fotografování a natáčení videa ještě snazší, přičemž ostatní režimy jsou stále jen jedno přejetí prstem daleko.
  • Tipy pro čištění objektivu vás upozorní, když je objektiv zašpiněný, abyste mohli pořídit co nejčistší fotografii (iPhone 15 a novější).
  • Nové gesto AirPods vám umožní pořídit fotografii nebo spustit nahrávání videa pouhým stisknutím stopky na AirPods 4 a AirPods Pro 2 a novějších.

Fotografie

  • Samostatné záložky pro knihovnu a sbírky usnadňují navigaci a v každém zobrazení máte přístup k vyhledávání.
  • Zobrazení sbírek lze přizpůsobit pomocí tří různých možností rozložení a sbírky lze snadno sbalit a přeskupit.
  • Díky rozpoznávání událostí, jako jsou koncerty a sportovní akce, můžete zobrazit podrobnosti o události a přistupovat k souvisejícímu obsahu.

Telefon

  • Nová jednotná možnost rozložení spojuje vaše oblíbené položky, nedávné hovory a hlasové zprávy.
  • Funkce filtrování hovorů vám umožňuje filtrovat příchozí hovory z neznámých čísel a zjistit jméno volajícího a důvod hovoru ještě předtím, než telefon zazvoní.
  • Filtrované hovory z neznámých čísel lze umístit do nové oblasti seznamu hovorů, aby vám nepřekážely.
  • Funkce Hold Assist vám udrží místo ve frontě, zatímco čekáte na spojení s živým operátorem, a zavolá vám zpět, jakmile je operátor k dispozici.

Zprávy

  • Filtrování neznámých odesílatelů vám pomáhá mít pod kontrolou, kdo vás může kontaktovat, a filtrované zprávy umisťuje do nové oblasti seznamu konverzací, aby vám nepřekážely.
  • K konverzacím lze přidat pozadí, aby byly osobnější, s možností použít vestavěná pozadí, vlastní fotografie nebo obrázky vytvořené pomocí Image Playground.
  • Ankety vám pomohou zjistit, kdy mají všichni čas na plánovanou večeři, nebo se rozhodnout o společném dárku.
  • Indikátory psaní ve skupinách usnadňují zjistit, kdo se chystá do konverzace zapojit.

CarPlay

  • Nový design s Liquid Glass pomáhá odlišit jednotlivé oblasti interakce na palubní desce a nabízí nový design lišty záložek pro snadnou navigaci v aplikacích.
  • Kompaktní design pro příchozí hovory usnadňuje sledování nadcházejícího odbočení ve vaší oblíbené navigační aplikaci.
  • Tapbacks v aplikaci Zprávy vám umožňují snadno reagovat na zprávy během jízdy, například palcem nahoru nebo srdíčkem.
  • Připnuté konverzace se zobrazují v horní části aplikace Zprávy, takže se snadno dostanete k nejčastěji používaným konverzacím.
  • Sady widgetů najdete vlevo na palubní desce, takže máte přehled o svých oblíbených aplikacích na první pohled.
  • Živé aktivity se automaticky zobrazují na palubní desce, takže můžete snadno sledovat události v reálném čase i na cestách.

Mapy

  • Navštívená místa vám dávají možnost povolit vašemu iPhonu detekovat místa, která navštěvujete, jako jsou restaurace nebo obchody, abyste je mohli snadno znovu najít v knihovně Map a snadno je sdílet.
  • Preferované trasy zlepšují vaše časté cesty tím, že se učí trasy, které používáte mezi místy, která pravidelně navštěvujete, jako je cesta z domova do práce.

Hudba

  • Překlad a výslovnost textů písní vám pomůže pochopit význam vašich oblíbených písní a usnadní vám zpívat s nimi, i když neznáte jazyk.
  • AutoMix přechází z jedné písně do druhé jako DJ, časově roztahuje a přizpůsobuje rytmus, aby poskytl plynulé přehrávání.
  • Připněte písně, alba, seznamy skladeb a další na horní část knihovny pro rychlé a snadné přehrávání.

Peněženka

  • Aktualizované palubní vstupenky vám poskytují lepší přístup k aktuálním a relevantním informacím o vašich letech a letištích, stejně jako rychlý přístup k funkcím aplikací leteckých společností.
  • Sledování objednávek (beta) využívá Apple Intelligence k vyhledání e-mailů odeslaných obchodníky nebo doručovateli a shromažďuje všechny podrobnosti o vaší objednávce, oznámení o jejím stavu a další informace na jednom místě v aplikaci Peněženka.
  • Možnosti splátkového financování od vaší banky nebo poskytovatele karty pro nákupy kreditní a debetní kartou jsou dostupné, když platíte Apple Pay v obchodě na iPhonu.

Apple Games

  • Nová aplikace je komplexním místem pro hraní her na vašem iPhonu, které vám pomůže vrátit se k oblíbeným hrám, objevit nové oblíbené hry a hrát s přáteli novými způsoby.
  • Vyzvěte přátele, sledujte skóre v reálném čase a podívejte se, co dalšího vaši přátelé hrají.
  • Získejte přístup ke své celé knihovně her, včetně nových a dříve stažených her z App Store a Apple Arcade, a spusťte je, až budete připraveni hrát.
  • Doporučení nových her vycházejí z her, které rádi hrajete.

Ochrana dětí online

  • Komunikační žádosti umožňují dětem posílat rodičům žádosti, když se objeví nová telefonní čísla, se kterými chtějí komunikovat.
  • Stávající účty lze snadno převést na dětské účty, aby bylo možné plně využít všechny dostupné ochrany bezpečnosti dětí.
  • Vhodné zážitky v aplikacích podle věku dávají rodičům možnost povolit dětem sdílet jejich věkovou kategorii s aplikacemi třetích stran, aby měly přístup k obsahu a funkcím vhodným pro jejich věkovou skupinu.
  • Bezpečnost komunikace se rozšiřuje tak, aby zasáhla v případě detekce nahoty během živých hovorů FaceTime a aby rozmazala nahotu ve sdílených albech ve Fotkách.

Přístupnost

  • Přístupnost Informace o přístupnosti na stránkách produktů v App Storu vám před stažením aplikací a her sdělí, zda jsou v nich k dispozici funkce pro usnadnění přístupu, jako jsou VoiceOver, Voice Control a titulky.
  • Čtečka usnadňuje čtení textu v jakékoli aplikaci tím, že nabízí nové způsoby přizpůsobení textu pomocí rozsáhlých možností pro písmo, barvu a mezery, stejně jako podporu pro mluvený obsah.
  • Braillův přístup vám pomáhá pořizovat poznámky, číst dokumenty, přistupovat k živým titulkům, spouštět aplikace a provádět různé další úkoly bez námahy pomocí připojeného braillského displeje.

Ostatní

  • Preview je nová aplikace pro iPhone určená k prohlížení a úpravám souborů PDF, která nabízí výkonné funkce, jako je automatické vyplňování, skener dokumentů a možnosti exportu.
  • FaceTime má přepracovanou úvodní stránku, která obsahuje personalizované plakáty kontaktů pro vaše nedávné volající a videozprávy, které se přehrávají při posouvání.
  • Funkce Reminder Suggestions využívá Apple Intelligence k identifikaci relevantních úkolů, když sdílíte e-mail, webovou stránku, poznámku nebo jiný text s aplikací Reminders.
  • Funkce Local Capture nahrává vysoce kvalitní zvuk a video z vašeho iPhone během jakéhokoli videohovoru, což vám umožňuje vytvářet rozhovory nebo podcasty s nejčistšími nahrávkami.
  • Výběr zvukového vstupu v Control Center usnadňuje výběr správného mikrofonu pro každou aplikaci, včetně webových stránek.
  • Odhadovaná doba nabíjení vám dá vědět, jak dlouho bude trvat nabití vašeho iPhone.
  • Adaptivní napájení se učí vaše typické využití baterie a ve dnech s vyšším využitím provádí automatické úpravy, které vám pomohou prodloužit výdrž baterie po celý den (iPhone 15 Pro a novější).
  • Záznamy o krevním tlaku v aplikaci Zdraví vám mohou posílat připomenutí, abyste si změřili krevní tlak pomocí manžety jiného výrobce, a vytvořit PDF zprávu pro vašeho lékaře.
  • Nová karta Trénink v aplikaci Fitness přináší sledování tréninku, takže můžete sledovat metriky jako tempo a vzdálenost, a ještě více, pokud máte kompatibilní monitor srdečního tepu, jako jsou AirPods Pro 3. Pokud máte Apple Watch, můžete využít větší obrazovku při používání funkcí, jako je vytváření vlastního tréninku.
  • Adaptivní teplota automaticky nastaví termostat na vaši preferovanou teplotu, když jste na cestě domů, a upraví se tak, aby šetřila energii, když odcházíte z domu nebo jedete na dovolenou.
  • Vlastní možnosti odložení budíku vám umožňují nastavit, jak dlouho můžete odložit budík, když zazvoní, s možnostmi od 1 do 15 minut.
  • Historie hesel poskytuje časovou osu změn, které jste provedli v účtu v Heslech, včetně historie minulých hesel a vygenerovaných silných hesel
  • Poznámky vám umožňují importovat a exportovat soubory ve formátu Markdown
