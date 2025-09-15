iOS 26 a iPadOS 26 pro veřejnost je oficiálně venku! Na co jej nainstalujete a co vše nové přináší?

iOS 26 a iPadOS 26 pro veřejnost je po několika měsících intenzivního testování konečně uvolněn pro veřejnost! Pokud jste se tedy v předešlých týdnech a měsících nezapojili do jeho vývojářského či veřejného beta testování, máte nyní konečně možnost si jej na váš iPhone či iPad nainstalovat. Jen mějte na paměti, že se nyní o stažení pokouší nepřeberné množství uživatelů a tedy rychlost stahování může být nižší než na jakou jste zvyklí. Aktualizaci provedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru.
iOS 26 kompatibilita
iOS 26 budete moci nainstalovat na tyto modely:
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16e
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE 2
iPadOS 26 kompatibilita
iPadOS 26 budete moci nainstalovat na tyto modely:
- iPad Pro (M4), iPad Pro 12.9″ (3. generace a novější), iPad Pro 11″ (1. generace a novější)
- iPad Air (M2 novější), iPad Air (3. generace a novější)
- iPad (A16), iPad (8. generace a novější)
- iPad mini (A17 Pro) a iPad mini (5. generace a novější)
iOS a iPadOS 26 novinky
Vzhled
- Liquid Glass zpříjemňuje interakce v systému iOS, láme a odráží obsah v reálném čase a ještě více upoutává pozornost na to, co právě sledujete na obrazovce.
- Adaptivní čas na uzamčené obrazovce se plynule přizpůsobuje dostupnému prostoru na uzamčené obrazovce, doplňuje motivy vašich fotografií a přizpůsobuje se zobrazení oznámení a živých aktivit.
- Prostorové scény vám umožňují přidat nový 3D efekt k vašim fotografickým tapetám, které ožívají, když pohybujete iPhonem.
- Ikony aplikací získávají díky Liquid Glass nový vzhled a existuje více způsobů, jak je přizpůsobit pomocí aktualizovaného světlého nebo tmavého vzhledu, nových barevných ikon a nového čistého vzhledu.
- Animované obaly alb činí přehrávání hudby ještě působivějším díky animacím na celou obrazovku navrženým umělci u podporovaných alb.
Apple Intelligence
Vizuální inteligence
- Získejte více informací o obsahu v jakékoli aplikaci stisknutím stejných tlačítek, která používáte k pořízení snímku obrazovky.
- Zvýrazněte a vyhledejte něco konkrétního na obrazovce.
- Přejděte do výsledků vyhledávání Google na základě obsahu na obrazovce, najděte související položky z nejčastěji používaných aplikací třetích stran nebo se zeptejte ChatGPT na to, co právě prohlížíte.
Živý překlad
- V aplikaci Zprávy automaticky překládejte příchozí texty, včetně skupinových zpráv, a odesílejte odpovědi ve svém preferovaném jazyce – při doručení budou přeloženy.
- V aplikaci FaceTime se během hovoru na obrazovce zobrazují živě překládané titulky.
- V aplikaci Telefon je zvuk překládán a přehráván v reálném čase a při hovoru přes reproduktor můžete sledovat přepis.
- S AirPods můžete poslouchat překlad bez použití rukou, když s vámi někdo v okolí mluví v jiném jazyce.
Zkratky
- Díky inteligentním akcím můžete ve svých zkratkách využívat nástroje pro psaní, Image Playground a další funkce Apple Intelligence.
- „Použít model“ je nová akce, která vám umožňuje přímo využívat modely Apple Intelligence a získávat odpovědi, které se promítnou do zbytku vaší zkratky, nebo použít ChatGPT, pokud chcete využít jeho rozsáhlé znalosti a odborné znalosti.
Genmoji a Image Playground
- Vytvořte Genmoji smícháním dvou emodži nebo kombinací emodži s popisem, abyste vytvořili to, co máte na mysli.
- Vyberte výrazy pro své Genmoji lidí, aby postavy vypadaly šťastně, šokovaně a podobně.
- Osobní atributy, jako je účes a vousy, lze u Genmoji inspirovaných lidmi z vaší knihovny Fotografie upravit.
- Více stylů s ChatGPT vám umožňuje prozkoumat další styly, jako je olejomalba a anime, nebo můžete klepnout na Any Style (Libovolný styl) a popsat obrázek a styl, který chcete.
Fotoaparát
- Díky zjednodušenému designu je přístup k režimům fotografování a natáčení videa ještě snazší, přičemž ostatní režimy jsou stále jen jedno přejetí prstem daleko.
- Tipy pro čištění objektivu vás upozorní, když je objektiv zašpiněný, abyste mohli pořídit co nejčistší fotografii (iPhone 15 a novější).
- Nové gesto AirPods vám umožní pořídit fotografii nebo spustit nahrávání videa pouhým stisknutím stopky na AirPods 4 a AirPods Pro 2 a novějších.
Fotografie
- Samostatné záložky pro knihovnu a sbírky usnadňují navigaci a v každém zobrazení máte přístup k vyhledávání.
- Zobrazení sbírek lze přizpůsobit pomocí tří různých možností rozložení a sbírky lze snadno sbalit a přeskupit.
- Díky rozpoznávání událostí, jako jsou koncerty a sportovní akce, můžete zobrazit podrobnosti o události a přistupovat k souvisejícímu obsahu.
Telefon
- Nová jednotná možnost rozložení spojuje vaše oblíbené položky, nedávné hovory a hlasové zprávy.
- Funkce filtrování hovorů vám umožňuje filtrovat příchozí hovory z neznámých čísel a zjistit jméno volajícího a důvod hovoru ještě předtím, než telefon zazvoní.
- Filtrované hovory z neznámých čísel lze umístit do nové oblasti seznamu hovorů, aby vám nepřekážely.
- Funkce Hold Assist vám udrží místo ve frontě, zatímco čekáte na spojení s živým operátorem, a zavolá vám zpět, jakmile je operátor k dispozici.
Zprávy
- Filtrování neznámých odesílatelů vám pomáhá mít pod kontrolou, kdo vás může kontaktovat, a filtrované zprávy umisťuje do nové oblasti seznamu konverzací, aby vám nepřekážely.
- K konverzacím lze přidat pozadí, aby byly osobnější, s možností použít vestavěná pozadí, vlastní fotografie nebo obrázky vytvořené pomocí Image Playground.
- Ankety vám pomohou zjistit, kdy mají všichni čas na plánovanou večeři, nebo se rozhodnout o společném dárku.
- Indikátory psaní ve skupinách usnadňují zjistit, kdo se chystá do konverzace zapojit.
CarPlay
- Nový design s Liquid Glass pomáhá odlišit jednotlivé oblasti interakce na palubní desce a nabízí nový design lišty záložek pro snadnou navigaci v aplikacích.
- Kompaktní design pro příchozí hovory usnadňuje sledování nadcházejícího odbočení ve vaší oblíbené navigační aplikaci.
- Tapbacks v aplikaci Zprávy vám umožňují snadno reagovat na zprávy během jízdy, například palcem nahoru nebo srdíčkem.
- Připnuté konverzace se zobrazují v horní části aplikace Zprávy, takže se snadno dostanete k nejčastěji používaným konverzacím.
- Sady widgetů najdete vlevo na palubní desce, takže máte přehled o svých oblíbených aplikacích na první pohled.
- Živé aktivity se automaticky zobrazují na palubní desce, takže můžete snadno sledovat události v reálném čase i na cestách.
Mapy
- Navštívená místa vám dávají možnost povolit vašemu iPhonu detekovat místa, která navštěvujete, jako jsou restaurace nebo obchody, abyste je mohli snadno znovu najít v knihovně Map a snadno je sdílet.
- Preferované trasy zlepšují vaše časté cesty tím, že se učí trasy, které používáte mezi místy, která pravidelně navštěvujete, jako je cesta z domova do práce.
Hudba
- Překlad a výslovnost textů písní vám pomůže pochopit význam vašich oblíbených písní a usnadní vám zpívat s nimi, i když neznáte jazyk.
- AutoMix přechází z jedné písně do druhé jako DJ, časově roztahuje a přizpůsobuje rytmus, aby poskytl plynulé přehrávání.
- Připněte písně, alba, seznamy skladeb a další na horní část knihovny pro rychlé a snadné přehrávání.
Peněženka
- Aktualizované palubní vstupenky vám poskytují lepší přístup k aktuálním a relevantním informacím o vašich letech a letištích, stejně jako rychlý přístup k funkcím aplikací leteckých společností.
- Sledování objednávek (beta) využívá Apple Intelligence k vyhledání e-mailů odeslaných obchodníky nebo doručovateli a shromažďuje všechny podrobnosti o vaší objednávce, oznámení o jejím stavu a další informace na jednom místě v aplikaci Peněženka.
- Možnosti splátkového financování od vaší banky nebo poskytovatele karty pro nákupy kreditní a debetní kartou jsou dostupné, když platíte Apple Pay v obchodě na iPhonu.
Apple Games
- Nová aplikace je komplexním místem pro hraní her na vašem iPhonu, které vám pomůže vrátit se k oblíbeným hrám, objevit nové oblíbené hry a hrát s přáteli novými způsoby.
- Vyzvěte přátele, sledujte skóre v reálném čase a podívejte se, co dalšího vaši přátelé hrají.
- Získejte přístup ke své celé knihovně her, včetně nových a dříve stažených her z App Store a Apple Arcade, a spusťte je, až budete připraveni hrát.
- Doporučení nových her vycházejí z her, které rádi hrajete.
Ochrana dětí online
- Komunikační žádosti umožňují dětem posílat rodičům žádosti, když se objeví nová telefonní čísla, se kterými chtějí komunikovat.
- Stávající účty lze snadno převést na dětské účty, aby bylo možné plně využít všechny dostupné ochrany bezpečnosti dětí.
- Vhodné zážitky v aplikacích podle věku dávají rodičům možnost povolit dětem sdílet jejich věkovou kategorii s aplikacemi třetích stran, aby měly přístup k obsahu a funkcím vhodným pro jejich věkovou skupinu.
- Bezpečnost komunikace se rozšiřuje tak, aby zasáhla v případě detekce nahoty během živých hovorů FaceTime a aby rozmazala nahotu ve sdílených albech ve Fotkách.
Přístupnost
- Přístupnost Informace o přístupnosti na stránkách produktů v App Storu vám před stažením aplikací a her sdělí, zda jsou v nich k dispozici funkce pro usnadnění přístupu, jako jsou VoiceOver, Voice Control a titulky.
- Čtečka usnadňuje čtení textu v jakékoli aplikaci tím, že nabízí nové způsoby přizpůsobení textu pomocí rozsáhlých možností pro písmo, barvu a mezery, stejně jako podporu pro mluvený obsah.
- Braillův přístup vám pomáhá pořizovat poznámky, číst dokumenty, přistupovat k živým titulkům, spouštět aplikace a provádět různé další úkoly bez námahy pomocí připojeného braillského displeje.
Ostatní
- Preview je nová aplikace pro iPhone určená k prohlížení a úpravám souborů PDF, která nabízí výkonné funkce, jako je automatické vyplňování, skener dokumentů a možnosti exportu.
- FaceTime má přepracovanou úvodní stránku, která obsahuje personalizované plakáty kontaktů pro vaše nedávné volající a videozprávy, které se přehrávají při posouvání.
- Funkce Reminder Suggestions využívá Apple Intelligence k identifikaci relevantních úkolů, když sdílíte e-mail, webovou stránku, poznámku nebo jiný text s aplikací Reminders.
- Funkce Local Capture nahrává vysoce kvalitní zvuk a video z vašeho iPhone během jakéhokoli videohovoru, což vám umožňuje vytvářet rozhovory nebo podcasty s nejčistšími nahrávkami.
- Výběr zvukového vstupu v Control Center usnadňuje výběr správného mikrofonu pro každou aplikaci, včetně webových stránek.
- Odhadovaná doba nabíjení vám dá vědět, jak dlouho bude trvat nabití vašeho iPhone.
- Adaptivní napájení se učí vaše typické využití baterie a ve dnech s vyšším využitím provádí automatické úpravy, které vám pomohou prodloužit výdrž baterie po celý den (iPhone 15 Pro a novější).
- Záznamy o krevním tlaku v aplikaci Zdraví vám mohou posílat připomenutí, abyste si změřili krevní tlak pomocí manžety jiného výrobce, a vytvořit PDF zprávu pro vašeho lékaře.
- Nová karta Trénink v aplikaci Fitness přináší sledování tréninku, takže můžete sledovat metriky jako tempo a vzdálenost, a ještě více, pokud máte kompatibilní monitor srdečního tepu, jako jsou AirPods Pro 3. Pokud máte Apple Watch, můžete využít větší obrazovku při používání funkcí, jako je vytváření vlastního tréninku.
- Adaptivní teplota automaticky nastaví termostat na vaši preferovanou teplotu, když jste na cestě domů, a upraví se tak, aby šetřila energii, když odcházíte z domu nebo jedete na dovolenou.
- Vlastní možnosti odložení budíku vám umožňují nastavit, jak dlouho můžete odložit budík, když zazvoní, s možnostmi od 1 do 15 minut.
- Historie hesel poskytuje časovou osu změn, které jste provedli v účtu v Heslech, včetně historie minulých hesel a vygenerovaných silných hesel
- Poznámky vám umožňují importovat a exportovat soubory ve formátu Markdown
Aj pro RC. Takže nějaké změny jsou.
Vy máte RC a nabízí vám? Mi zatím nic a to mám rc ip 16 pro max
Ano. A to mám též 16PM. Zkuste vypnout betaverze.
Máte IOS 26 /23A341/?
Jo
I podle oficiálních stránek Apple je aktualizace i můj stařičký
iPhone SE (2. generace a novější)
