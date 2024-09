Recenze iOS 18: Má cenu aktualizovat?

Když Apple na červnové vývojářské konferenci světu představil novou verzi svého operačního systému iOS, setkal se dle mého názoru s poměrně rozpačitými reakcemi. Zatímco někteří jablíčkáři totiž byli z novinek, které iOS 18 přináší, doslova nadšeni, jiní jej označovali za naprosto zbytečný update, který na iPhony přinese jen hrstku zajímavých věcí. Jasně, máme tu Apple Intelligence, ale o té se vzhledem k tomu, že si rozumí zatím jen s americkou angličtinou a navrch bude oficiálně dostupná jen v USA, nemá v našich luzích a hájích smysl vůbec bavit. Vždyť i kdyby tu byla, abyste ji byli schopni naplno využít, museli byste mít svůj telefon kompletně v americké angličtině a to včetně mailové komunikace, zpráv a tak podobně. Nechme tedy teď Apple Intelligence stranou a podívejme se iOS 18 optikou tuzemského uživatele. Jaká tedy „osmnáctka“ je?

Protože jsem si systém nainstaloval hned po jeho představení v červnu a tedy jsem si prošel jeho kompletním vývojem v rámci vývojářského a posléze veřejného beta testování, věřím, že jej v následujících řádcích dokážu zhodnotit docela objektivně. A ačkoliv bych měl samozřejmě hodnotit primárně stav finální verze vydané po pondělním odhalení iPhonů, neodpustím si krátké zhodnocení celkového průběhu vývoje. Ten byl totiž letos na můj vkus až překvapivě hladký, tedy myšleno z hlediska chybovosti.

Protože si bety nových iOS na iPhone instaluji již dlouhé roky, pamatuji doby, kdy s nimi byl telefon skoro nepoužitelný, protože systémy „rozhasily“ spousty funkcí v něm či zlikvidovaly výdrž baterie. Letos mi ale přišlo, že byl iOS 18 použitelný hned od prvních vývojářských bet. Jasně, nějaké ty chybky člověk musel zkousnout, ale celkově musím říci, že letos bylo beta testování opravdu fajn bez větších problémů. Zkrátka a dobře, pevné základy se podařily položit „na první dobrou“.

Co se ale týče novinek, zde jsem upřímně docela rozpačitý, protože vlastně sám nevím, jak je zhodnotit. Ono jich totiž úplně málo není, ale jak jsme si již za poslední roky zvykli, ani zdaleka všechny prostě nevyužijete. Tou vizuálně nejvýraznější je bezesporu možnost nastavit si na ikony aplikací barevné filtry a tedy plochu vašeho iPhonu situovat do jednoho barevného schématu. Ano, tato věc nevypadá vůbec špatně, ale mě osobně úplně nevyhovovala kvůli zhoršené orientaci. Na různobarevné ikony mi hlava zkrátka tak nějak reaguje lépe.

Co mi ale přijde opravdu fajn, je možnost rozmístit si ikony na ploše s možností mezer. Pořád se sice musíte držet neviditelné mřížky, nicméně i tak je super si moci vytvořit na plochách skupiny aplikací s možností je od sebe oddělit. Vyloženě nadšený jsem pak z Dark Mode pro ikony aplikací, ale to dost možná jen proto, že tuto verzi zobrazení využívám opravdu rád.

Poměrně velké aktualizace se dočkalo Ovládací centrum, které je nově daleko přizpůsobivější než kdy dřív a díky tomu dle mého názoru i celkově využitelnější. Můžete si jej totiž „naklikat“ přesně tak, jak vám vyhovuje, a tím pádem tak leckdy ušetřit „cestu“ do aplikací. Není to přitom jen o přesouvání určitých prvků či jejich přidávání a mazání – některé z nich si lze i různě zvětšovat a tak podobně.

Pokud jste tedy zvyklí iPhone ovládat ve velkém přes Ovládací centrum, myslím si, že zde vás Apple potěší, protože tento upgrade se mu povedl. Totéž v bledě modrém pak můžu říci například i o možnosti uzamknout aplikaci přes Touch ID/Face ID a tedy zamezit cizím lidem do ní vstoupit při půjčení telefonu či výměně ovládacího prvku v dolních rozích zamknuté obrazovky. Jasně, ony to jsou ve výsledku prkotiny, ale upřímně, jsou to přesně ty prkotiny, které si člověk v iOS přál dlouhé roky a absolutně nechápal, proč je Apple ne a ne přidat. A když je teď máme k dispozici, rázem víme, jak moc chyběly.

Zásadní proměnou prošla aplikace Fotky, která vám je nyní schopná daleko lépe nabízet nejrůznější věcí. Ať už se bavíme o shlukování fotek z určitého dne, určité události či určitého okruhu lidí, ke všemu se dostanete snadno, rychle a troufnu si říci, že i zábavně. Mě se třeba nejednou po jejich otevření stalo, že jsem sice věděl, jakou fotku chci najít, ale když jsem viděl náhledy různých „albíček“, strávil jsem dalších pár minut vzpomínáním na určité události, které mi již z hlavy skoro vypadly. Fotky se tedy za mě celkově povedly a troufnu si říci, že i pokud máte přes 15 000 fotek jako já, díky přepracování této aplikace s nimi najednou budete schopni pracovat daleko lépe a nebude pro vás problém je procházet či v nich najít přesně to, co chcete.

Pokud rádi komunikujete přes iMessage, i zde budete dle mého spokojeni díky novým možnostem efektů coby reakcí na zprávy, či díky možnosti nastavit si jako reakci na iMessage libovolného emoji, případně nálepku. Pokud tedy máte se svými přáteli či rodinou vytvořené například nějaké „interní“ memes třeba z vašich fotek, zprávy díky nim dostanou nový rozměr. Zprávy však letos nejsou jen o zábavě – přibyla do nich totiž třeba i možnost naplánovat odeslání zprávy na určitý čas, což lze využít třeba jako připomínku určité věci pro partnera a tak podobně.

Z čeho naopak úplně „odvařený“ nejsem, je nová aplikace Hesla, která dle slov Applu „bezpečně ukládá všechno od hesel přes ověřovací údaje až po bezpečnostní upozornění“. To vše sice zní fajn, osobně jsem ale zatím žádný přesah v jejím používání oproti klasické klíčence na iCloudu neshledal. Možná je to ale proto, že jsem nikdy nebyl úplně cílovou skupinou správů hesel typu 1Password a jakmile Heslům přijdu na chuť, budou mi dávat daleko větší smysl.

Do stropu neskáču rovněž z herního režimu, který má minimalizovat aktivitu na pozadí pro co nejlepší herní zážitek. To sice asi dělá, že bych ale cítil nějaký výrazný rozdíl při hraní na iPhonu s iOS 17 a iOS 18, tak zcela upřímně říci nemůžu. Ano, u AAA her typu Assassin’s Creed Mirage mi přišlo, že se na iOS 18 hraje malinko lépe (byť to možná bylo placebo), ale zde se zase dostanete do potíží s přehříváním, které je u náročnějších her v případě iPhonů už nepříjemnou klasikou.

Pokud vás pak zajímá výdrž baterie, iOS 18 jsme v redakci testovali na iPhonu 13 Pro, 15 a 15 Pro, přičemž neřekl bych, že by se některý z telefonů výdržově propadl. Ano, možná nějaké ty desítky minut chybí, ale je třeba brát v potaz, že výdrž telefonu závisí extrémně na tom, jak jej využíváte a jak jej máte celkově nastavený. Přesně z toho důvodu i velmi nerad výdrž jako takovou hodnotím, protože zatímco někomu nevydrží iPhone při jeho stylu používání ani jeden den, někdo méně náročný nabijí jednou za tři dny a stačí mu to.

Aktualizovat, či nikoliv?

Jak tedy iOS 18 zhodnotit závěrem? Jako zajímavý systém, který má čím zaujmout, ale který dle mého nějaký výrazný zápis do historie iOS jako takového neudělá. Novinky, které v něm Apple přináší, jsou rozhodně spíš evoluční než revoluční a zcela určitě je (jako již tradičně) všechny nevyužijete. Myslím si ale, že i těch pár novinek, které využijete, vás dokáže potěšit, protože možnosti iPhonu zase o něco rozšíří. Když k tomu navíc přičtu bezproblémový chod a dle mého názoru i minimální vliv na výdrž baterie, nevidím důvod, proč byste hned v pondělí neměli na iOS 18 upgradovat. Špatný systém to totiž rozhodně není, byť by mu možná víc slušel název iOS 17S než 18.